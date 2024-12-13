Crea Video Tour di Prodotti Facilmente per un Miglior Onboarding

Produci rapidamente tour di prodotti interattivi e aumenta l'adozione degli utenti utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di 45 secondi che fornisca una panoramica completa della nostra ultima funzionalità, rivolto a potenziali clienti e utenti esistenti. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e pulita, utilizzando registrazioni dello schermo nitide e una narrazione informativa fornita da un "avatar AI" generato tramite HeyGen per spiegare i suoi benefici e funzionalità.
Prompt di Esempio 2
Produci un tour prodotto animato dinamico di 60 secondi destinato ai team di marketing e al pubblico dei social media, mostrando la proposta di valore unica del nostro software. Questo video necessita di uno stile visivo energico con animazioni vivaci e musica di sottofondo vivace, sfruttando il "Supporto media/stock" di HeyGen per arricchire la narrazione visiva e rendere il tour altamente condivisibile.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tour prodotto interattivo di 50 secondi rivolto ai decisori aziendali e ai product manager, illustrando come la nostra soluzione affronta i comuni punti dolenti del settore. Il video dovrebbe adottare un tono visivo sofisticato e orientato alla soluzione, completato da "Sottotitoli/didascalie" chiari generati da HeyGen per la massima accessibilità, comunicando efficacemente idee complesse all'interno di questi video prodotto essenziali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Tour di Prodotti

Coinvolgi il tuo pubblico e semplifica l'onboarding dei clienti con video di prodotto accattivanti progettati per evidenziare le caratteristiche chiave e offrire tour di prodotti interattivi.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di **modelli video** professionali o costruisci scene personalizzate per strutturare il tuo tour di prodotto coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti del Prodotto
Integra le tue riprese di **registrazione dello schermo** o video demo del prodotto, quindi inserisci il tuo script per la generazione automatica di testo-a-video.
3
Step 3
Applica AI e Branding
Sfrutta le **voci narranti AI** per una narrazione chiara, aggiungi un avatar AI opzionale e applica i colori e il logo del tuo marchio con i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Aggiungi tocchi finali come sottotitoli, quindi pubblica la tua creazione per la **produzione video online**, pronta per coinvolgere il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Condividi Frammenti Coinvolgenti di Tour di Prodotti sui Social Media

Crea e condividi rapidamente clip brevi e accattivanti dei tuoi tour di prodotti per i social media, aumentando il coinvolgimento ed espandendo efficacemente la portata del tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tour di prodotti?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video tour di prodotti professionali utilizzando avatar AI e una libreria multimediale completa. La sua piattaforma intuitiva trasforma gli script in contenuti video coinvolgenti, semplificando il processo di produzione video online dall'inizio alla fine.

HeyGen supporta l'onboarding dei clienti con tour di prodotti interattivi?

Assolutamente, HeyGen è ideale per migliorare l'onboarding dei clienti permettendoti di creare video demo di prodotti dinamici e walkthrough dettagliati. Utilizza modelli personalizzabili e voci narranti AI per offrire walkthrough guidati chiari e coinvolgenti che migliorano l'adozione degli utenti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video prodotto senza codice?

HeyGen funziona come una potente piattaforma senza codice, permettendo a chiunque di creare video di prodotto di alta qualità senza competenze tecniche. Con modelli video facili da usare, editing drag-and-drop e capacità di testo-a-video, puoi evidenziare efficacemente le caratteristiche del prodotto e accelerare il tuo marketing video.

Posso generare demo di prodotti animati utilizzando le capacità AI di HeyGen?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI avanzata per aiutarti a generare tour e demo di prodotti animati accattivanti. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI e personalizzare le scene per produrre contenuti visivamente ricchi che comunicano efficacemente il valore del tuo prodotto.

