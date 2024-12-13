crea video di formazione post-lancio che educano i clienti

Educa efficacemente il tuo pubblico e aumenta l'adozione del prodotto trasformando i tuoi script di formazione in video coinvolgenti con il testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 30 secondi che mostri un rapido suggerimento o trucco per massimizzare il valore del tuo prodotto appena lanciato. Rivolto agli utenti esistenti, con uno stile visivo vivace caratterizzato da tagli rapidi e musica di sottofondo coinvolgente, garantendo l'accessibilità tramite sottotitoli automatici e sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video panoramico convincente di 45 secondi per la tua strategia di video marketing, mirato a costruire la consapevolezza del marchio attorno alla proposta di valore principale della tua nuova offerta. Questo video, destinato a potenziali clienti, dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno e ispiratore, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini di alta qualità e una generazione di voiceover professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 90 secondi per la fase post-lancio, dettagliando le funzionalità imminenti o un'anteprima della roadmap per mantenere gli utenti coinvolti e entusiasti. Questo video, destinato alla tua comunità attiva, dovrebbe adottare un tono conversazionale e informativo, presentando gli aggiornamenti con un avatar AI in uno stile visivo pulito ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Formazione Post-Lancio

Sfrutta l'AI per produrre rapidamente video di formazione di alta qualità e coinvolgenti, assicurando che il tuo pubblico sia educato e informato durante la fase post-lancio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Delinea i punti chiave di formazione per il tuo prodotto. Scrivi uno script chiaro e conciso, dettagliando funzionalità e benefici, assicurandoti di scrivere per l'impatto prima di generare il tuo video con testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra la vasta gamma di avatar AI di HeyGen per presentare il tuo materiale di formazione, portando efficacemente in vita il tuo lancio di prodotto con una strategia video e voiceover naturali.
3
Step 3
Aggiungi Media di Supporto e Branding
Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti, B-roll e musica di sottofondo disponibili nella libreria multimediale. Questo ti aiuta a raggiungere la qualità di produzione desiderata per il tuo contenuto di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video di formazione finito in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Utilizza i sottotitoli generati automaticamente per assicurarti di educare efficacemente il tuo pubblico nella fase post-lancio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Brevi Clip di Formazione

Genera rapidamente brevi clip video d'impatto per i social media o piattaforme interne, ideali per fornire suggerimenti di formazione post-lancio concisi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la produzione di video per il lancio del nostro prodotto?

HeyGen ti consente di accelerare i tuoi sforzi di "lancio del prodotto" trasformando uno script in "contenuto video" di alta qualità utilizzando "testo-a-video da script" e "avatar AI". Questo riduce significativamente i tempi di produzione per i materiali della tua "strategia di video marketing".

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di formazione post-lancio?

Per la "fase post-lancio", HeyGen fornisce strumenti efficienti come "avatar AI" e "generazione di voiceover" per "creare facilmente video di formazione post-lancio". Puoi anche aggiungere "sottotitoli" per migliorare l'accessibilità e "educare efficacemente il tuo pubblico".

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nella nostra strategia di video marketing?

Assolutamente. I robusti "controlli di branding" di HeyGen ti permettono di integrare il tuo logo specifico e i colori del marchio direttamente nel tuo "contenuto video", garantendo una coesione di "consapevolezza del marchio" in tutti i tuoi asset di "social media marketing" e "lancio del prodotto".

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti coinvolgenti per varie piattaforme?

HeyGen facilita un'ampia portata offrendo "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto", rendendo semplice adattare il tuo "contenuto video" per diverse piattaforme. Questo aiuta a "generare interesse" e ti consente di ottimizzare la tua "strategia di video marketing" per piattaforme come i "social media".

