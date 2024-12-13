Crea Video di Benvenuto per i Pazienti: Aumenta il Coinvolgimento dei Pazienti

Trasforma l'educazione dei pazienti con un creatore di video AI, sfruttando avatar AI realistici per messaggi coinvolgenti e personalizzati.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 90 secondi per i pazienti che desiderano comprendere le procedure mediche comuni, adottando uno stile visivo rassicurante con musica di sottofondo calmante. Sfrutta i "Templates & scenes" e i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per presentare spiegazioni chiare e supporti visivi, migliorando la comprensione dei pazienti e riducendo l'ansia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding di 45 secondi per i pazienti che si preparano al loro primo appuntamento, puntando su un'estetica visiva efficiente, chiaramente brandizzata e professionale. Questo video dovrebbe guidare i pazienti attraverso i passaggi necessari prima dell'appuntamento, utilizzando il "Testo in video da script" di HeyGen per un messaggio chiaro e il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire una visione ottimale su tutti i dispositivi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video completo di 2 minuti per i professionisti sanitari per comunicare ai pazienti i nuovi protocolli della clinica, impiegando uno stile visivo e audio autorevole ma empatico con grafica di facile comprensione. Sfrutta il "Testo in video da script" e i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per trasmettere aggiornamenti critici in modo chiaro, favorendo la fiducia e garantendo l'adesione dei pazienti alle linee guida.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Benvenuto per i Pazienti

Crea facilmente video di benvenuto personalizzati per i pazienti con il nostro creatore di video AI, progettato per migliorare l'onboarding e l'educazione dei pazienti con qualità professionale.

1
Step 1
Scegli un Modello o Scrivi il Tuo Script
Inizia il tuo video di benvenuto per i pazienti selezionando dai nostri "Templates & scenes" professionali o inserendo il tuo script unico. Questo avvia il tuo processo di creazione per video educativi efficaci per i pazienti.
2
Step 2
Aggiungi un Coinvolgente Avatar AI
Migliora il tuo video di benvenuto selezionando un "AI avatar" per trasmettere il tuo messaggio. Questa funzione del nostro creatore di video AI ti aiuta a costruire un'immediata connessione e fiducia con i nuovi pazienti.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding per la Personalizzazione
Integra l'identità della tua pratica utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" per aggiungere i tuoi elementi visivi unici. Questo consente una personalizzazione completa del marchio, assicurando che i tuoi video di benvenuto per i pazienti siano coerenti con la tua immagine professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Benvenuto
Finalizza la tua creazione utilizzando il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma. Condividi facilmente i tuoi video di onboarding per i pazienti rifiniti attraverso il tuo sito web o i canali di comunicazione per migliorare l'esperienza del paziente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala i Contenuti Educativi per i Pazienti

Produci efficacemente una vasta gamma di video educativi per i pazienti per informare più pazienti con contenuti coerenti e di alta qualità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di benvenuto per i pazienti?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di creazione video AI, inclusi avatar AI realistici e testo in video da script, per produrre video di benvenuto per i pazienti in modo semplice. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera un video professionale con un sistema di voiceover AI naturale, semplificando notevolmente il processo per i professionisti sanitari.

Le organizzazioni sanitarie possono brandizzare completamente i loro video educativi per i pazienti con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo ai professionisti sanitari di integrare senza problemi i loro loghi, colori specifici e font personalizzati in tutti i video educativi per i pazienti. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del marchio della tua struttura e migliora l'esperienza del paziente.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per video di onboarding dei pazienti accessibili?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli/didascalie accurate per tutti i video di onboarding dei pazienti, garantendo che siano accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, le sue funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione ti permettono di ottimizzare i video per varie piattaforme, raggiungendo efficacemente i pazienti ovunque consumino contenuti.

Quanto velocemente possono le strutture mediche produrre video sull'esperienza del paziente?

HeyGen offre una robusta libreria di modelli video sanitari e strumenti di editing basati su scene intuitivi, rendendolo un creatore di video sull'esperienza del paziente incredibilmente efficiente. I professionisti sanitari possono personalizzare rapidamente questi modelli, trasformando gli script in video di alta qualità in pochi minuti senza bisogno di strumenti di editing video estesi.

