Immagina un video istruttivo dinamico di 45 secondi rivolto a nuovi e attuali manager, focalizzato sulla fornitura di video di istruzioni per la calibrazione per semplificare le discussioni di calibrazione e garantire equità. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e informativo, incorporando evidenziazioni di testo sullo schermo e una traccia musicale di sottofondo vivace, rendendo i concetti complessi facili da digerire. Assicurati la piena accessibilità sfruttando i sottotitoli di HeyGen per tutti i dialoghi, migliorando la comprensione per i diversi apprendenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di sintesi esecutiva elegante di 30 secondi per dirigenti aziendali e strateghi delle risorse umane, mostrando la qualità costante dei video di revisione delle prestazioni che si allineano con il branding aziendale. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e raffinata, con scene brandizzate in primo piano e una voce fuori campo sicura e autorevole che rafforza l'allineamento strategico. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per garantire che ogni video rifletta l'immagine professionale dell'azienda.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial amichevole di 50 secondi per proprietari di piccole e medie imprese e specialisti L&D, dimostrando quanto sia facile creare video di calibrazione delle prestazioni per una gestione efficace delle prestazioni. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e di supporto, con un tono audio calmo e incoraggiante, guidando gli spettatori attraverso semplici passaggi. Questo video dovrebbe enfatizzare la facilità di generare contenuti professionali utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, trasformando le guide scritte in visuali coinvolgenti.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Creazione di Video di Calibrazione delle Prestazioni

Produci senza sforzo video di calibrazione delle prestazioni di qualità professionale per coinvolgere i team HR e i dipendenti, ottimizzando il tuo processo di gestione delle prestazioni con funzionalità guidate dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia creando il tuo script dettagliato per la calibrazione. Poi, scegli da una vasta libreria di avatar AI professionali per presentare il tuo messaggio con chiarezza e impatto, sfruttando le capacità di testo-a-video di HeyGen.
2
Step 2
Personalizza le Tue Scene Video
Arricchisci i tuoi contenuti con scene video visivamente coinvolgenti e personalizzabili. Applica il branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, per garantire un aspetto coerente e professionale in tutti i video.
3
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Migliora l'accessibilità e la chiarezza per il tuo pubblico integrando senza problemi sottotitoli automatici. Puoi anche generare voiceover dal suono naturale, aumentando il coinvolgimento tra i team diversi.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci per un Impatto
Una volta finalizzato, esporta il tuo video in vari formati di aspetto, pronto per una distribuzione senza problemi. Questo consente ai team HR di ottimizzare efficacemente la calibrazione e migliorare la gestione complessiva delle prestazioni con contenuti coinvolgenti.

Genera video di calibrazione delle prestazioni di qualità professionale in pochi minuti utilizzando l'AI, risparmiando tempo e risorse per i team HR e di gestione.

Domande Frequenti

Come possono i team HR sfruttare HeyGen per migliorare i video di calibrazione delle prestazioni?

HeyGen consente ai team HR di creare video di calibrazione delle prestazioni di qualità professionale in modo efficiente. Utilizzando funzionalità guidate dall'AI, le organizzazioni possono ottimizzare i processi di calibrazione e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con contenuti video coinvolgenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di istruzioni per la calibrazione efficaci?

HeyGen offre funzionalità avanzate come avatar AI realistici e generazione di testo-a-video per produrre video di istruzioni per la calibrazione efficaci. Puoi personalizzare le scene video e includere sottotitoli automatici per una comunicazione più chiara.

Posso brandizzare i miei video di revisione delle prestazioni utilizzando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti consente di incorporare scene brandizzate e il logo della tua azienda nei tuoi video di revisione delle prestazioni. Questo garantisce video di qualità professionale che rafforzano l'identità e gli standard organizzativi.

HeyGen supporta la formazione multilingue per la calibrazione delle prestazioni?

Sì, HeyGen supporta la formazione multilingue per la calibrazione delle prestazioni, rendendo i tuoi contenuti accessibili a una forza lavoro globale. Con avatar AI e generazione di voiceover robusta, puoi facilmente creare e trasmettere messaggi coerenti in diverse lingue.

