Crea Video di Richiesta di Approvvigionamento con AI

Trasforma la tua formazione sugli approvvigionamenti. Crea facilmente video istruttivi passo-passo utilizzando la generazione di voiceover efficiente di HeyGen, rendendo i processi complessi semplici da comprendere.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ai responsabili degli approvvigionamenti, mostrando come il video possa aiutare a semplificare il processo di approvvigionamento. Questo video coinvolgente, con visualizzazioni in stile infografico e una traccia audio vivace e autorevole, utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare rapidamente i miglioramenti chiave del processo in un messaggio d'impatto.
Sviluppa un video di comunicazione interna amichevole di 30 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, incoraggiandoli a creare video di richiesta di approvvigionamento per le esigenze comuni dei dipartimenti. Con uno stile visivo illustrativo e una traccia audio conversazionale e accessibile, questo video evidenzia la facilità d'uso utilizzando i diversi Modelli e scene di HeyGen per iniziare rapidamente.
Progetta un video tutorial pratico di 50 secondi rivolto ai membri del team di approvvigionamento, mostrando loro come creare video che dettagliano chiaramente passaggi come l'aggiunta di articoli e la selezione dei fornitori. Con uno stile visivo simile alla cattura dello schermo e una voce calma e guida, questo video migliora la chiarezza utilizzando il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti e garantisce l'accessibilità con Sottotitoli/caption automatici.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Richiesta di Approvvigionamento

Semplifica il tuo processo di approvvigionamento e comunica chiaramente le esigenze con video coinvolgenti e professionali, accelerando le approvazioni e riducendo i malintesi.

Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di richiesta di approvvigionamento. Poi, seleziona tra i vari avatar AI di HeyGen per narrare il tuo messaggio, conferendo al tuo video un presentatore professionale.
Step 2
Migliora con Voiceover e Media
Eleva il messaggio del tuo video utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione chiara e professionale. Completa il tutto con visuali pertinenti dalla vasta libreria multimediale.
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Assicura la coerenza del marchio applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori personalizzati. Migliora l'accessibilità e la comprensione con sottotitoli/caption generati automaticamente.
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, generarlo per l'esportazione. Utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a diverse piattaforme, pronto per una condivisione e approvazione efficienti.

Casi d'Uso

Semplifica i Flussi di Lavoro degli Approvvigionamenti

Demistifica le complesse sottomissioni di richieste di approvvigionamento e i flussi di approvazione in istruzioni video chiare e facili da seguire per tutti gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di richiesta di approvvigionamento coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di richiesta di approvvigionamento di alta qualità trasformando i tuoi script in visualizzazioni dinamiche con avatar AI e voiceover realistici. Questo permette una creazione video creativa ed efficiente per comunicare chiaramente le tue esigenze di acquisto.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare il processo di approvvigionamento con i video?

HeyGen semplifica il processo di approvvigionamento consentendo la creazione rapida di video a partire da testo, perfetti per istruzioni chiare su come aggiungere articoli, selezionare fornitori e inviare richieste per l'approvazione. I suoi modelli personalizzabili e i controlli di branding assicurano video di richiesta coerenti e professionali.

Posso includere istruzioni passo-passo per Creare una Richiesta di Acquisto con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen rende semplice creare video con istruzioni dettagliate passo-passo per creare una richiesta di acquisto. Puoi utilizzare la funzionalità di testo-a-video e la generazione di voiceover per guidare gli utenti nell'aggiunta di articoli, selezione dei fornitori e invio delle richieste per l'approvazione, rendendolo uno strumento eccellente per i tutorial video.

Come assicura HeyGen la qualità professionale per i video di formazione sugli approvvigionamenti?

HeyGen assicura la qualità professionale per i video di formazione sugli approvvigionamenti attraverso funzionalità come controlli di branding personalizzabili, sottotitoli automatici ed esportazioni ad alta risoluzione. Questi strumenti aiutano a mantenere un aspetto coerente e raffinato e migliorano l'apprendimento per tutti i tuoi tutorial video sugli approvvigionamenti.

