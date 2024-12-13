Crea Video di Dismissione Prodotti: Una Guida Semplice

Automatizza messaggi di dismissione chiari, riducendo la confusione e aumentando la fiducia con avatar AI realistici.

381/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video professionale di 60 secondi rivolto agli utenti tecnici e ai clienti aziendali, dettagliando chiaramente un avviso di dismissione significativo per una funzionalità principale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo conciso e informativo, con supporto di testo sullo schermo e una voce narrante generata da AI sicura, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per spiegare efficacemente la logica e il percorso da seguire.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio di 30 secondi per gli utenti di una versione obsoleta del prodotto, guidandoli verso una soluzione nuova e migliorata a seguito di una dismissione del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e positivo, mostrando senza soluzione di continuità le nuove funzionalità, con una voce amichevole. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per creare un messaggio visivamente coinvolgente e facile da comprendere che incoraggi una transizione fluida.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di storia coinvolgente di 50 secondi rivolto a una base di utenti generale, spiegando la dismissione di un componente di prodotto amato, ma poco utilizzato, con empatia. Il video dovrebbe impiegare uno stile di comunicazione visiva amichevole e accessibile, magari con un personaggio animato, supportato da una generazione di voce calda per trasmettere chiaramente il messaggio e minimizzare la frustrazione degli utenti, rendendo il 'perché' facilmente comprensibile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Dismissione Prodotti

Comunica chiaramente i cambiamenti di prodotto e guida gli utenti con video di dismissione coinvolgenti e professionali, favorendo la fiducia dei clienti e garantendo una transizione fluida.

1
Step 1
Scegli un Modello di Dismissione
Seleziona tra i "Product Deprecation Videos Template" progettati professionalmente o inizia con una tela bianca per strutturare efficacemente il tuo messaggio. Sfrutta i "Templates & scenes" per avviare il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio e i Tuoi Elementi Visivi
Redigi il tuo script, spiegando le ragioni della dismissione e il percorso da seguire. Incorpora "AI avatars" per presentare il tuo messaggio con un tocco umano, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Applica Voiceover e Sottotitoli
Genera una narrazione professionale per articolare efficacemente il tuo messaggio di dismissione. Migliora la chiarezza e la portata per la "Customer Communication" generando automaticamente "Subtitles/captions" per il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi il tuo video per verificarne l'accuratezza e il tono. Una volta finalizzato, "Export" il tuo video professionale in vari formati adatti a diverse piattaforme, garantendo un'ampia distribuzione dei tuoi "deprecation notices".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Transizione e l'Educazione degli Utenti

.

Migliora la comprensione e l'adozione da parte dei clienti di nuove soluzioni con spiegazioni video coinvolgenti potenziate dall'AI durante le transizioni di prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare efficacemente video di dismissione prodotti?

HeyGen ti consente di creare efficientemente video professionali di dismissione prodotti utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di testo in video, garantendo una comunicazione chiara con i clienti.

HeyGen offre modelli per messaggi di dismissione prodotti?

Sì, HeyGen fornisce modelli video personalizzabili specificamente progettati per la dismissione di prodotti, permettendoti di creare storie coinvolgenti e di trasmettere avvisi di dismissione sensibili con un tono di messaggio professionale.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella comunicazione di dismissione?

Gli avatar AI realistici e gli attori vocali AI di HeyGen forniscono un volto e una voce coerenti e affidabili per i tuoi video di dismissione prodotti, migliorando la comunicazione visiva e mantenendo il professionalismo del marchio.

HeyGen può automatizzare la produzione di annunci di dismissione?

HeyGen semplifica il processo di creazione di contenuti per video di dismissione prodotti, trasformando rapidamente gli script in annunci video professionali, rendendo più semplice per il tuo team automatizzare i messaggi di dismissione prodotti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo