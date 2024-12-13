Crea Video di Aggiornamento Prodotto che Stimolano il Coinvolgimento

Progetta rapidamente video di aggiornamento prodotto professionali con modelli e scene pronti all'uso, assicurandoti che i tuoi annunci di funzionalità catturino l'attenzione.

503/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per la tua base utenti generale, evidenziando i recenti miglioramenti del prodotto. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio amichevole e accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice e testo prominente sullo schermo per trasmettere gli aggiornamenti. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente il contenuto e assicurare sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, migliorando l'esperienza complessiva degli strumenti di editing.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento prodotto professionale di 45 secondi che mostri nuove capacità in modo visivamente coinvolgente per i marketer e i proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e focalizzato sulla dimostrazione, con una voce narrante chiara e autorevole che guidi gli spettatori attraverso le nuove funzionalità. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la creazione, integrando il supporto della libreria multimediale/stock per un'esperienza visiva ricca, comunicando efficacemente gli aggiornamenti dei tuoi "video di prodotto".
Prompt di Esempio 3
Produci un video dimostrativo informativo di 60 secondi rivolto agli utenti avanzati, spiegando in dettaglio una specifica nuova funzionalità. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente dettagliato con segmenti pesanti di registrazione dello schermo, presentati con una voce calma e esplicativa. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare il video a diverse piattaforme, assicurando che le capacità degli "strumenti video AI" siano dimostrate attraverso un'applicazione pratica.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamento Prodotto

Annuncia senza sforzo nuove funzionalità e miglioramenti del prodotto con aggiornamenti video coinvolgenti che informano e coinvolgono il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Scrivi il tuo messaggio di aggiornamento prodotto o seleziona dai nostri modelli di video di prodotto pronti all'uso per iniziare rapidamente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e una Voce
Dai vita al tuo messaggio scegliendo un avatar AI e personalizzando la sua voce per adattarla al tono del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con media pertinenti dalla nostra libreria, carica le tue demo di prodotto e applica il branding della tua azienda.
4
Step 4
Rivedi ed Esporta il Tuo Video
Genera automaticamente i sottotitoli, scegli il tuo rapporto d'aspetto e scarica il tuo video di aggiornamento prodotto finito pronto per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Esplicativi per Nuove Funzionalità

.

Sviluppa video esplicativi chiari e concisi o demo di prodotto con AI per garantire che gli utenti comprendano e adottino appieno le ultime funzionalità del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di aggiornamento prodotto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di aggiornamento prodotto utilizzando l'AI. La nostra piattaforma combina capacità intuitive di testo-a-video con avatar AI realistici e una ricca libreria di modelli video per produrre rapidamente video di prodotto di qualità professionale.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di prodotto per annunci di funzionalità?

HeyGen è un efficace creatore di video di prodotto perché semplifica il processo di creazione per annunci di funzionalità coinvolgenti. Con il nostro editor drag-and-drop e strumenti video AI avanzati, puoi generare contenuti di alta qualità senza esperienza di editing estesa, perfetti per mostrare nuove funzionalità.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding per i miei video di prodotto HeyGen?

Sì, HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi video di prodotto. Puoi personalizzare gli avatar AI per adattarli al tuo marchio e utilizzare i controlli di branding per loghi e colori, assicurando che ogni video sia in linea con il branding della tua azienda.

HeyGen offre modelli e sottotitoli automatici per demo di prodotto rapide?

Assolutamente, HeyGen fornisce una vasta selezione di modelli video e sottotitoli automatici per accelerare la produzione video. Questo rende incredibilmente efficiente creare demo di prodotto rifinite e altri contenuti, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo