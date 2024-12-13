Crea Video di Formazione sul Marketing di Prodotto che Aumentano le Vendite

Trasforma le tue dimostrazioni di prodotto in contenuti coinvolgenti con testo-a-video da script, migliorando la comprensione e l'adozione da parte dei clienti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Rivoluziona la tua formazione sui prodotti con un video informativo di 45 secondi progettato per i nuovi assunti e i team di vendita. Con uno stile visivo pulito e moderno e una narrazione calma, questo video di onboarding garantirà un trasferimento di conoscenze senza intoppi sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una consegna coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare una potente campagna video di 30 secondi per i social media che catturi immediatamente l'attenzione dei creatori di contenuti e dei marketer digitali. Sfrutta i modelli e le scene progettati professionalmente da HeyGen per ottenere uno stile visivo dinamico e accattivante con musica coinvolgente, trasformando i tuoi sforzi di contenuto di marca.
Prompt di Esempio 3
Assicurati che il tuo prossimo video di formazione sul marketing di prodotto lasci un'impressione duratura sui potenziali clienti e sui responsabili di prodotto sviluppando una dimostrazione di prodotto raffinata di 60 secondi. Con uno stile visivo elegante e illustrativo, questo video può sfruttare la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione autorevole e chiara, dettagliando efficacemente ogni aspetto del prodotto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sul Marketing di Prodotto

Trasforma la tua conoscenza del prodotto in video di formazione coinvolgenti e professionali rapidamente ed efficacemente utilizzando i potenti strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il contenuto della tua dimostrazione di prodotto o formazione. Usa la funzione di testo-a-video da script per trasformare senza sforzo le tue idee in una narrazione visiva per la tua dimostrazione di prodotto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Elementi Visivi
Dai vita al tuo video di formazione aggiungendo un avatar AI per narrare il tuo contenuto. Arricchisci il tuo messaggio con media pertinenti dalla vasta libreria per spiegare ulteriormente il tuo prodotto.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Personalizza il tuo video di marketing di prodotto applicando i colori, i caratteri e il logo specifici del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Questo assicura che il tuo contenuto di marca sia coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta completato il tuo video di formazione sul prodotto, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi i tuoi video esplicativi finiti su tutti i tuoi canali di marketing per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Marketing di Prodotto Coinvolgenti per i Social

Produci rapidamente video di marketing di prodotto accattivanti e clip per i social media, stimolando interesse e consapevolezza per il tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sul marketing di prodotto coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare efficacemente video di formazione sul marketing di prodotto utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video. La nostra piattaforma offre un editor drag-and-drop facile da usare e modelli progettati professionalmente per accelerare i tuoi sforzi di video marketing.

Quali strumenti offre HeyGen per la rapida produzione di video di marketing e video esplicativi?

HeyGen offre strumenti robusti di video marketing AI che accelerano significativamente la produzione di video esplicativi e video di onboarding. Con capacità di testo-a-video e generazione di voiceover realistici, puoi trasformare i tuoi script in video raffinati in pochi minuti.

Come può HeyGen garantire che i miei video di marketing di prodotto mantengano coerenza e professionalità del marchio?

HeyGen ti consente di creare contenuti professionali e di marca con ampi controlli di branding per loghi e colori, assicurando che ogni video sia in linea con la tua identità aziendale. Utilizza i nostri modelli progettati professionalmente come punto di partenza per creare video di marketing di prodotto di alta qualità senza sforzo.

Oltre all'editing di base, come migliora HeyGen la creazione di dimostrazioni di prodotto e video per i social media?

HeyGen eleva i video di dimostrazione di prodotto e i contenuti per i social media attraverso avatar AI dinamici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Questo lo rende uno strumento di video marketing completo per una narrazione di prodotto impattante e versatile.

