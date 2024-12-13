Crea Video di Distribuzione in Produzione con AI: Semplifica la Formazione

Crea facilmente video di distribuzione coinvolgenti utilizzando strumenti basati su AI, semplificando la formazione e aumentando il successo con un robusto testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial di 45 secondi per formatori tecnici e product owner, dimostrando come aggiornare rapidamente la documentazione di distribuzione esistente in un formato di creazione video AI. Adotta un'estetica moderna e professionale con un avatar AI che presenta le informazioni chiave, accompagnato da un audio chiaro e informativo per arricchire i tuoi video di distribuzione. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per personalizzare la presentazione e migliorare l'esperienza dello spettatore.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale e HR per l'onboarding tecnico, mostrando i vantaggi dei Video di Formazione AI semplificati per i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e illustrativo, utilizzando una narrazione amichevole di un attore vocale AI per guidare lo spettatore attraverso uno scenario ipotetico di distribuzione, dimostrando come Semplificare la Formazione. Implementa la generazione di Voiceover di HeyGen per un audio coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida di 50 secondi per ingegneri DevOps e specialisti di documentazione tecnica, concentrandoti su iterazioni rapide e Branding Personalizzato per video di distribuzione in produzione. Presenta uno stile visivo orientato alla soluzione e veloce, incorporando i Template & scene di HeyGen e un mix di filmati di repertorio, abbinati a didascalie dinamiche e una colonna sonora energica. Questo video metterà in evidenza l'efficienza della trasformazione del testo in video per ambienti agili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Distribuzione in Produzione

Genera rapidamente video di distribuzione professionali e coinvolgenti utilizzando strumenti basati su AI, migliorando la chiarezza e la coerenza per il tuo team.

1
Step 1
Inserisci lo Script per la Creazione di Video AI
Inizia inserendo il tuo script di distribuzione direttamente nell'editor. La funzionalità di testo-a-video della nostra piattaforma elaborerà il tuo testo, preparandolo per la consegna visiva.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Applica il Branding
Migliora il tuo video incorporando scene e media pertinenti dalla libreria. Assicurati la coerenza del marchio applicando elementi di branding personalizzati come loghi e schemi di colori.
3
Step 3
Genera Voiceover e Didascalie
Seleziona un attore vocale AI per generare una narrazione chiara e naturale per il tuo script. Aggiungi automaticamente sottotitoli/didascalie accurate per migliorare l'accessibilità e la chiarezza per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Distribuzione
Rivedi il tuo video di distribuzione finale, apportando eventuali modifiche necessarie. Quindi, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto preferiti, pronto per la distribuzione al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video

Genera efficacemente video di distribuzione in produzione in pochi minuti utilizzando l'AI, riducendo il tempo e le risorse di creazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI da testo?

HeyGen trasforma gli script in video coinvolgenti utilizzando un'AI avanzata, permettendo agli utenti di creare facilmente video di distribuzione in produzione, contenuti formativi e altro. Questa capacità di trasformare testo in video sfrutta gli Avatar AI e gli Attori Vocali AI per dare vita ai tuoi contenuti in modo efficiente.

HeyGen può produrre Video di Formazione AI di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen è progettato per generare Video di Formazione AI professionali con facilità, offrendo una suite di strumenti basati su AI. Gli utenti possono migliorare la conformità e semplificare i processi formativi creando video coinvolgenti con Avatar AI e Branding Personalizzato.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per video coinvolgenti?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti creativi, inclusi Avatar AI personalizzabili, Attori Vocali AI e una robusta libreria multimediale. Puoi incorporare Branding Personalizzato, generare Didascalie AI ed esportare i tuoi contenuti in vari formati di aspetto per garantire che i tuoi video siano sempre coinvolgenti e coerenti con il marchio.

HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue?

Sì, HeyGen consente la produzione di Contenuti Multilingue per raggiungere un pubblico globale. La nostra piattaforma supporta varie lingue, permettendoti di generare Voiceover AI e sottotitoli, rendendo i tuoi video di distribuzione in produzione e materiali formativi accessibili in tutto il mondo.

