Crea Video di Benvenuto per i Pazienti: Aumenta il Coinvolgimento dei Pazienti
Trasforma l'educazione dei pazienti con un creatore di video AI, sfruttando avatar AI realistici per messaggi coinvolgenti e personalizzati.
Sviluppa un video educativo di 90 secondi per i pazienti che desiderano comprendere le procedure mediche comuni, adottando uno stile visivo rassicurante con musica di sottofondo calmante. Sfrutta i "Templates & scenes" e i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per presentare spiegazioni chiare e supporti visivi, migliorando la comprensione dei pazienti e riducendo l'ansia.
Produci un video di onboarding di 45 secondi per i pazienti che si preparano al loro primo appuntamento, puntando su un'estetica visiva efficiente, chiaramente brandizzata e professionale. Questo video dovrebbe guidare i pazienti attraverso i passaggi necessari prima dell'appuntamento, utilizzando il "Testo in video da script" di HeyGen per un messaggio chiaro e il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire una visione ottimale su tutti i dispositivi.
Progetta un video completo di 2 minuti per i professionisti sanitari per comunicare ai pazienti i nuovi protocolli della clinica, impiegando uno stile visivo e audio autorevole ma empatico con grafica di facile comprensione. Sfrutta il "Testo in video da script" e i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per trasmettere aggiornamenti critici in modo chiaro, favorendo la fiducia e garantendo l'adesione dei pazienti alle linee guida.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica l'Educazione Sanitaria.
Rendi le informazioni mediche complesse facili da comprendere per i pazienti, migliorando la comprensione e i risultati dell'educazione dei pazienti.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Pazienti.
Aumenta il coinvolgimento dei pazienti e la ritenzione delle informazioni durante il processo di onboarding utilizzando contenuti video dinamici potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di benvenuto per i pazienti?
HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di creazione video AI, inclusi avatar AI realistici e testo in video da script, per produrre video di benvenuto per i pazienti in modo semplice. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera un video professionale con un sistema di voiceover AI naturale, semplificando notevolmente il processo per i professionisti sanitari.
Le organizzazioni sanitarie possono brandizzare completamente i loro video educativi per i pazienti con HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo ai professionisti sanitari di integrare senza problemi i loro loghi, colori specifici e font personalizzati in tutti i video educativi per i pazienti. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del marchio della tua struttura e migliora l'esperienza del paziente.
Quali capacità tecniche offre HeyGen per video di onboarding dei pazienti accessibili?
HeyGen genera automaticamente sottotitoli/didascalie accurate per tutti i video di onboarding dei pazienti, garantendo che siano accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, le sue funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione ti permettono di ottimizzare i video per varie piattaforme, raggiungendo efficacemente i pazienti ovunque consumino contenuti.
Quanto velocemente possono le strutture mediche produrre video sull'esperienza del paziente?
HeyGen offre una robusta libreria di modelli video sanitari e strumenti di editing basati su scene intuitivi, rendendolo un creatore di video sull'esperienza del paziente incredibilmente efficiente. I professionisti sanitari possono personalizzare rapidamente questi modelli, trasformando gli script in video di alta qualità in pochi minuti senza bisogno di strumenti di editing video estesi.