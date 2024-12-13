Crea Video di Conoscenza del Prodotto Rapidamente ed Efficacemente

Aumenta l'efficienza dell'educazione e della formazione dei clienti con la creazione di video potenziata dall'AI e la generazione di voiceover senza soluzione di continuità.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione sul prodotto di 90 secondi strutturato come una guida pratica, rivolto ai clienti esistenti che affrontano un problema tecnico frequente. Adotta uno stile visivo di supporto e informativo, incorporando annotazioni chiare sullo schermo e un narratore calmo. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per impostare rapidamente la struttura del video e includi sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un pezzo di documentazione video di 2 minuti che dettagli un recente aggiornamento complesso dell'API, destinato al team di sviluppo interno. La presentazione visiva dovrebbe essere semplice e tecnica, possibilmente utilizzando frammenti di codice e diagrammi. Impiega un avatar AI per presentare chiaramente le informazioni, migliorando le capacità di HeyGen per la generazione di voiceover per fornire spiegazioni tecniche precise.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi per i team di vendita per evidenziare il principale vantaggio di una prossima caratteristica del prodotto ai potenziali clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e persuasivo, utilizzando media di stock vibranti e musica di sottofondo vivace. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini accattivanti e garantire una consegna perfetta su varie piattaforme con ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Conoscenza del Prodotto

Sviluppa rapidamente video di conoscenza del prodotto coinvolgenti per l'educazione e la formazione dei clienti sfruttando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità intuitive.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Modello Video
Inizia incollando il tuo script di testo, che la funzione 'Testo a video da script' di HeyGen utilizzerà come base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Narratore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore per il tuo video di conoscenza del prodotto, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Dimostrazioni Visive
Migliora la chiarezza aggiungendo senza soluzione di continuità registrazioni dello schermo per guidare visivamente gli spettatori attraverso le caratteristiche e i passaggi del prodotto.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Finalizza il tuo video utilizzando i controlli di branding per applicare il logo e i colori della tua azienda, quindi esporta senza sforzo la tua creazione rifinita.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse sul Prodotto

.

Trasforma specifiche e caratteristiche del prodotto complesse in documentazione video facile da comprendere, rendendo accessibili argomenti complessi per tutti gli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di conoscenza del prodotto in modo efficiente?

HeyGen ti consente di generare video di conoscenza del prodotto di alta qualità utilizzando l'AI generativa. Puoi sfruttare avatar AI e voiceover AI da script video, rendendo il processo automatizzato e scalabile per l'educazione dei clienti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video di formazione sul prodotto?

HeyGen fornisce un editor drag-and-drop, modelli video e controlli di branding per personalizzare completamente i tuoi video di formazione sul prodotto. Puoi anche aggiungere registrazioni dello schermo e sottotitoli per contenuti di apprendimento e sviluppo completi.

HeyGen può essere utilizzato per creare documentazione video dettagliata?

Assolutamente, HeyGen è un efficace creatore di video di prodotto per produrre documentazione video dettagliata. Supporta l'aggiunta di sottotitoli, garantendo che le tue guide pratiche e i contenuti tecnici siano accessibili e facili da comprendere.

Come facilita HeyGen i voiceover AI per i video di prodotto?

La potente capacità di generazione di voiceover di HeyGen trasforma i tuoi script video in voiceover AI dal suono naturale per tutti i tuoi video di prodotto. Questo semplifica la creazione di contenuti, consentendo una rapida produzione di tutorial e dimostrazioni coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo