Crea Video di Formazione sulla Prioritizzazione Più Velocemente con l'AI
Ottimizza la formazione e aumenta il coinvolgimento per i team HR e i marketer con avatar professionali AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video coinvolgente di 60 secondi progettato per i project manager, spiegando la Matrice di Eisenhower all'interno dei video sulla matrice di prioritizzazione con diagrammi informativi e testo sullo schermo, con avatar professionali AI per guidare il pubblico attraverso i concetti.
Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando il ruolo critico della prioritizzazione efficace nella gestione di progetti di successo, utilizzando tagli rapidi e uno stile visivo coinvolgente, facilmente generato da un copione utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video.
Progetta un video informativo di 45 secondi rivolto ai collaboratori individuali, offrendo consigli rapidi e amichevoli per la gestione quotidiana delle attività e la prioritizzazione, incorporando grafica semplice e garantendo l'accessibilità attraverso i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata dei Corsi di Formazione.
Sviluppa più corsi di formazione in modo efficiente con l'AI, raggiungendo un pubblico globale e migliorando le opportunità di apprendimento per team diversi.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Utilizza l'AI per creare video di formazione coinvolgenti che aumentano significativamente il coinvolgimento dei discenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze per le competenze chiave di prioritizzazione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare i team HR a creare video di formazione efficaci?
HeyGen consente ai team HR di creare video di formazione AI coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e modelli personalizzabili. Questo semplifica il processo di produzione, rendendo l'apprendimento coinvolgente e scalabile per varie esigenze di formazione.
Che tipo di video di formazione sulla prioritizzazione posso creare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi facilmente creare vari video di formazione sulla prioritizzazione, inclusi quelli che spiegano una matrice di prioritizzazione, utilizzando modelli video potenziati dall'AI. Questi modelli personalizzabili ti permettono di adattare i contenuti a concetti specifici di gestione delle attività o dei progetti.
HeyGen supporta funzionalità come sottotitoli generati automaticamente e Voiceover AI per i contenuti di formazione?
Sì, HeyGen offre funzionalità robuste come la generazione automatica di sottotitoli e Voiceover AI, migliorando significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento per i tuoi video di formazione. Il suo Generatore di Testo in Video gratuito converte senza sforzo i copioni in contenuti video raffinati.
Chi può beneficiare dell'uso di HeyGen per i video di formazione AI oltre ai team HR?
HeyGen è incredibilmente versatile, beneficiando non solo i team HR per l'onboarding ma anche i marketer per le spiegazioni di prodotto e vari altri dipartimenti. Le sue capacità di Portavoce AI lo rendono ideale per una vasta gamma di video di formazione AI e esigenze di comunicazione.