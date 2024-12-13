Crea Video Demo di Prodotti Facilmente ed Efficacemente

Realizza demo di prodotto coinvolgenti che catturano il tuo pubblico, sfruttando la potente generazione di voiceover di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video demo di prodotto dinamico di 90 secondi che annuncia l'ultimo aggiornamento software, su misura per gli utenti esistenti che creano regolarmente video demo di prodotto. Adotta uno stile visivo energico con transizioni coinvolgenti e una traccia audio accattivante, utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen per generare rapidamente dialoghi e sottotitoli/caption prominenti per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi per i nuovi utenti, guidandoli attraverso la configurazione iniziale di una funzionalità chiave utilizzando vari modelli video. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e facile da seguire, con un voiceover caldo e incoraggiante. Utilizza i diversi modelli e scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per illustrare chiaramente ed efficacemente ogni passaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video demo di prodotto interattivo completo di 2 minuti che confronta due funzionalità avanzate per potenziali decisori, mostrando i loro vantaggi distinti. Mantieni uno stile visivo autorevole con grafica nitida e una generazione di voiceover persuasiva. Assicurati una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando le capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Demo di Prodotti

Crea video demo di prodotto coinvolgenti e professionali con facilità utilizzando strumenti intuitivi e funzionalità potenziate dall'AI, coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli tra una varietà di modelli video progettati da esperti o inizia con una tela bianca per costruire rapidamente la base per i tuoi video demo di prodotto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Voiceover AI
Incolla il tuo script di demo di prodotto nell'editor e genera un voiceover AI dal suono naturale in più lingue, dando vita alla tua presentazione.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi Personalizzati
Personalizza il tuo demo di prodotto applicando il tuo branding personalizzato, inclusi loghi e colori del marchio, e integra media aggiuntivi come screenshot o video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Demo
Finalizza il tuo video demo di prodotto ed esportalo come MP4 in alta definizione, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme e raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Valore del Prodotto con Storie di Clienti

Sfrutta video AI coinvolgenti per evidenziare i successi reali dei clienti, dimostrando efficacemente l'impatto e il valore del tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere nella creazione di video demo di prodotto avanzati e interattivi?

HeyGen consente agli utenti di creare video demo di prodotto sofisticati e interattivi integrando funzionalità potenziate dall'AI come avatar AI e voiceover AI professionali. Puoi facilmente registrare demo interattive con registrazioni dello schermo, movimenti del mouse fluidi e zoom automatico, garantendo una presentazione dinamica del tuo prodotto.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di video di prodotto?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di prodotto con il suo editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia libreria di modelli video. Questo potente creatore di video di prodotto ti consente di costruire rapidamente demo di prodotto coinvolgenti senza esperienza precedente di editing video.

Posso personalizzare i miei video demo di prodotto con HeyGen per adattarli al mio marchio?

Assolutamente, HeyGen offre opzioni di personalizzazione complete per garantire che i tuoi video demo di prodotto si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi applicare branding personalizzato, incorporare il tuo logo, scegliere i colori del marchio e aggiungere sottotitoli per l'accessibilità.

Quali opzioni di esportazione sono disponibili per i video demo di prodotto creati con HeyGen?

HeyGen ti consente di esportare i tuoi video demo di prodotto finiti come file MP4 ad alta risoluzione, garantendo una qualità professionale per tutte le tue esigenze. Questi demo di prodotto personalizzabili possono quindi essere facilmente condivisi su varie piattaforme.

