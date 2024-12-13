Crea Video di Sviluppo Professionale per una Formazione Coinvolgente
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con straordinari video di sviluppo professionale, creati senza sforzo utilizzando avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 60 secondi che mostri una nuova funzionalità software per potenziali clienti, concentrandosi sui suoi benefici. Utilizza modelli e scene vivaci e la capacità di trasformare il testo in video per creare uno stile visivo coinvolgente con musica di sottofondo vivace e una narrazione sicura.
Produci un video conciso di 30 secondi per la condivisione di conoscenze per i dipendenti esistenti su un importante aggiornamento delle politiche. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e diretto, utilizzando sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità e una voce fuori campo professionale, garantendo chiarezza e ritenzione delle informazioni critiche.
Progetta un video pratico di formazione di 90 secondi che dimostri un nuovo strumento interno per tutto il personale. Impiega uno stile visivo focalizzato e istruttivo, incorporando un avatar AI per la presentazione e utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per spiegare i passaggi complessi in modo chiaro e calmo, rendendo il processo di apprendimento efficiente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Più Corsi di Sviluppo Professionale.
Sviluppa e offri un volume maggiore di corsi di sviluppo professionale e video di formazione, raggiungendo facilmente un pubblico globale.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Sfrutta i video potenziati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze nei tuoi video di formazione professionale e risorse educative.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione professionale?
HeyGen utilizza avatar AI e avanzate capacità di trasformazione del testo in video per semplificare la creazione di video di formazione professionale. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera contenuti coinvolgenti con voci fuori campo realistiche, rendendo il processo efficiente e accessibile a tutti.
Quali tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi creare diversi tipi di video di formazione, inclusi onboarding dei dipendenti, demo di prodotti, guide pratiche e video esplicativi animati. Sfrutta modelli personalizzabili e controlli di branding per garantire che ogni video si allinei perfettamente con le tue risorse educative specifiche e l'identità aziendale.
HeyGen offre funzionalità per migliorare il coinvolgimento e l'accessibilità dei contenuti educativi?
Sì, HeyGen migliora il coinvolgimento e l'accessibilità dei tuoi video di sviluppo professionale attraverso sottotitoli automatici e closed caption. Questo assicura che le tue risorse educative siano chiare, comprensibili e disponibili a un pubblico più ampio, migliorando gli obiettivi di apprendimento complessivi.
Come aiuta HeyGen a scalare la produzione di video per la formazione on-demand?
HeyGen consente una produzione rapida e ad alto volume di contenuti video di formazione on-demand trasformando script in video con avatar AI. Questo processo efficiente permette alle organizzazioni di creare rapidamente video di formazione per varie piattaforme e pubblici, semplificando la condivisione delle conoscenze senza un ampio editing video.