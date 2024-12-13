Crea Video di Automazione dei Processi Più Velocemente e Facilmente

Accelera le tue iniziative di automazione aziendale generando video chiari e concisi su come fare, potenziati da AI avatars.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video promozionale elegante di 45 secondi rivolto a imprenditori esperti di tecnologia e creatori di contenuti che danno priorità alla produzione efficiente di video digitali. Questo video dovrebbe presentare un'estetica moderna con animazioni nitide e un paesaggio sonoro futuristico, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità delle soluzioni di automazione. Utilizza gli innovativi AI avatars di HeyGen per narrare i vantaggi della produzione di contenuti di alta qualità su larga scala, mostrando un tono avanzato e professionale che risuona con individui orientati all'innovazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo informativo di 60 secondi rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale e agli educatori di software che cercano di semplificare video complessi su come fare. Adotta uno stile visivo pulito e professionale con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e una voce narrante calma e autorevole, rendendo accessibili i video di automazione dei processi intricati. Sottolinea la facilità di aggiungere sottotitoli completi tramite HeyGen, garantendo la massima comprensione e conformità per un pubblico diversificato in qualsiasi ambiente di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per i responsabili delle risorse umane e i team di comunicazione interna che cercano di migliorare i loro video aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accogliente, utilizzando una palette di colori vivaci e una traccia audio calda e invitante. Illustra quanto sia facile creare video di automazione dei processi per l'onboarding o gli annunci interni sfruttando i Templates & scenes pre-progettati di HeyGen, rendendo la creazione di video professionali rapida e accessibile a tutti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Automazione dei Processi

Produci senza sforzo guide video chiare e coinvolgenti per i tuoi processi di automazione, migliorando la comprensione e l'adozione con contenuti di qualità professionale.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia creando uno script dettagliato per il tuo video di automazione dei processi. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire senza soluzione di continuità il tuo testo in una narrazione video dinamica. Questo pone le basi per contenuti accurati e coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar
Scegli tra una vasta gamma di "AI avatars" per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar forniscono una presenza coerente e professionale sullo schermo per i tuoi video di automazione dei processi, rendendo più facile da digerire le informazioni complesse.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Migliora il tuo video con "Branding controls (logo, colors)" personalizzati per allinearlo con la tua identità aziendale. Incorpora screenshot pertinenti, registrazioni dello schermo o media di stock per dimostrare visivamente ogni fase del tuo processo di automazione, rafforzando efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, utilizza l'opzione "Aspect-ratio resizing & exports" per ottimizzarlo per varie piattaforme. Genera file video di alta qualità pronti per la condivisione attraverso documentazione interna, moduli di formazione o canali di comunicazione esterna, semplificando la tua produzione video digitale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti di Automazione Coinvolgenti per i Social Media

Produci rapidamente video brevi e accattivanti per promuovere soluzioni di automazione o spiegare processi per le piattaforme di social media.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di automazione dei processi coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di automazione dei processi coinvolgenti senza sforzo utilizzando AI avatars e la funzionalità text-to-video. Questa piattaforma avanzata trasforma i tuoi script in una produzione video digitale professionale, garantendo un branding coerente e contenuti visivi di alta qualità.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per la creazione di contenuti video?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video permettendoti di generare video direttamente da script di testo utilizzando voiceover AI. La sua robusta suite di funzionalità, inclusi modelli pronti all'uso, accelera significativamente il processo per creare video rapidamente per varie soluzioni di automazione.

Posso personalizzare i video aziendali prodotti per le mie esigenze di automazione aziendale?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video aziendali si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente integrare il tuo logo e colori personalizzati, migliorando la tua produzione video digitale con media ricchi dalla libreria e sottotitoli automatici per comunicazioni di automazione aziendale complete.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video su come fare per l'automazione?

HeyGen semplifica la creazione di video su come fare permettendoti di utilizzare AI avatars realistici e generare voiceover naturali dai tuoi script di testo. Questo consente una rapida produzione di video professionali di automazione dei processi, facilmente adattabili per diverse piattaforme tramite il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione diversificate per creare video su misura per le tue esigenze.

