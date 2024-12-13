Crea Video di Aggiornamento della Piattaforma Senza Sforzo

Produci video di aggiornamento del prodotto professionali più velocemente. Sfrutta i template personalizzabili e il nostro potente Text-to-video da script per creare contenuti coinvolgenti generati dall'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i product manager e i team interni, è necessario un video coinvolgente di 1 minuto per riassumere i recenti aggiornamenti minori del prodotto e i miglioramenti dell'interfaccia utente. Adotta uno stile visivo dinamico e amichevole, incorporando testi in evidenza sullo schermo e un avatar AI positivo, il tutto rapidamente assemblato utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Crea un video incisivo di 45 secondi per gli utenti esistenti, mostrando un nuovo flusso di lavoro specifico o una funzione innovativa all'interno della piattaforma. Questo video coinvolgente dovrebbe adottare uno stile visivo e audio moderno e nitido, con tagli rapidi, grafica animata e una traccia di sottofondo energica, mentre i Sottotitoli/caption automatici di HeyGen garantiscono la massima accessibilità e comprensione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dimostrativo di prodotto completo di 2 minuti rivolto a clienti aziendali e decisori, dettagliando un importante aggiornamento della piattaforma e i suoi vantaggi strategici. Questo video richiede uno stile visivo aziendale e raffinato, integrando transizioni fluide tra le funzionalità e avatar AI professionali ma accessibili, con la generazione di Voiceover di HeyGen che fornisce una narrazione coerente e di alta qualità durante questa panoramica approfondita.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamento della Piattaforma

Crea efficacemente video di aggiornamento della piattaforma che comunichino chiaramente nuove funzionalità e miglioramenti, assicurando che il tuo pubblico rimanga informato e coinvolto.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona tra una varietà di template pre-progettati su misura per gli annunci di prodotto per avviare la creazione del tuo video, sfruttando l'ampia libreria di 'Template e scene' di HeyGen.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto
Trasforma il tuo script di aggiornamento in un video dinamico utilizzando le capacità text-to-video potenziate dall'AI di HeyGen, o registra una narrazione diretta, sfruttando la potenza degli 'strumenti potenziati dall'AI'.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Applica i colori e il logo del tuo brand, e migliora la chiarezza con sottotitoli per creare 'video coinvolgenti' che si allineano con l'identità del tuo brand utilizzando i 'Controlli di branding' di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera i tuoi 'video di aggiornamento del prodotto' in vari rapporti d'aspetto, pronti per la distribuzione immediata attraverso i tuoi canali scelti, utilizzando le funzionalità di 'Ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto' di HeyGen.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Promozionali di Aggiornamento

Sviluppa video promozionali ad alto impatto per i tuoi aggiornamenti di piattaforma in pochi minuti, comunicando efficacemente nuove funzionalità e stimolando l'entusiasmo degli utenti con l'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di aggiornamento della piattaforma?

HeyGen sfrutta strumenti potenziati dall'AI e un editor video online per semplificare il processo di creazione di video di aggiornamento della piattaforma. Puoi generare rapidamente video coinvolgenti utilizzando avatar AI e la funzionalità text-to-video da script, rendendo efficiente la condivisione dei tuoi aggiornamenti di prodotto.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per gli aggiornamenti di prodotto?

HeyGen fornisce robusti strumenti potenziati dall'AI per i tuoi aggiornamenti di prodotto, inclusi avatar AI e capacità di video generati dall'AI da un semplice script. Questo ti consente di produrre video professionali e coinvolgenti in modo efficiente, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto.

HeyGen fornisce template personalizzabili per diversi video di aggiornamento della piattaforma?

Sì, HeyGen offre una varietà di template e scene personalizzabili specificamente progettati per i video di aggiornamento della piattaforma. Questi template ti aiutano a mantenere un branding coerente con opzioni per loghi e colori, rendendo il tuo processo di creazione video fluido e professionale.

HeyGen può aiutare a creare video coinvolgenti con facilità per i video di aggiornamento del prodotto?

Assolutamente. HeyGen è un editor video online efficiente che ti consente di creare video coinvolgenti per i tuoi video di aggiornamento del prodotto con facilità. Offre funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici per migliorare la comprensione e il coinvolgimento degli spettatori.

