Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video dinamico di 90 secondi per rappresentanti di vendita esperti, simulando un'interazione impegnativa con un medico per addestrarli su tecniche efficaci di gestione delle obiezioni. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e basato su scenari, utilizzando la funzione Testo-a-video da script per produrre rapidamente varie opzioni di risposta, favorendo sessioni di roleplay coinvolgenti e potenziando le strategie di abilitazione alle vendite.
Sviluppa un video di aggiornamento prodotto di 45 secondi per tutti i rappresentanti farmaceutici, evidenziando i recenti progressi e i punti di forza chiave di un farmaco esistente. Utilizza uno stile visivo moderno e pulito con modelli video potenziati dall'AI dai Templates & scenes di HeyGen per garantire una produzione rapida e professionale, rendendolo un'aggiunta preziosa ai programmi di formazione in corso.
Produci un video di onboarding completo di 2 minuti per i nuovi rappresentanti di vendita, delineando le migliori pratiche per il coinvolgimento iniziale dei clienti e la gestione del territorio. Il video dovrebbe avere un tono visivo accogliente e incoraggiante, con generazione di Voiceover professionale per fornire istruzioni dettagliate, servendo come soluzione semplificata per i video di formazione iniziale e preparando i nuovi rappresentanti al successo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Programmi di Formazione in Modo Efficiente.
Produci rapidamente video di formazione estesi, raggiungendo una forza vendita farmaceutica più ampia e diversi apprendenti a livello globale.
Chiarisci Informazioni Mediche Complesse.
Semplifica concetti medici intricati e formazione sulla conformità con modelli video chiari e coinvolgenti potenziati dall'AI per un'educazione efficace alle vendite farmaceutiche.
Domande Frequenti
Come possono gli avatar AI e i modelli di HeyGen semplificare la creazione di video di formazione farmaceutica?
HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione per rappresentanti farmaceutici in modo efficiente utilizzando una vasta libreria di avatar AI e modelli video potenziati dall'AI. Questa soluzione semplificata permette una rapida generazione di contenuti, dallo script al video coinvolgente, riducendo significativamente i tempi e la complessità di produzione.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per garantire la conformità e migliorare la ritenzione delle conoscenze nella formazione alle vendite farmaceutiche?
HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come didascalie generate dall'AI e sottotitoli personalizzabili, cruciali per garantire che i requisiti di formazione sulla conformità siano soddisfatti nella formazione alle vendite farmaceutiche. Queste caratteristiche, combinate con la generazione di voiceover di alta qualità, migliorano l'accessibilità e supportano la ritenzione delle conoscenze per i rappresentanti di vendita.
HeyGen può trasformare gli script in video coinvolgenti per l'abilitazione alle vendite farmaceutiche rapidamente?
Sì, HeyGen eccelle nel trasformare script scritti in video professionali per l'abilitazione alle vendite farmaceutiche con facilità utilizzando le sue capacità di testo-a-video. Puoi generare rapidamente programmi di formazione dinamici con voci AI realistiche, eliminando la necessità di attrezzature costose o attori.
Come supporta HeyGen la coerenza del marchio nei vari programmi di formazione farmaceutica?
HeyGen ti permette di mantenere una coerenza del marchio in tutti i tuoi programmi di formazione farmaceutica attraverso controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio. Questo assicura che ogni video di formazione, dai moduli di apprendimento mobile alle presentazioni più ampie, sia allineato con l'identità visiva della tua azienda.