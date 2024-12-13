Crea Video di Follow-Up Post Evento Che Si Fanno Notare

Aumenta il coinvolgimento dei partecipanti ed estendi la portata del tuo evento attraverso campagne email e social media utilizzando la potente funzione di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di follow-up professionale di 45 secondi per campagne email rivolte a potenziali contatti, con un avatar AI che offre un caloroso ringraziamento e una call-to-action, arricchito dalla generazione di voiceover di HeyGen, per riattivarli dopo l'evento.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 60 secondi per i social media che mostri testimonianze convincenti dei membri e feedback positivi, destinato a potenziali partecipanti a eventi futuri, con immagini autentiche e un tono audio raffinato, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per B-roll e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un elegante video di annuncio post-evento di 30 secondi per promuovere iniziative future e consolidare il tuo brand, rivolto sia ai partecipanti esistenti che ai nuovi potenziali, utilizzando i modelli predefiniti e le scene di HeyGen per trasmettere un messaggio visivo proiettato al futuro e un audio entusiasta sulle idee di promozione di eventi futuri.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Follow-Up Post-Evento

Crea video di follow-up post-evento coinvolgenti per riattivare i partecipanti ed estendere la portata del tuo evento, assicurando che i tuoi team di marketing possano facilmente condividere contenuti preziosi.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Inizia selezionando un modello pre-progettato che si adatti allo stile del tuo evento, o inizia da una tela bianca. Questo aiuta a strutturare il tuo 'video di riepilogo dell'evento' in modo efficiente utilizzando 'Modelli e scene'.
2
Step 2
Genera Contenuti Video Coinvolgenti
Utilizza il 'creatore di video' per dare vita al tuo messaggio. Converti facilmente il tuo copione in contenuti video dinamici utilizzando le avanzate capacità di 'Testo-a-video da copione'.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Immagini
Arricchisci il tuo video con il tuo 'branding'. Applica loghi e colori personalizzati utilizzando i 'Controlli di branding (logo, colori)' per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, 'esportalo' in vari formati. Usa 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni' per ottimizzare per piattaforme come 'social media' e 'campagne email' per il massimo impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Promozionali per Eventi ad Alte Prestazioni

Progetta video AI di impatto per promuovere eventi futuri o offerte, sfruttando le intuizioni del tuo recente evento per campagne efficaci.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di follow-up post-evento?

HeyGen consente ai team di marketing di creare in modo efficiente video di follow-up post-evento professionali e video di riepilogo dell'evento. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo-a-video per trasformare rapidamente i copioni in contenuti coinvolgenti, risparmiando tempo prezioso.

Quali funzionalità video offre HeyGen per coinvolgere i partecipanti tramite email e social media?

HeyGen ti aiuta a creare video brevi e accattivanti ottimizzati sia per campagne email che per social media. Adatta facilmente i rapporti d'aspetto dei video, aggiungi sottotitoli per l'accessibilità e mantieni un branding coerente per massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti.

HeyGen può aiutare a generare testimonianze dei membri o idee per video promozionali?

Assolutamente, HeyGen è un versatile creatore di video per generare varie idee di video promozionali, comprese potenti testimonianze dei membri. Sfrutta i modelli e le capacità di testo-a-video per creare video brevi coinvolgenti o anche GIF animate dai tuoi media esistenti.

Come garantisce HeyGen la coerenza del brand in tutti i video post-evento?

Gli strumenti video robusti di HeyGen includono controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i colori del brand. Questo assicura che ogni video post-evento mantenga un'identità di brand coesa e professionale in tutte le tue comunicazioni.

