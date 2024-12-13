Crea Facilmente Video Istruttivi di Preboarding

Coinvolgi i nuovi assunti fin dal primo giorno con video di preboarding accattivanti, utilizzando avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come puoi creare un video istruttivo di 90 secondi che guidi i nuovi assunti attraverso la documentazione iniziale e l'accesso ai sistemi per il preboarding? Punta a uno stile visivo chiaro e passo-passo con grafica animata e una voce narrante professionale, assicurando che ogni dettaglio sia facilmente comprensibile. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire istruzioni chiare e precise, rendendo questi video coinvolgenti semplici da seguire.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 45 secondi che mostri i principali benefici e risorse aziendali, rivolto ai potenziali dipendenti e ai nuovi assunti durante la fase di preboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e basato su infografiche, utilizzando colori vivaci e musica di sottofondo energica per mantenere l'attenzione. Accelera la creazione utilizzando i Template e le scene di HeyGen, semplificando il processo di sviluppo di video di onboarding coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un video 'incontra il team' di 75 secondi per i nuovi assunti remoti, dando loro un'anteprima dei futuri colleghi e dell'ambiente di lavoro. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo autentico, in stile documentario, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una colonna sonora calda e invitante. Assicurati una personalizzazione completa aggiungendo Sottotitoli/caption tramite HeyGen, rendendo l'esperienza di onboarding remoto inclusiva e accessibile per tutti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video Istruttivi di Preboarding

Ottimizza l'onboarding dei nuovi assunti con video istruttivi di preboarding coinvolgenti e accurati, progettati per chiarezza e impatto, senza bisogno di competenze di editing video.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Inizia selezionando un modello video professionale o incollando il tuo script per sfruttare la nostra funzionalità di testo in video da script per una rapida generazione di video.
2
Step 2
Personalizza i Contenuti
Personalizza i tuoi video istruttivi scegliendo tra una vasta gamma di Avatar AI e applicando i colori e il logo unici del tuo brand con i controlli di branding.
3
Step 3
Migliora con Voce e Testo
Integra una comunicazione chiara utilizzando l'Attore Vocale AI per la generazione di voiceover naturali e assicurati l'accessibilità con la sottotitolazione automatica per i tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video coinvolgenti esportandoli in vari formati di aspetto, rendendoli pronti per essere condivisi senza problemi con i tuoi nuovi assunti per un onboarding remoto efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale Presto

.

Produci video ispiratori e accoglienti per integrare senza problemi i nuovi assunti nella cultura aziendale fin dalla fase di preboarding.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per i nuovi assunti senza competenze avanzate?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti per l'onboarding e la formazione dei dipendenti, anche senza precedenti competenze di editing video. Utilizza i nostri Avatar AI e i modelli video completi per produrre rapidamente contenuti di alta qualità per i tuoi nuovi assunti.

Qual è il ruolo degli Avatar AI nella creazione di video animati per la cultura aziendale?

Gli Avatar AI di HeyGen danno vita alla tua cultura aziendale nei video animati, rendendo i tuoi messaggi più personali e memorabili. Puoi sfruttarli per creare video istruttivi di preboarding o comunicazioni interne che risuonano con il tuo team.

HeyGen può semplificare la creazione di video istruttivi di preboarding per l'onboarding remoto?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli video, permettendoti di creare rapidamente video istruttivi di preboarding e video di formazione ottimizzati per l'onboarding remoto. Questo semplifica il processo di accoglienza dei nuovi assunti in modo efficiente e coerente.

Come assicura HeyGen la piena personalizzazione e il supporto multilingue per i miei video di onboarding?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione completa, inclusi controlli di branding, per allineare perfettamente i tuoi video di onboarding con l'identità della tua azienda. Inoltre, la nostra piattaforma supporta voiceover multilingue e sottotitolazione automatica, rendendo i tuoi contenuti accessibili a livello globale per tutti i nuovi assunti.

