Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi progettato per i Leader delle Vendite e i Responsabili degli Account, illustrando strategie pratiche per migliorare la velocità del pipeline utilizzando un modello personalizzabile di Video di Igiene del Pipeline. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e orientato alla soluzione, con testo sullo schermo per enfatizzare i punti chiave e un tono sicuro, il tutto sfruttando la capacità di Templates & scenes di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 45 secondi specificamente per gli Specialisti dell'Abilitazione alle Vendite e i Creatori di Contenuti, dettagliando il processo di conversione efficiente da testo a video per Video di Formazione alle Vendite di impatto. Questo prompt richiede uno stile visivo semplice e pratico con una guida chiara passo-passo, completato dalla generazione di Voiceover professionale per garantire la massima comprensione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video moderno di 2 minuti rivolto ai Responsabili Marketing e ai Team di Generazione della Domanda, dimostrando come creare contenuti di Lead Nurturing accessibili con maggiore chiarezza. Lo stile visivo dovrebbe essere user-friendly e coinvolgente, enfatizzando l'importanza della comunicazione inclusiva utilizzando la capacità di Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Gestione del Pipeline

Genera rapidamente video professionali di gestione del pipeline utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi per ottimizzare il tuo funnel di vendita e formare il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Definisci i punti chiave per il tuo video di gestione del pipeline. Poi, incolla il tuo testo in HeyGen per sfruttare la sua capacità di conversione da testo a video per una generazione di contenuti efficiente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI realistico che rappresenti al meglio il tuo brand o il tuo team di vendita. Personalizza il suo aspetto per adattarlo all'estetica desiderata e trasmettere professionalità.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Voiceover
Arricchisci il tuo video con visuali pertinenti dalla libreria multimediale e genera voiceover dal suono naturale. Usa la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una consegna chiara e coerente del tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/caption per l'accessibilità. Una volta completato, esporta il tuo video di gestione del pipeline di alta qualità, pronto per la tua formazione alle vendite o contenuti di lead nurturing.

Casi d'Uso

Produci Contenuti Dinamici di Lead Nurturing

Crea rapidamente video e clip social coinvolgenti per nutrire efficacemente i lead e promuovere un'igiene ottimale del pipeline di vendita.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di gestione del pipeline in modo efficiente?

La conversione da testo a video di HeyGen e gli avatar AI realistici ti permettono di generare rapidamente video coinvolgenti di gestione del pipeline da un semplice script, semplificando la creazione di contenuti per video di formazione alle vendite e contenuti di lead nurturing.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per ottimizzare i video di igiene del pipeline?

HeyGen fornisce funzionalità avanzate come un Generatore di Sottotitoli AI per l'accessibilità e controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di igiene del pipeline si allineino perfettamente con l'identità visiva della tua azienda. Puoi anche sfruttare i modelli e la libreria di media stock di HeyGen per migliorare ulteriormente i tuoi contenuti.

HeyGen può essere utilizzato per creare demo di automazione CRM o gestire visivamente i dati delle opportunità?

Sì, HeyGen ti consente di creare demo di automazione CRM coinvolgenti e contenuti visivi per la gestione dei dati delle opportunità. Utilizzando AI Spokespersons e modelli personalizzabili, puoi facilmente spiegare processi complessi e ottimizzare il tuo funnel di vendita attraverso video coinvolgenti.

Come facilita HeyGen la creazione di contenuti di vendita diversificati oltre ai tutorial sul pipeline?

Oltre ai tutorial sulla gestione del pipeline, la piattaforma versatile di HeyGen ti consente di creare vari tipi di contenuti di vendita, inclusi Video di Formazione alle Vendite e Contenuti di Lead Nurturing. Puoi utilizzare la sua conversione da testo a video per script ed esportare video in diversi formati, garantendo che i tuoi contenuti siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma per migliorare la velocità del pipeline.

