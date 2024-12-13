Crea Video di Prevenzione del Phishing Istantaneamente con l'AI

Trasforma facilmente i tuoi script di sicurezza in video di sensibilizzazione sul phishing utilizzando avatar AI per campagne di formazione complete per i dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla cybersecurity di 60 secondi per il personale generale, mostrando come identificare le email di phishing sospette. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere aziendale con una voce chiara e autorevole e testi evidenziati sullo schermo, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per un messaggio preciso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 30 secondi progettato per la direzione, caratterizzato da visualizzazioni in stile infografico e una narrazione concisa e d'impatto. Questo breve segmento dovrebbe concentrarsi su suggerimenti rapidi per segnalare attività sospette in scenari reali, facendo uso efficiente dei modelli e delle scene di HeyGen per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di prevenzione del phishing di 75 secondi specificamente per i lavoratori a distanza, presentando le migliori pratiche per proteggere le reti domestiche da potenziali attacchi di phishing. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, incorporando frammenti di registrazione dello schermo, completati da una voce calma e rassicurante generata utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Prevenzione del Phishing

Sviluppa rapidamente ed efficacemente video di prevenzione del phishing per una formazione completa dei dipendenti utilizzando il generatore di video AI di HeyGen, con scene personalizzabili e avatar AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Prevenzione del Phishing
Inizia scrivendo uno script chiaro che delinei scenari di phishing chiave e consigli di sicurezza. Usa la funzione di testo in video di HeyGen per dare vita al tuo racconto senza sforzo per video di sensibilizzazione sul phishing efficaci.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene Realistici
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una vasta gamma di avatar AI realistici per fungere da istruttori o attaccanti simulati. Personalizza le scene con sfondi pertinenti per rispecchiare scenari reali.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo Coinvolgenti e Branding
Genera voci fuori campo professionali utilizzando la nostra avanzata generazione di voci fuori campo, o carica le tue. Sfrutta le opzioni multilingue e applica controlli di branding come loghi e colori per la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Finalizza il tuo video, scegliendo il rapporto d'aspetto appropriato, ed esportalo per i tuoi programmi di formazione dei dipendenti. Integra questi potenti video di formazione AI nelle tue campagne di formazione sulla cybersecurity.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Distribuisci Rapidamente Avvisi Critici sul Phishing

Genera rapidamente video di prevenzione del phishing ad alto impatto e di breve durata per fornire avvisi di sicurezza tempestivi ed efficaci al personale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di formazione AI coinvolgenti utilizzando avatar AI professionali e un'interfaccia intuitiva di testo in video, semplificando notevolmente le tue iniziative di formazione per i dipendenti. Puoi produrre facilmente contenuti di formazione sulla cybersecurity di alta qualità per vari ruoli.

HeyGen può aiutare a creare video di prevenzione del phishing efficaci per la nostra organizzazione?

Assolutamente. HeyGen è un avanzato generatore di video AI che ti consente di produrre rapidamente video personalizzati di sensibilizzazione sul phishing, con attori vocali AI e scene personalizzabili per educare efficacemente il tuo personale a identificare e prevenire gli attacchi di phishing.

Quali capacità offre HeyGen per sviluppare video di simulazione di phishing realistici?

HeyGen fornisce scene personalizzabili e la possibilità di integrare scenari reali, permettendoti di progettare video di simulazione di phishing efficaci che dimostrano vividamente email e attacchi di phishing comuni. Questo assicura che il tuo team sia ben preparato ad affrontare minacce reali.

HeyGen facilita campagne di formazione sulla cybersecurity scalabili e multilingue?

Sì, HeyGen facilita campagne di formazione sulla cybersecurity scalabili attraverso funzionalità come le voci fuori campo multilingue, assicurando che i tuoi contenuti di microlearning raggiungano un pubblico globale. Questo consente una formazione dei dipendenti coerente e diffusa per combattere gli attacchi di phishing.

