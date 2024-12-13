Crea Video di Formazione per la Valutazione delle Prestazioni Istantaneamente

Ottimizza la gestione delle prestazioni dei dipendenti con coinvolgenti Video Tutorial sulla Gestione delle Prestazioni, facilmente creati da script con HeyGen.

437/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti e i team leader, dimostrando come fornire feedback costruttivi in modo efficace durante una valutazione delle prestazioni. Questo video utilizzerà un approccio visivo basato su scenari con un tono audio positivo e incoraggiante, impiegando gli avatar AI di HeyGen per illustrare interazioni realistiche e fornire esempi pratici di feedback in tempo reale.
Prompt di Esempio 2
Sottolineando il ruolo critico degli indicatori chiave di prestazione nell'allineamento con gli obiettivi organizzativi, questo video esplicativo di 30 secondi è destinato alla leadership, alle risorse umane e ai capi dipartimento. Il suo stile visivo dovrebbe essere aziendale e d'impatto, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per grafica rapida e professionale, il tutto accompagnato da una voce autorevole.
Prompt di Esempio 3
Manager e leader di team possono beneficiare di un video guida di 90 secondi incentrato sulle migliori pratiche per condurre riunioni individuali efficaci come parte integrante della gestione continua delle prestazioni dei dipendenti. Progetta questo video con uno stile visivo caldo e conversazionale e testo sullo schermo che rafforza i punti chiave, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen per accessibilità ed enfasi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per la Valutazione delle Prestazioni

Produci senza sforzo video di formazione professionali e coinvolgenti per la valutazione delle prestazioni utilizzando la piattaforma AI intuitiva di HeyGen, migliorando la gestione delle prestazioni dei dipendenti e gli obiettivi organizzativi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script con l'AI
Inizia redigendo il tuo script. La capacità di testo in video da script di HeyGen trasforma il tuo contenuto scritto in video di formazione coinvolgenti, rendendo la creazione di video di formazione per la valutazione delle prestazioni semplice ed efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il volto dei tuoi video sulla gestione delle prestazioni dei dipendenti, garantendo una presentazione professionale e coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover
Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere audio dal suono naturale alla tua formazione, spiegando chiaramente argomenti complessi come il feedback a 360 gradi al tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi Efficacemente
Esporta i tuoi video finalizzati sul processo di revisione delle prestazioni, utilizzando le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto di HeyGen per assicurarti che siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma e pronti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Clip di Apprendimento Coinvolgenti

.

Sviluppa clip video concise e coinvolgenti per rafforzare i concetti chiave del processo di revisione delle prestazioni e promuovere l'apprendimento continuo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial sulla gestione delle prestazioni?

HeyGen semplifica la creazione di video tutorial sulla gestione delle prestazioni convertendo gli script in video coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità avanzate di testo in video. Questo consente alle aziende di creare contenuti accattivanti per la gestione delle prestazioni dei dipendenti in modo efficiente.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per migliorare la formazione sulla gestione delle prestazioni dei dipendenti?

HeyGen utilizza funzionalità potenziate dall'AI come avatar AI personalizzabili e generazione di voce realistica per migliorare la formazione sulla gestione delle prestazioni dei dipendenti. Questa tecnologia assicura che il contenuto della valutazione delle prestazioni sia coinvolgente e coerente in tutti i moduli.

HeyGen può personalizzare i video di formazione sulla valutazione delle prestazioni con elementi di branding specifici?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per personalizzare i video di formazione sulla valutazione delle prestazioni con il tuo logo specifico, colori del brand e modelli. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti siano allineati con gli obiettivi organizzativi e gli standard professionali.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti coinvolgenti per i processi di revisione delle prestazioni, inclusi feedback a 360 gradi e riunioni individuali?

HeyGen supporta la creazione di contenuti diversificati per il processo di revisione delle prestazioni, inclusi moduli su feedback a 360 gradi e riunioni individuali efficaci. La sua piattaforma versatile, con funzionalità come modelli e generazione di sottotitoli, aiuta a fornire materiali di formazione chiari e coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo