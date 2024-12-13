Crea Video di Preparazione alle Valutazioni delle Prestazioni Facilmente

Ottimizza la tua formazione HR. Trasforma istantaneamente gli script in video professionali utilizzando la funzione text-to-video di HeyGen per potenziare il tuo team.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 45 secondi per i manager su come fornire feedback costruttivi in modo efficace durante le valutazioni delle prestazioni, enfatizzando le tecniche di comunicazione chiave. L'estetica dovrebbe essere professionale e diretta, utilizzando visuali adatte al contesto aziendale e una voce calma e autorevole generata tramite Text-to-video da script. Questo video serve come guida rapida per la formazione HR per migliorare la qualità delle valutazioni.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video dinamico di 30 secondi progettato per il nuovo personale HR, che delinei i passaggi essenziali del processo di valutazione dell'azienda dall'inizio alla fine. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e veloce, incorporando animazioni in stile infografico e una colonna sonora energica. Sfruttare i Templates & scenes di HeyGen garantirà un aspetto lucido e coerente per questo video introduttivo HR.
Prompt di Esempio 3
Produci un video pratico di 75 secondi che spieghi come impostare obiettivi SMART per lo sviluppo dei dipendenti nel contesto delle valutazioni delle prestazioni, rivolto sia ai team leader che ai dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e illustrativo, con sottotitoli/caption sullo schermo per l'accessibilità, e una narrazione calda e guida. Questo contenuto video mira a semplificare le discussioni sugli obiettivi e a promuovere la crescita.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Preparazione alle Valutazioni delle Prestazioni

Ottimizza il tuo HR e lo sviluppo dei dipendenti producendo video d'impatto e brandizzati che guidano il tuo team attraverso il processo di valutazione delle prestazioni con chiarezza e coerenza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto delineando i punti chiave per una preparazione efficace alle valutazioni delle prestazioni. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen per convertire rapidamente il tuo testo dettagliato in segmenti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli un avatar AI che rappresenti al meglio il tono della tua azienda per i tuoi video di valutazione delle prestazioni, fornendo un presentatore coerente e professionale per il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica il Branding Aziendale
Migliora i tuoi contenuti video applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza e rafforzare la tua identità aziendale durante la creazione del video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di preparazione e utilizza le opzioni di ridimensionamento e esportazione di HeyGen per assicurarti che sia perfettamente formattato per la distribuzione su varie piattaforme, ottimizzando l'intero processo di valutazione per il tuo team.

Produci Rapidamente Video HR Coinvolgenti

Genera rapidamente video HR coinvolgenti e accattivanti per la guida alle valutazioni delle prestazioni, risparmiando tempo e risorse.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di preparazione alle valutazioni delle prestazioni?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di preparazione alle valutazioni delle prestazioni utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genererà video di preparazione coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse significativi per una creazione video efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di feedback sulle prestazioni dei dipendenti?

HeyGen migliora i video di feedback sulle prestazioni dei dipendenti con avatar AI personalizzabili e voiceover professionali generati da testo. Puoi aggiungere il tuo branding e sottotitoli, garantendo video HR coerenti e d'impatto che risuonano con i dipendenti per migliorare le prestazioni.

HeyGen può aiutare i team HR a ottimizzare il processo di creazione video per la preparazione alle valutazioni?

Sì, HeyGen aiuta significativamente i team HR a ottimizzare il processo di creazione video per la preparazione alle valutazioni offrendo modelli intuitivi e capacità text-to-video potenziate dall'AI. Questo consente una produzione rapida di contenuti video coerenti e coinvolgenti, migliorando l'intero processo di valutazione.

HeyGen supporta il branding per i video di formazione professionale?

Sì, HeyGen supporta controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei video di formazione professionale. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda per lo sviluppo dei dipendenti e la formazione HR.

