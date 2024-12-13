Crea rapidamente video di aggiornamento delle politiche

Ottimizza la comunicazione delle politiche per tutti i tuoi dispositivi. Genera aggiornamenti chiari e coerenti in pochi minuti utilizzando i "Template & scene" di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto agli amministratori IT, delineando le migliori pratiche per regolare le impostazioni dettagliate delle politiche. Utilizza una presentazione visiva pulita e passo-passo con una voce narrante chiara e autorevole, sottolineando la facilità di creare tali guide utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per istruzioni precise.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo coinvolgente di 30 secondi per i dipendenti remoti, introducendo una nuova sezione delle politiche della 'Serie Remota' riguardante l'uso sicuro dei dispositivi. Utilizza uno stile visivo moderno e dinamico con musica di sottofondo vivace, mostrando come i diversi Template & scene di HeyGen possano rapidamente dare vita a informazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video d'impatto di 40 secondi per i team leader, mostrando i vantaggi di comunicare proattivamente le nuove politiche per favorire la comprensione e la conformità del team. Lo stile visivo dovrebbe essere motivazionale e diretto, con una voce calda e di supporto, illustrando come la generazione di Voiceover di HeyGen renda semplice creare politiche che risuonano efficacemente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona la creazione di video di aggiornamento delle politiche

Ottimizza la creazione di video di aggiornamento delle politiche chiari e coinvolgenti per il tuo team o pubblico, garantendo che le informazioni cruciali siano facilmente comprese e memorizzate.

1
Step 1
Crea il tuo script di politica
Inizia delineando i cambiamenti delle politiche e i dettagli essenziali. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per convertire efficacemente il tuo contenuto scritto in uno script video dinamico.
2
Step 2
Scegli il tuo presentatore
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tono e il messaggio della tua organizzazione per articolare gli aggiornamenti delle politiche. Questo rende le informazioni più coinvolgenti e personali per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi branding e chiarezza
Incorpora i controlli di branding della tua azienda, come loghi e colori, per mantenere un aspetto coerente. Includi sottotitoli per una maggiore accessibilità e per rafforzare i punti chiave delle politiche.
4
Step 4
Esporta e distribuisci
Finalizza il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme. Il tuo video professionale di aggiornamento delle politiche è ora pronto per la distribuzione, garantendo che il tuo team sia ben informato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci politiche complesse

Scomponi i dettagli intricati delle politiche in video AI facili da comprendere, rendendo le informazioni complesse accessibili e chiare per tutti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di aggiornamento delle politiche per la mia organizzazione?

HeyGen ti consente di creare facilmente video professionali di aggiornamento delle politiche utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Questo ottimizza la comunicazione per nuove politiche o cambiamenti, garantendo che l'intero team sia informato in modo efficiente.

Posso personalizzare le impostazioni visive e il branding per i video relativi alle politiche in HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti per personalizzare i tuoi video di aggiornamento delle politiche. Puoi incorporare il logo e i colori del tuo marchio per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutte le comunicazioni, allineandoti con le impostazioni delle politiche interne.

Come aiuta HeyGen a distribuire efficacemente le informazioni sulle politiche ai team remoti e ai dispositivi?

HeyGen consente la creazione facile di contenuti video coinvolgenti accessibili su vari dispositivi, perfetti per i team remoti. Questo assicura che le informazioni critiche sulle politiche raggiungano tutti i dipendenti in modo efficace, ovunque si trovino.

Qual è il modo più rapido per creare nuove politiche o spiegazioni delle politiche utilizzando HeyGen?

HeyGen offre template intuitivi e funzionalità di testo-a-video, rendendo semplice creare politiche o spiegazioni delle politiche rapidamente. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI, e HeyGen genera un video raffinato per te, dimostrando come creare politiche con facilità.

