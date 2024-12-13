Crea Video di Formazione sui DPI che Coinvolgono ed Educano i Dipendenti

Aumenta la conformità e migliora l'apprendimento con video di sicurezza coinvolgenti, facilmente creati utilizzando potenti avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo dettagliato di 90 secondi che dimostri l'uso corretto e l'adattamento di dispositivi di protezione individuale (DPI) specializzati per un team dipartimentale specifico. Utilizza uno stile visivo chiaro e passo-passo con audio professionale, garantendo accessibilità e conformità attraverso sottotitoli generati automaticamente per tutti gli spettatori, trasformando efficacemente i "video di formazione sui DPI" in passaggi attuabili.
Prompt di Esempio 2
Produci un potente video narrativo di 2 minuti che illustri l'importanza critica dell'aderenza costante ai DPI e le potenziali conseguenze della negligenza negli scenari di sicurezza sul lavoro. Destina questo video a tutti i dipendenti, utilizzando uno stile visivo e audio serio e d'impatto che sfrutta modelli e scene predefinite all'interno di HeyGen per impostare rapidamente il tono e trasmettere un messaggio forte sugli scenari reali e sulla "sicurezza sul lavoro".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 45 secondi rivolto a manager e coordinatori, mostrando la flessibilità di personalizzare e distribuire "video di formazione sulla sicurezza" per ruoli e requisiti linguistici diversi. Questa presentazione moderna e adattabile dovrebbe evidenziare come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni possano ottimizzare i contenuti per varie piattaforme e integrarsi perfettamente nei programmi di formazione esistenti, sottolineando come la personalizzazione migliori il coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione sui DPI

Produci rapidamente video di formazione sui DPI professionali e coinvolgenti per migliorare la sicurezza sul lavoro e garantire la conformità, sfruttando l'AI per risultati d'impatto.

1
Step 1
Scegli un Modello o Scrivi il Tuo Copione
Inizia selezionando un "modello video potenziato dall'AI" su misura per la formazione sulla sicurezza o importa il tuo copione dettagliato per gettare le basi del tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce
Dai vita alla tua formazione scegliendo un "avatar AI" e generando una voce narrante dal suono naturale per trasmettere i tuoi messaggi di sicurezza critici con chiarezza.
3
Step 3
Migliora con Sottotitoli e Branding
Aumenta l'accessibilità e la professionalità aggiungendo "sottotitoli automatici" per una chiara comprensione e applicando i colori e il logo del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione sui DPI e "esportalo facilmente per la condivisione" su varie piattaforme, o integralo direttamente nel tuo "LMS" per una distribuzione senza soluzione di continuità.

Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento

Utilizza strumenti potenziati dall'AI e avatar espressivi per creare esperienze di formazione sui DPI dinamiche e memorabili che migliorano la comprensione e il richiamo.

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione sulla sicurezza professionali utilizzando avatar AI e modelli video potenziati dall'AI, trasformando i copioni in contenuti visivi coinvolgenti. Questo assicura che la tua forza lavoro riceva istruzioni coerenti e di alta qualità per la sicurezza sul lavoro.

Posso personalizzare i video di formazione sui DPI per le esigenze specifiche del mio settore?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding, scelte di attori vocali AI e la possibilità di integrare i tuoi media, rendendo semplice adattare i video di formazione sui DPI alle esigenze uniche della tua organizzazione.

HeyGen supporta opzioni multilingue per i video di formazione sulla sicurezza?

Sì, HeyGen offre voiceover multilingue e sottotitoli automatici, garantendo che i tuoi video di formazione sulla sicurezza siano accessibili e comprensibili per una forza lavoro diversificata a livello globale. Questo migliora la conformità e la comprensione tra i tuoi team.

Quanto velocemente posso aggiornare o modificare i miei contenuti di formazione sulla sicurezza?

Con la piattaforma intuitiva di HeyGen, aggiornare i tuoi video di formazione sulla sicurezza è efficiente. Puoi facilmente modificare i copioni, cambiare gli avatar AI o rinfrescare le scene in pochi minuti, assicurando che i tuoi contenuti riflettano sempre i protocolli di sicurezza e le migliori pratiche più recenti senza bisogno di una produzione video estensiva.

