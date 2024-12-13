Crea Video di Assemblaggio Prodotti per un Setup Senza Sforzo

Trasforma video complessi di installazione prodotti in guide visive coinvolgenti con le voci professionali di HeyGen.

494/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tecnico di assemblaggio completo di 90 secondi che dettagli l'installazione di un componente industriale complesso, destinato a tecnici esperti e clienti B2B. Il video dovrebbe impiegare viste esplose dettagliate e sovrapposizioni grafiche precise, con narrazione fornita da un avatar AI per mantenere coerenza e professionalità durante tutto il processo, spiegando chiaramente ogni passaggio critico dell'installazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video demo di prodotto dinamico di 2 minuti in 3D che mostri l'assemblaggio di un pezzo di arredamento complesso, progettato per team di marketing e personale di formazione interna. La presentazione visiva dovrebbe utilizzare animazioni 3D fluide, evidenziando i punti di connessione chiave e offrendo un viaggio visivo coinvolgente, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per un risultato raffinato e visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video rapido di 45 secondi per l'installazione di un dispositivo smart home, destinato ai consumatori generali e agli utenti alle prime armi, per semplificare la loro esperienza di configurazione del prodotto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso e user-friendly con passaggi chiari e concisi e musica di sottofondo vivace, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire un'ampia accessibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Assemblaggio Prodotti

Semplifica la configurazione complessa dei prodotti con guide video chiare e coinvolgenti che potenziano i tuoi clienti e riducono le richieste di supporto.

1
Step 1
Crea il Tuo Storyboard e Script
Delinea il processo di assemblaggio del tuo prodotto passo dopo passo. Utilizza la capacità di HeyGen di "Testo-a-video da script" per pianificare e strutturare efficacemente la tua narrazione, assicurando un flusso logico per l'intero processo di assemblaggio.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona i visual appropriati per illustrare ogni fase dell'assemblaggio. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento incorporando "avatar AI" realistici o media pertinenti dalla nostra vasta libreria per fornire guide visive coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Audio e Testo Professionali
Migliora la chiarezza incorporando la "Generazione di voci fuori campo" per narrare ogni passaggio, assicurando che le tue istruzioni siano chiaramente udibili. Inoltre, utilizza testo sullo schermo per dettagli critici per rafforzare i punti chiave per Voci Fuori Campo Professionali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Finalizza il tuo video di assemblaggio assicurandoti che tutti gli elementi siano perfettamente allineati e sincronizzati. Usa "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni" per preparare il tuo video in Ultra Alta Definizione 4K per una visione ottimale su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Demo di Configurazione Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente clip brevi e visivamente accattivanti dei processi di configurazione dei prodotti per i social media, aumentando il coinvolgimento e semplificando l'interazione iniziale degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di assemblaggio prodotti?

HeyGen consente agli utenti di produrre istruzioni visive chiare per i processi di assemblaggio e installazione dei prodotti. Puoi sfruttare funzionalità come il testo-a-video da uno script, avatar AI e voci fuori campo professionali per dettagliare ogni passaggio del processo di assemblaggio in modo efficiente.

HeyGen può trasformare i manuali esistenti in video di assemblaggio 3D coinvolgenti?

Sì, HeyGen ti permette di convertire manuali di prodotto complessi in guide visive dinamiche, migliorando l'esperienza di configurazione del prodotto. Puoi creare video in stile animazione 3D accattivanti che dimostrano chiaramente i processi di installazione, completi di istruzioni testuali sullo schermo e capacità di Interactive Video Player.

Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare i video tecnici di assemblaggio?

HeyGen fornisce strumenti per ottimizzare il processo di configurazione aggiungendo voci fuori campo professionali e sottotitoli per una comunicazione chiara. Puoi anche utilizzare Codici QR di Accesso Rapido per una distribuzione facile e esportazioni in Ultra Alta Definizione 4K per video tecnici di assemblaggio di qualità superiore.

Come assicura HeyGen una guida visiva di alta qualità per l'installazione dei prodotti?

HeyGen supporta l'output video in Ultra Alta Definizione 4K, assicurando che i tuoi video di installazione prodotti offrano una guida visiva nitida e chiara per l'assemblaggio hardware. Con branding personalizzabile e varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, i tuoi video di assemblaggio manterranno un aspetto professionale e coerente su tutte le piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo