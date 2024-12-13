Crea Video di Ottimizzazione PPC per Migliorare le Prestazioni Pubblicitarie

Aumenta i tassi di conversione delle tue campagne PPC e semplifica la produzione video utilizzando la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 90 secondi per agenzie digitali e consulenti PPC, mostrando strategie avanzate di selezione delle parole chiave e di offerta per le campagne Performance Max. Questo video coinvolgente, con un avatar AI moderno per articolare argomenti complessi, utilizzerà gli avatar AI di HeyGen per offrire una presentazione vivace e informativa su come massimizzare l'efficacia delle campagne PPC.
Prompt di Esempio 2
Rivolgendosi a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, produci un tutorial di 60 secondi facile da usare su come semplificare la creazione di pagine di destinazione video accattivanti per le loro campagne PPC. Questa guida passo-passo, con visualizzazioni chiare della personalizzazione dei modelli e una voce amichevole, metterà in evidenza come i Modelli e le scene di HeyGen semplificano il processo di raggiungimento di un allineamento ottimale delle pagine di destinazione e dell'ottimizzazione delle conversioni.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 2 minuti basato sui dati per team di marketing delle prestazioni e hacker della crescita sull'ottimizzazione degli annunci reattivi per tassi di conversione superiori nel PPC. Questo video analitico, con esempi a schermo diviso e una voce autorevole, sottolineerà l'importanza di generare automaticamente sottotitoli professionali utilizzando le capacità di HeyGen per raggiungere un pubblico più ampio e ottenere risultati significativi di ottimizzazione PPC.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Ottimizzazione PPC

Sfrutta gli strumenti AI di HeyGen per generare rapidamente annunci video efficaci per le tue campagne PPC, aumentando l'engagement e l'efficienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video e Scegli il Tuo Avatar AI
Inizia redigendo il tuo copy pubblicitario o copione. Poi, seleziona dalla vasta gamma di **avatar AI** di HeyGen per essere il presentatore coinvolgente dei tuoi video di ottimizzazione PPC.
2
Step 2
Seleziona un Modello e Personalizza il Tuo Contenuto
Aumenta l'appeal visivo selezionando un **modello** pre-progettato dalla nostra libreria. Personalizzalo con i colori e il logo del tuo brand per un messaggio coerente nei tuoi annunci video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Genera Automaticamente Sottotitoli
Inserisci il tuo copione per la generazione di voiceover di alta qualità. Migliora l'accessibilità e l'engagement per il tuo pubblico utilizzando la funzione di HeyGen per **generare automaticamente sottotitoli**.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci per le Campagne PPC
Una volta finalizzato, **esporta** i tuoi annunci video nel rapporto d'aspetto desiderato. Integra questi video coinvolgenti nelle tue campagne PPC per guidare traffico mirato e migliorare le conversioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo con Testimonianze Video Coinvolgenti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video dinamici con AI, costruendo fiducia e credibilità per migliorare l'efficacia della tua campagna PPC.

Domande Frequenti

Come migliorano gli strumenti AI di HeyGen la creazione di video di ottimizzazione PPC?

Gli strumenti AI di HeyGen consentono ai marketer di creare efficacemente annunci video PPC di alta qualità. Puoi sfruttare gli avatar AI e il testo-a-video da copione per produrre rapidamente contenuti video coinvolgenti, semplificando il tuo processo di produzione video per varie campagne PPC.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per ottimizzare gli annunci video su diverse piattaforme?

HeyGen fornisce caratteristiche tecniche cruciali come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che i tuoi annunci video siano ottimizzati per vari posizionamenti e annunci reattivi. Puoi anche generare automaticamente sottotitoli e applicare controlli di branding, aiutando a migliorare il tuo Quality Score e l'engagement in tutte le campagne PPC.

HeyGen può aiutare i marketer a generare rapidamente contenuti video diversificati per le campagne PPC?

Assolutamente, HeyGen accelera significativamente la creazione di video di ottimizzazione PPC. I marketer possono utilizzare il testo-a-video da copione e una ricca libreria di modelli per generare rapidamente contenuti video diversificati e coinvolgenti, essenziali per i test A/B e l'ottimizzazione del copy pubblicitario nelle campagne PPC.

Come supporta HeyGen l'allineamento delle pagine di destinazione e l'ottimizzazione delle conversioni con i video?

HeyGen aiuta a migliorare l'allineamento delle pagine di destinazione e l'ottimizzazione delle conversioni consentendo la creazione di annunci video personalizzati e pagine di destinazione video. Integrando un branding coerente, miniature personalizzate e call-to-action chiari, gli strumenti di HeyGen aiutano a migliorare l'esperienza utente e a ottenere tassi di conversione più elevati per le tue campagne PPC.

