Crea Video di Campionamento Prodotti per la Crescita dell'E-commerce

Crea facilmente video dimostrativi di prodotto coinvolgenti da script per chiarire le caratteristiche e convertire gli spettatori, sfruttando le potenti capacità di text-to-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto agli utenti che cercano soluzioni a un problema comune. Impiega uno stile visivo pulito e moderno con sovrapposizioni di testo dinamiche e musica di sottofondo sottile, migliorato dai Templates & scenes di HeyGen per un aspetto professionale, utilizzando efficacemente la narrazione visiva per evidenziare i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve di prodotto di 15 secondi perfetto per annunci sui social media, progettato per catturare l'attenzione degli acquirenti d'impulso. Implementa uno stile visivo dinamico e accattivante con tagli rapidi e sottotitoli/caption audaci creati con la funzione di Subtitles/captions di HeyGen, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per potenziare la tua strategia di marketing video per prodotti e-commerce.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di campionamento prodotto di 60 secondi che illustri la versatilità di una nuova soluzione software per potenziali clienti aziendali. Adotta uno stile visivo raffinato e professionale con un avatar AI articolato che presenta le caratteristiche chiave attraverso gli AI avatars di HeyGen, accompagnato da musica strumentale elegante e filmati pertinenti dalla Media library/stock support di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Campionamento Prodotti

Produci facilmente video di campionamento prodotti coinvolgenti e professionali per mostrare le tue offerte e catturare l'interesse del pubblico su varie piattaforme.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando un modello di video adatto o inserendo il tuo script di prodotto. Questo pone le basi per il tuo video di campionamento prodotto, assicurando un'esperienza di narrazione visiva coerente.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Avatar AI
Incorpora visual coinvolgenti dalla libreria multimediale o carica i tuoi clip. Utilizza avatar AI per presentare il tuo prodotto in modo dinamico e professionale, chiarendo caratteristiche complesse.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità generando una voce fuori campo professionale. Aggiungi automaticamente sottotitoli/caption accurati per assicurarti che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio sui social media.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta il Tuo Video
Regola i rapporti d'aspetto e applica controlli di branding per allinearti con la tua strategia di marketing. Una volta perfezionato, esporta il tuo video di campionamento prodotto di alta qualità in vari formati.

Casi d'Uso

Dimostra il Valore e l'Impatto del Prodotto

Crea video coinvolgenti che illustrano efficacemente i benefici e l'impatto reale dei tuoi prodotti ai potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di prodotto accattivanti?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di prodotto coinvolgenti utilizzando avatar AI e un flusso di lavoro da script a video. La nostra piattaforma intuitiva trasforma le tue idee in animazioni dinamiche e narrazione visiva, perfetta per brevi video di prodotto e spiegazioni di prodotto.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per creare video dimostrativi di prodotto unici?

HeyGen fornisce strumenti creativi estesi, inclusi modelli di video personalizzabili e animazioni dinamiche, per aiutarti a creare video dimostrativi di prodotto unici. Puoi migliorare la tua narrazione visiva con avatar AI e integrare i visual e le voci fuori campo specifici del tuo marchio per un tocco veramente personalizzato.

Come aiuta HeyGen a produrre video di prodotto e-commerce efficaci per varie piattaforme?

HeyGen è ideale per creare video di prodotto e-commerce efficaci, inclusi brevi video di prodotto ottimizzati per i social media. La nostra piattaforma ti consente di generare voci fuori campo e sottotitoli professionali, assicurando che i tuoi video di campionamento prodotto e dimostrazioni siano accessibili e d'impatto attraverso diverse strategie di marketing per aumentare le vendite.

HeyGen può trasformare uno script in un video esplicativo di prodotto coinvolgente utilizzando l'AI?

HeyGen utilizza soluzioni AI avanzate per trasformare il tuo script in un video esplicativo di prodotto coinvolgente. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genera avatar AI realistici e voci fuori campo, creando walkthrough animati con video coinvolgenti che chiariscono caratteristiche complesse e migliorano la narrazione visiva.

