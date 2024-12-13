Crea Video di Sviluppo Professionale per una Formazione Coinvolgente

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con straordinari video di sviluppo professionale, creati senza sforzo utilizzando avatar AI.

376/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 60 secondi che mostri una nuova funzionalità software per potenziali clienti, concentrandosi sui suoi benefici. Utilizza modelli e scene vivaci e la capacità di trasformare il testo in video per creare uno stile visivo coinvolgente con musica di sottofondo vivace e una narrazione sicura.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per la condivisione di conoscenze per i dipendenti esistenti su un importante aggiornamento delle politiche. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e diretto, utilizzando sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità e una voce fuori campo professionale, garantendo chiarezza e ritenzione delle informazioni critiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video pratico di formazione di 90 secondi che dimostri un nuovo strumento interno per tutto il personale. Impiega uno stile visivo focalizzato e istruttivo, incorporando un avatar AI per la presentazione e utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per spiegare i passaggi complessi in modo chiaro e calmo, rendendo il processo di apprendimento efficiente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Sviluppo Professionale

Semplifica la creazione di contenuti di formazione e sviluppo di impatto con l'AI, rendendo la crescita professionale accessibile e coinvolgente per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando i tuoi contenuti di sviluppo professionale. Utilizza la funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora i tuoi video di formazione professionale selezionando un avatar AI. Scegli tra una vasta gamma di presentatori per rappresentare i tuoi contenuti, aumentando il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Essenziali
Assicura accessibilità e chiarezza integrando sottotitoli/caption automatici. Questa funzione critica aiuta il tuo pubblico a seguire facilmente i tuoi materiali di onboarding dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video regolando i rapporti d'aspetto per varie piattaforme. Esporta i tuoi video di sviluppo professionale finiti per offrire una formazione on-demand coinvolgente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Professionali Complessi

.

Spiega chiaramente concetti e processi intricati all'interno dei video di sviluppo professionale, rendendo l'apprendimento accessibile e incisivo per i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen utilizza avatar AI e avanzate capacità di trasformazione del testo in video per semplificare la creazione di video di formazione professionale. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera contenuti coinvolgenti con voci fuori campo realistiche, rendendo il processo efficiente e accessibile a tutti.

Quali tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare diversi tipi di video di formazione, inclusi onboarding dei dipendenti, demo di prodotti, guide pratiche e video esplicativi animati. Sfrutta modelli personalizzabili e controlli di branding per garantire che ogni video si allinei perfettamente con le tue risorse educative specifiche e l'identità aziendale.

HeyGen offre funzionalità per migliorare il coinvolgimento e l'accessibilità dei contenuti educativi?

Sì, HeyGen migliora il coinvolgimento e l'accessibilità dei tuoi video di sviluppo professionale attraverso sottotitoli automatici e closed caption. Questo assicura che le tue risorse educative siano chiare, comprensibili e disponibili a un pubblico più ampio, migliorando gli obiettivi di apprendimento complessivi.

Come aiuta HeyGen a scalare la produzione di video per la formazione on-demand?

HeyGen consente una produzione rapida e ad alto volume di contenuti video di formazione on-demand trasformando script in video con avatar AI. Questo processo efficiente permette alle organizzazioni di creare rapidamente video di formazione per varie piattaforme e pubblici, semplificando la condivisione delle conoscenze senza un ampio editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo