Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dimostrativo istruttivo di 90 secondi rivolto ai nuovi utenti, dettagliando come configurare il loro account. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una narrazione calma e guida. Sfrutta la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità a ogni passaggio, completata dalla generazione di Voiceover per un audio istruttivo coerente, rendendolo un video tutorial efficace per apprendere nuove funzionalità.
Progetta un video di prodotto di 60 secondi per potenziali clienti, illustrando come il nostro software B2B risolve i comuni problemi del settore. Adotta un approccio visivo dinamico e narrativo, integrando scenari problema-soluzione con musica di sottofondo motivante e una voce narrante AI persuasiva. Utilizza i diversi Modelli e scene di HeyGen per costruire rapidamente una narrazione coinvolgente, mostrando i tuoi prodotti per creare un video di prodotto ad alta conversione che risuoni.
Produci un video dimostrativo interattivo di 2 minuti destinato ai valutatori tecnici, spiegando le funzionalità avanzate del nostro nuovo dispositivo hardware. La presentazione visiva dovrebbe essere altamente informativa con annotazioni grafiche dettagliate e una voce narrante esplicativa e precisa, assicurando che ogni aspetto tecnico sia chiaramente comunicato. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per un presentatore professionale e la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione ottimale su varie piattaforme durante la generazione di demo di prodotto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea Annunci di Prodotto ad Alta Conversione.
Produci rapidamente annunci di prodotto ad alte prestazioni per introdurre le offerte e catturare l'attenzione dei clienti in modo efficiente.
Produci Demo Coinvolgenti per i Social Media.
Crea video demo di prodotto dinamici e clip specificamente per i social media per aumentare la visibilità e l'interazione del pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video dimostrativi di prodotto?
HeyGen semplifica la creazione di video dimostrativi di prodotto attraverso la sua piattaforma intuitiva e potenziata dall'AI e un editor facile da usare con drag-and-drop. Questo consente agli utenti di assemblare rapidamente narrazioni coinvolgenti per mostrare i prodotti.
HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e funzionalità di registrazione avanzate per i video di prodotto?
Sì, HeyGen consente una robusta personalizzazione del marchio per tutti i tuoi video di prodotto. Include anche un registratore integrato di schermo e fotocamera, voiceover AI e generazione automatica di sottotitoli, garantendo un output professionale e personalizzato.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per creare demo di prodotto interattive?
HeyGen fornisce funzionalità tecniche avanzate per demo di prodotto interattive, come ramificazioni condizionali e link tracciabili per analisi dettagliate. Gli utenti possono anche esportare le loro demo di alta qualità come MP4 o condividerle facilmente via email e social media.
Quali opzioni di output offre HeyGen per video di presentazione del prodotto professionali?
HeyGen garantisce video di presentazione del prodotto di alta qualità e professionali offrendo avatar AI, una libreria completa di modelli video e esportazioni in risoluzione HD 1080p. La sua capacità di trasformare il testo in video da script semplifica la produzione, portando a video di prodotto ad alta conversione.