Crea Video di Interazione con i Pazienti con la Potenza dell'AI
Migliora la comprensione e il coinvolgimento dei pazienti utilizzando avatar AI realistici per video sanitari di impatto.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Progetta un video istruttivo di 45 secondi per favorire un migliore coinvolgimento dei pazienti per le persone che gestiscono condizioni croniche, dimostrando semplici esercizi quotidiani o promemoria per i farmaci. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e concisa con un tono chiaro e incoraggiante, permettendo al tuo studio di creare facilmente video di interazione con i pazienti sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente il contenuto.
Produci un video testimoniale di 30 secondi che mostri esperienze positive dei pazienti, progettato per attrarre nuovi potenziali pazienti in cerca di uno studio premuroso ed empatico. Questo video dovrebbe presentare immagini calde e autentiche e musica di sottofondo confortante, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione personale e relazionabile che incarna un design empatico e costruisce fiducia.
Sviluppa un video informativo di 90 secondi che spieghi le istruzioni comuni per la cura post-operatoria per una base di pazienti diversificata, garantendo la massima accessibilità per la comprensione del paziente. Lo stile visivo deve essere semplice e diretto, accompagnato da una voce chiara e professionale, con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen che assicura che tutte le istruzioni critiche siano facilmente comprese, anche per coloro con problemi di udito o barriere linguistiche, dimostrando la tecnologia video accessibile in azione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica Argomenti Medici.
Sfrutta l'AI per semplificare informazioni mediche complesse, migliorando la comprensione dei pazienti e i risultati educativi nei video sanitari.
Scala i Contenuti Educativi per i Pazienti.
Produci una gamma più ampia di video e corsi educativi per i pazienti per informare e potenziare più pazienti a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i video educativi per i pazienti?
HeyGen trasforma l'educazione dei pazienti con video sanitari generati dall'AI, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti. Sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video per creare contenuti accattivanti rapidamente, assicurando che i tuoi pazienti ricevano messaggi chiari e coerenti per una migliore comprensione e aderenza al trattamento.
Quali formati coinvolgenti offre HeyGen per l'interazione con i pazienti?
HeyGen consente alle pratiche mediche di creare video di interazione con i pazienti utilizzando formati diversi e coinvolgenti. Utilizza modelli personalizzabili, scene dinamiche e una ricca libreria multimediale per progettare un'educazione personalizzata che risuoni con i pazienti, favorendo un maggiore coinvolgimento.
HeyGen supporta la tecnologia video accessibile per i contenuti sanitari?
Sì, HeyGen dà priorità alla tecnologia video accessibile per i video sanitari, generando automaticamente sottotitoli/closed captions per garantire che i contenuti raggiungano un pubblico più ampio. Questo impegno aiuta le pratiche mediche a soddisfare gli standard di accessibilità fornendo video educativi critici per i pazienti.
HeyGen può aiutare a personalizzare i video sanitari con un branding specifico?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi per personalizzare i tuoi video sanitari con il nome, il logo e i colori del tuo studio. Questo assicura contenuti video professionali e coerenti che promuovono il tuo studio e rafforzano l'identità del tuo marchio per tutte le comunicazioni con i pazienti.