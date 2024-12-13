Crea Video di Ottimizzazione della Produttività con la Potenza dell'AI

Aumenta l'efficienza e il coinvolgimento del team con video formativi accattivanti, generati senza sforzo utilizzando avatar AI.

597/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di ottimizzazione della produttività di 45 secondi specificamente per lavoratori da remoto, offrendo consigli rapidi su come mantenere la concentrazione ed evitare distrazioni digitali mentre si lavora da casa. Adotta uno stile visivo amichevole e accessibile, utilizzando un avatar AI diversificato come presentatore per creare una connessione personale, accompagnato da una voce fuori campo calma e incoraggiante. Gli avatar AI di HeyGen forniscono una presenza coerente e professionale sullo schermo, rendendo semplice la produzione di contenuti formativi coerenti per una forza lavoro dispersa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi progettato per professionisti delle risorse umane e nuovi assunti, semplificando le fasi iniziali dei processi di onboarding introducendo strumenti essenziali per la collaborazione. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e invitante, utilizzando una serie di scene dinamiche e sovrapposizioni di testo per evidenziare le informazioni chiave, supportate da una traccia di sottofondo entusiasta. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti istruttivi dall'aspetto professionale che facciano sentire i nuovi dipendenti benvenuti e informati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di produttività dinamico di 60 secondi che offra tre consigli pratici per migliorare il flusso di lavoro quotidiano, rivolto a un ampio pubblico di professionisti e studenti. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e motivante, incorporando tipografia cinetica e tagli rapidi, sottolineato da una colonna sonora energica e una voce fuori campo chiara e concisa. Fondamentale, includi i sottotitoli automatici di HeyGen per garantire la massima accessibilità e coinvolgimento per tutti gli spettatori, permettendo loro di assorbire le informazioni anche in ambienti senza audio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Ottimizzazione della Produttività

Trasforma i tuoi concetti di produttività in video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, perfetti per una formazione efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo script per i video. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per convertire facilmente i tuoi contenuti scritti in visuali dinamici, creando Video di Ottimizzazione della Produttività efficaci.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI professionali per presentare il tuo messaggio. Questa funzione fornisce un volto coerente e coinvolgente per le tue istruzioni.
3
Step 3
Aggiungi una Voce Fuori Campo Coinvolgente
Genera una voce fuori campo dal suono naturale utilizzando un attore vocale AI avanzato. Questo assicura chiarezza e professionalità per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente nel formato desiderato. Condividi il tuo contenuto finale per migliorare la collaborazione e il trasferimento di conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Comunicazioni Interne Coinvolgenti

.

Genera rapidamente video brevi e d'impatto per consigli di produttività interni, aggiornamenti sui processi e annunci, favorendo una migliore collaborazione del team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di ottimizzazione della produttività per il mio team?

HeyGen semplifica la creazione di video di ottimizzazione della produttività coinvolgenti utilizzando avatar AI e testo-a-video, migliorando significativamente l'efficienza e la collaborazione del team. Puoi produrre rapidamente contenuti personalizzati per varie comunicazioni interne, inclusi aggiornamenti e spiegazioni di processi.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare video formativi AI efficaci per lavoratori da remoto?

Assolutamente. HeyGen offre una piattaforma intuitiva per creare video formativi AI professionali su misura per i lavoratori da remoto, migliorando i processi di onboarding e la formazione alle vendite. Il suo attore vocale AI e il generatore di sottotitoli garantiscono contenuti chiari e accessibili per tutti i membri del team.

Quali benefici offrono gli Avatar AI per la creazione di video di produttività coinvolgenti?

Gli avatar AI di HeyGen aggiungono un tocco umano ai tuoi video di produttività, aumentando il coinvolgimento e rendendo le informazioni complesse più digeribili. Consentono una coerenza di branding e una presentazione professionale senza la necessità di riprese tradizionali.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video formativi per ambienti di lavoro ibridi?

HeyGen semplifica la creazione di video formativi trasformando script in presentazioni professionali con strumenti potenziati dall'AI, ideali per ambienti di lavoro ibridi. Utilizza modelli, branding personalizzato e sottotitoli AI per creare contenuti d'impatto che supportano una formazione e una comprensione diffuse.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo