crea video di formazione post-lancio che educano i clienti
Educa efficacemente il tuo pubblico e aumenta l'adozione del prodotto trasformando i tuoi script di formazione in video coinvolgenti con il testo-a-video da script di HeyGen.
Sviluppa un video esplicativo dinamico di 30 secondi che mostri un rapido suggerimento o trucco per massimizzare il valore del tuo prodotto appena lanciato. Rivolto agli utenti esistenti, con uno stile visivo vivace caratterizzato da tagli rapidi e musica di sottofondo coinvolgente, garantendo l'accessibilità tramite sottotitoli automatici e sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen per un aspetto raffinato.
Produci un video panoramico convincente di 45 secondi per la tua strategia di video marketing, mirato a costruire la consapevolezza del marchio attorno alla proposta di valore principale della tua nuova offerta. Questo video, destinato a potenziali clienti, dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno e ispiratore, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini di alta qualità e una generazione di voiceover professionale.
Progetta un video esplicativo di 90 secondi per la fase post-lancio, dettagliando le funzionalità imminenti o un'anteprima della roadmap per mantenere gli utenti coinvolti e entusiasti. Questo video, destinato alla tua comunità attiva, dovrebbe adottare un tono conversazionale e informativo, presentando gli aggiornamenti con un avatar AI in uno stile visivo pulito ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione con l'AI.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione post-lancio dinamici e interattivi, aumentando significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala il Contenuto di Formazione e la Portata.
Produci rapidamente una gamma più ampia di contenuti video di formazione, permettendoti di educare più utenti ed espandere il tuo pubblico globale post-lancio.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la produzione di video per il lancio del nostro prodotto?
HeyGen ti consente di accelerare i tuoi sforzi di "lancio del prodotto" trasformando uno script in "contenuto video" di alta qualità utilizzando "testo-a-video da script" e "avatar AI". Questo riduce significativamente i tempi di produzione per i materiali della tua "strategia di video marketing".
Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di formazione post-lancio?
Per la "fase post-lancio", HeyGen fornisce strumenti efficienti come "avatar AI" e "generazione di voiceover" per "creare facilmente video di formazione post-lancio". Puoi anche aggiungere "sottotitoli" per migliorare l'accessibilità e "educare efficacemente il tuo pubblico".
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nella nostra strategia di video marketing?
Assolutamente. I robusti "controlli di branding" di HeyGen ti permettono di integrare il tuo logo specifico e i colori del marchio direttamente nel tuo "contenuto video", garantendo una coesione di "consapevolezza del marchio" in tutti i tuoi asset di "social media marketing" e "lancio del prodotto".
Come supporta HeyGen la creazione di contenuti coinvolgenti per varie piattaforme?
HeyGen facilita un'ampia portata offrendo "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto", rendendo semplice adattare il tuo "contenuto video" per diverse piattaforme. Questo aiuta a "generare interesse" e ti consente di ottimizzare la tua "strategia di video marketing" per piattaforme come i "social media".