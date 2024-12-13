Crea Facilmente Video Istruttivi di Preboarding
Coinvolgi i nuovi assunti fin dal primo giorno con video di preboarding accattivanti, utilizzando avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Come puoi creare un video istruttivo di 90 secondi che guidi i nuovi assunti attraverso la documentazione iniziale e l'accesso ai sistemi per il preboarding? Punta a uno stile visivo chiaro e passo-passo con grafica animata e una voce narrante professionale, assicurando che ogni dettaglio sia facilmente comprensibile. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire istruzioni chiare e precise, rendendo questi video coinvolgenti semplici da seguire.
Produci un video energico di 45 secondi che mostri i principali benefici e risorse aziendali, rivolto ai potenziali dipendenti e ai nuovi assunti durante la fase di preboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e basato su infografiche, utilizzando colori vivaci e musica di sottofondo energica per mantenere l'attenzione. Accelera la creazione utilizzando i Template e le scene di HeyGen, semplificando il processo di sviluppo di video di onboarding coinvolgenti.
Immagina di creare un video 'incontra il team' di 75 secondi per i nuovi assunti remoti, dando loro un'anteprima dei futuri colleghi e dell'ambiente di lavoro. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo autentico, in stile documentario, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una colonna sonora calda e invitante. Assicurati una personalizzazione completa aggiungendo Sottotitoli/caption tramite HeyGen, rendendo l'esperienza di onboarding remoto inclusiva e accessibile per tutti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Formazione di Preboarding Globale.
Sviluppa moduli video completi e accessibili per i nuovi assunti in tutto il mondo, garantendo esperienze di preboarding coerenti.
Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Nuovi Assunti.
Utilizza l'AI per creare video di preboarding dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni per i nuovi dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per i nuovi assunti senza competenze avanzate?
HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti per l'onboarding e la formazione dei dipendenti, anche senza precedenti competenze di editing video. Utilizza i nostri Avatar AI e i modelli video completi per produrre rapidamente contenuti di alta qualità per i tuoi nuovi assunti.
Qual è il ruolo degli Avatar AI nella creazione di video animati per la cultura aziendale?
Gli Avatar AI di HeyGen danno vita alla tua cultura aziendale nei video animati, rendendo i tuoi messaggi più personali e memorabili. Puoi sfruttarli per creare video istruttivi di preboarding o comunicazioni interne che risuonano con il tuo team.
HeyGen può semplificare la creazione di video istruttivi di preboarding per l'onboarding remoto?
Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli video, permettendoti di creare rapidamente video istruttivi di preboarding e video di formazione ottimizzati per l'onboarding remoto. Questo semplifica il processo di accoglienza dei nuovi assunti in modo efficiente e coerente.
Come assicura HeyGen la piena personalizzazione e il supporto multilingue per i miei video di onboarding?
HeyGen offre opzioni di personalizzazione completa, inclusi controlli di branding, per allineare perfettamente i tuoi video di onboarding con l'identità della tua azienda. Inoltre, la nostra piattaforma supporta voiceover multilingue e sottotitolazione automatica, rendendo i tuoi contenuti accessibili a livello globale per tutti i nuovi assunti.