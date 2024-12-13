Crea Video Metriche di Performance per Aumentare il tuo ROI

Crea KPI video coinvolgenti e narrazioni basate sui dati con la funzione Text-to-video from script di HeyGen per un maggiore coinvolgimento video e un ROI misurabile.

479/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Rivolgiti direttamente a dirigenti delle vendite e proprietari di aziende con un video esplicativo di 60 secondi su come aumentare il ROI attraverso video metriche di performance strategiche. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, con visualizzazioni di dati chiare presentate da un "avatar AI" sicuro che comunica analisi di vendita complesse e tassi di conversione con un tono informativo e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Mostra ai creatori di contenuti e agli analisti digitali come comprendere rapidamente il coinvolgimento e le analisi video con un video rapido di 30 secondi. Utilizza uno stile di montaggio moderno e veloce, evidenziando punti dati cruciali con testo sullo schermo e audio energico, garantendo chiarezza e accessibilità attraverso i "Sottotitoli/caption" automatici di HeyGen per una migliore comprensione dei tassi di conversione.
Prompt di Esempio 3
Ispira i creatori di contenuti su YouTube e i manager dei social media a ottimizzare i loro contenuti dimostrando come monitorare KPI video cruciali come il Tempo di Visualizzazione in un video conciso di 50 secondi. Questo video creativo dovrebbe utilizzare visuali illustrative e una voce amichevole di un attore AI per semplificare metriche complesse, sfruttando i "Templates & scenes" pronti all'uso di HeyGen per generare rapidamente recensioni di performance perspicaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Metriche di Performance

Trasforma dati complessi in storie visive coinvolgenti. Sfrutta l'AI per comunicare chiaramente i tuoi KPI video e migliorare la comprensione.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia scegliendo un Template Video Metriche di Performance potenziato dall'AI dalla nostra libreria per avviare rapidamente il tuo progetto utilizzando i nostri Templates & scenes.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Personalizza il tuo video integrando una gamma diversificata di avatar AI per presentare i tuoi approfondimenti in modo efficace e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli AI
Migliora l'accessibilità e la chiarezza per il tuo pubblico utilizzando la funzione Generatore di Sottotitoli AI, fornendo Sottotitoli/caption automatici.
4
Step 4
Esporta i tuoi KPI Video
Genera ed esporta il tuo video finale utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per mostrare i tuoi KPI video essenziali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Performance e il Coinvolgimento dei Video di Formazione

.

Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici, aiutando a monitorare i tassi di coinvolgimento e le metriche di ritenzione per migliorare i risultati di apprendimento.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare Video Metriche di Performance di impatto?

HeyGen consente la creazione di video metriche di performance coinvolgenti trasformando i dati in narrazioni visive accattivanti utilizzando avatar AI e un generatore di video da testo gratuito. Questo semplifica il processo per i marketer e i leader delle vendite di comunicare efficacemente i KPI video chiave e le analisi.

Quali funzionalità offre HeyGen per generare KPI video?

HeyGen fornisce una piattaforma potenziata dall'AI con attori vocali AI, un generatore di sottotitoli AI e modelli personalizzabili per produrre efficacemente metriche video e monitorare gli indicatori chiave di performance. Questo supporta la narrazione basata sui dati senza complessi montaggi video.

Posso personalizzare il Template Video Metriche di Performance potenziato dall'AI in HeyGen?

Assolutamente. I Template Video Metriche di Performance potenziati dall'AI di HeyGen sono completamente personalizzabili, permettendoti di incorporare il tuo branding, scegliere tra vari avatar AI e adattare il contenuto per evidenziare specifici coinvolgimenti video, Tempo di Visualizzazione e tassi di conversione.

Perché i marketer dovrebbero usare HeyGen per i loro report di analisi video?

I marketer e i leader delle vendite traggono vantaggio da HeyGen generando facilmente video metriche di performance professionali per mostrare il ROI e il successo delle campagne. Le capacità di HeyGen aiutano a tradurre analisi complesse in contenuti chiari e coinvolgenti per una migliore comprensione del pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo