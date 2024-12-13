Crea Video di Report Filantropici per Aumentare il Coinvolgimento dei Donatori

Crea aggiornamenti incisivi e rafforza le relazioni con il testo-a-video da script.

620/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video personalizzato di 30 secondi progettato specificamente per i donatori individuali, fornendo loro un riepilogo su misura di come il loro supporto ha fatto la differenza. Utilizza un'estetica visiva pulita e professionale che incorpora visualizzazioni di dati personalizzati e un avatar AI chiaro e accessibile per trasmettere il messaggio, garantendo un aggiornamento diretto ed efficace sull'impatto. Questa comunicazione diretta migliora il coinvolgimento dei donatori e fa sentire ogni sostenitore veramente apprezzato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 45 secondi rivolto a partner aziendali, finanziatori istituzionali e al pubblico più ampio, delineando la visione della tua organizzazione e gli obiettivi futuri di raccolta fondi. Lo stile visivo dovrebbe essere aspirazionale e professionale, utilizzando filmati dinamici dalla libreria multimediale di HeyGen per rappresentare la crescita e il successo della comunità, accompagnati da una colonna sonora energica per trasmettere un senso di speranza e progresso. Questo contenuto video serve ad ampliare la portata e attrarre nuovi sostenitori alle tue iniziative filantropiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 50 secondi che evidenzi il successo di un programma specifico, rivolgendosi a sostenitori interessati a iniziative particolari e a potenziali nuovi donatori. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e informativa, con filmati reali dell'implementazione del progetto e risultati positivi, accompagnati da musica allegra e narrazione chiara, ulteriormente supportata dai sottotitoli automatici di HeyGen per la massima accessibilità. Questo approccio alla creazione di video di report filantropici comunica efficacemente l'impatto tangibile e incoraggia il continuo coinvolgimento e supporto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Report Filantropici

Coinvolgi i donatori e mostra il tuo impatto in modo efficace con report video personalizzati e professionali, progettati per rafforzare le relazioni e aumentare gli sforzi di raccolta fondi.

1
Step 1
Crea la Tua Storia di Impatto
Crea narrazioni coinvolgenti per i tuoi video di report filantropici. Usa la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen per trasformare i tuoi aggiornamenti scritti in storie visive dinamiche, permettendo messaggi video veramente personalizzati che risuonano con i donatori.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Migliora la professionalità del tuo report scegliendo tra una varietà di elementi visivi o caricando i tuoi media. Applica i "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per mantenere un aspetto coerente e affidabile per tutti i tuoi contenuti video.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Accessibilità
Genera una narrazione dal suono naturale per il tuo report con la "Generazione di voiceover" di HeyGen, o registra la tua voce. Aumenta il coinvolgimento dei donatori rendendo il tuo messaggio chiaro e accessibile con questa funzione chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Report
Finalizza il tuo video report personalizzato utilizzando le opzioni di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen. Condividi facilmente il tuo aggiornamento sull'impatto di alta qualità su tutte le piattaforme per raggiungere e ringraziare efficacemente i tuoi donatori, promuovendo il continuo successo della raccolta fondi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Aggiornamenti Filantropici Rapidi per i Social Media

.

Produci rapidamente aggiornamenti video concisi e coinvolgenti sulle attività filantropiche e sull'impatto per una facile condivisione su varie piattaforme social, aumentando la consapevolezza.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di report filantropici?

HeyGen consente a organizzazioni non profit e fundraiser di creare facilmente video di report filantropici professionali utilizzando avatar AI e testo-a-video da uno script. Questa capacità ti permette di mostrare il tuo aggiornamento sull'impatto in modo efficiente e coinvolgente ai donatori, migliorando la tua strategia complessiva di coinvolgimento dei donatori.

HeyGen può produrre video personalizzati per un efficace coinvolgimento dei donatori?

Assolutamente. HeyGen consente la creazione di contenuti video personalizzati su larga scala, perfetti per coinvolgere i donatori e costruire relazioni più forti. Puoi utilizzare script intelligenti e voiceover AI per ringraziare un donatore individualmente, migliorando significativamente gli sforzi di coinvolgimento e costruzione di relazioni con i donatori.

Che tipo di video possono creare le organizzazioni non profit con HeyGen per la raccolta fondi?

Le organizzazioni non profit possono creare una vasta gamma di contenuti video per la raccolta fondi, inclusi video di report filantropici incisivi, video di ringraziamento ai donatori, appelli per campagne e pezzi educativi. La piattaforma di HeyGen offre modelli e avatar AI per supportare le diverse esigenze di narrazione dei fundraiser che cercano di creare video.

HeyGen assiste nello sviluppo di script per contenuti video?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video convertendo script intelligenti direttamente in contenuti video raffinati utilizzando una tecnologia avanzata di testo-a-video. Questa funzione aiuta i fundraiser e le organizzazioni non profit a produrre in modo efficiente video coinvolgenti, come aggiornamenti sull'impatto o messaggi video personalizzati, senza una vasta esperienza di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo