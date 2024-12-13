Crea Video di Valutazione delle Prestazioni con Facilità

Migliora le prestazioni dei dipendenti con video di valutazione personalizzati. Usa template & scene professionali per personalizzare il feedback.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i piccoli imprenditori e i project manager, un video di 30 secondi può delineare efficacemente i passaggi fondamentali per condurre video di valutazione dei dipendenti di successo focalizzati sulla definizione degli obiettivi. La sua estetica visiva è moderna e pulita, caratterizzata da un dinamico Testo-a-video da script per i punti salienti, completato da una colonna sonora acustica vivace, con Sottotitoli/legende abilitati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
I formatori aziendali e i dipartimenti L&D trarranno vantaggio da un video esplicativo di 60 secondi, che mostra le migliori pratiche per ricevere con grazia il feedback durante una sessione di video maker per la valutazione delle prestazioni. Questo video educativo in stile grafica animata fa ampio uso dei Template & scene di HeyGen e del supporto della libreria multimediale/stock, narrato da una voce calma e autorevole.
Prompt di Esempio 3
Aiuta i singoli dipendenti a prepararsi per la loro valutazione delle prestazioni con un video ispiratore di 40 secondi che li guida su un'autovalutazione efficace utilizzando un semplice modello video. La presentazione visiva amichevole e minimalista dovrebbe presentare testo ispiratore sullo schermo e musica di sottofondo soft, con il vantaggio aggiunto di ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto e Sottotitoli/legende chiari per una maggiore diffusione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Valutazione delle Prestazioni

Crea recensioni delle prestazioni dei dipendenti impattanti e personalizzate con contenuti video coinvolgenti, migliorando la comunicazione e promuovendo la crescita in modo efficiente.

Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello video professionale per semplificare il tuo processo di creazione, oppure inizia convertendo il tuo script di recensione scritto in video utilizzando la nostra funzione Testo-a-video da script. Questo stabilisce la base per la tua recensione.
Step 2
Aggiungi il Tuo Presentatore AI
Dai vita alla tua recensione aggiungendo un avatar AI per presentare il tuo feedback. Genera un voiceover dal suono naturale per il tuo script per garantire un messaggio chiaro e coerente con la nostra capacità di generazione di Voiceover.
Step 3
Personalizza e Brandizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video incorporando controlli di branding aziendale come loghi e colori. Utilizza la libreria multimediale per aggiungere immagini o clip video pertinenti che supportano i tuoi punti di recensione, rendendolo unicamente tuo.
Step 4
Esporta la Tua Recensione Finale
Una volta completato il tuo video di valutazione delle prestazioni, esportalo nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati. Condividi facilmente il tuo video professionale per promuovere una comunicazione chiara e lo sviluppo dei dipendenti con la nostra funzione di ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Feedback di Prestazione Coinvolgenti

Crea rapidamente feedback video personalizzati e coinvolgenti per le valutazioni delle prestazioni, migliorando la comprensione e la motivazione dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di valutazione delle prestazioni?

HeyGen agisce come un potente creatore di video di valutazione delle prestazioni, permettendoti di creare facilmente video di valutazione dei dipendenti professionali. Con avatar AI e capacità di testo-a-video, puoi trasformare rapidamente script in contenuti video coinvolgenti utilizzando modelli video pre-progettati.

Posso personalizzare gli elementi visivi nei miei video di valutazione dei dipendenti con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di valutazione dei dipendenti. Puoi applicare i colori e il logo del tuo marchio, utilizzare animazioni di testo e integrare media personalizzati dalla libreria multimediale integrata per personalizzare ogni video.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per produrre video di valutazione delle prestazioni di alta qualità?

HeyGen include funzionalità robuste di editing video, come la generazione automatica di voiceover e la creazione di sottotitoli per l'accessibilità. Una volta perfezionato, il tuo video di valutazione delle prestazioni può essere facilmente esportato in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme.

Ci sono modelli video disponibili in HeyGen per semplificare la creazione di contenuti di valutazione delle prestazioni?

Sì, HeyGen offre una selezione di modelli video professionali progettati specificamente per aiutarti a creare rapidamente video di valutazione delle prestazioni. Questi modelli servono come punto di partenza creativo, permettendoti di produrre video di valutazione dei dipendenti raffinati con il minimo sforzo.

