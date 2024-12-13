Crea Video di Annuncio di Lancio Prodotto con AI

Genera senza sforzo campagne di lancio prodotto. Trasforma i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando potenti capacità di trasformazione del testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo professionale di 60 secondi per annunciare una nuova piattaforma di analisi B2B, destinata ai proprietari di piccole imprese e ai decisori B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, chiaro e informativo, simile a un'infografica con transizioni fluide, accompagnato da una voce fuori campo sicura e articolata. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per offrire una narrazione strategica che evidenzi i benefici della piattaforma e semplifichi informazioni complesse.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di rivelazione prodotto vivace di 45 secondi per un dispositivo smart home ecologico, destinato ai consumatori generali focalizzati sulla vita sostenibile. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, invitante e caldo, mostrando luce naturale e interazioni degli utenti, con musica di sottofondo allegra e leggera. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen e la possibilità di aggiungere sottotitoli/didascalie per illustrare chiaramente la facilità d'uso del dispositivo e il suo impatto positivo, garantendo un video prodotto altamente coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video demo e walkthrough avvincente di 50 secondi per un software unico di creazione artistica digitale, rivolto ad artisti professionisti e hobbisti creativi. L'estetica visiva dovrebbe essere evocativa e artistica, con transizioni cinematografiche e primi piani di opere d'arte digitali, sottolineati da musica ambientale e ispiratrice. Impiega la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme e utilizza il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare la narrazione strategica, mostrando le caratteristiche innovative del software al suo pubblico specifico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Annuncio di Lancio Prodotto

Genera video di lancio prodotto coinvolgenti e visivamente sorprendenti in pochi minuti con HeyGen, progettati per coinvolgere il tuo pubblico e suscitare entusiasmo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea la tua storia di prodotto accattivante. Sfrutta la capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen per trasformare il tuo script video in immagini dinamiche senza sforzo.
2
Step 2
Carica i Tuoi Contenuti
Personalizza il tuo annuncio caricando le tue immagini di prodotto uniche, loghi ed elementi di brand. Il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen ti aiuta a integrare senza problemi tutti i tuoi contenuti caricati.
3
Step 3
Seleziona Immagini e Stile
Personalizza il tuo video selezionando tra vari modelli e scene, assicurandoti che l'annuncio di lancio del tuo prodotto si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Prepara il tuo video di lancio prodotto per qualsiasi piattaforma. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che il tuo video sia ottimizzato e pronto a ottenere risultati reali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

.

Crea video di rivelazione prodotto avvincenti e ispiratori che costruiscono aspettativa e si connettono emotivamente con il tuo pubblico di riferimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'appeal visivo dei miei video di lancio prodotto?

HeyGen ti consente di creare video di lancio visivamente sorprendenti con immagini ricche di movimento, cinematografiche e animazioni coinvolgenti. Puoi sfruttare output di qualità da studio, modelli e grafiche in movimento per catturare il tuo pubblico e elevare la tua campagna di lancio prodotto.

Quali tipi di video di lancio prodotto posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una varietà di video di lancio prodotto di impatto, inclusi video di rivelazione prodotto avvincenti, video demo e walkthrough dettagliati e video teaser entusiasmanti. Il nostro Generatore Video AI semplifica la creazione di video esplicativi coinvolgenti per mostrare efficacemente il tuo prodotto.

Come supporta HeyGen la personalizzazione creativa per il lancio del prodotto del mio brand?

HeyGen offre controlli di branding robusti e modelli personalizzabili, permettendoti di mantenere un'identità di brand coerente durante le tue campagne di lancio prodotto. Puoi facilmente personalizzare il formato e il tono, regolare i rapporti d'aspetto e incorporare narrazioni strategiche per risuonare con il tuo pubblico di riferimento.

Ho bisogno di competenze avanzate di editing video per creare video di lancio prodotto professionali usando HeyGen?

No, HeyGen è progettato per essere un Generatore Video AI intuitivo e un creatore di video prodotto, che non richiede competenze tecniche avanzate. La sua interfaccia user-friendly ti consente di creare video di annuncio di lancio prodotto professionali in modo efficiente, trasformando gli script in contenuti video di alta qualità con facilità.

