Progetta un video istruttivo di 45 secondi per favorire un migliore coinvolgimento dei pazienti per le persone che gestiscono condizioni croniche, dimostrando semplici esercizi quotidiani o promemoria per i farmaci. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e concisa con un tono chiaro e incoraggiante, permettendo al tuo studio di creare facilmente video di interazione con i pazienti sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente il contenuto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale di 30 secondi che mostri esperienze positive dei pazienti, progettato per attrarre nuovi potenziali pazienti in cerca di uno studio premuroso ed empatico. Questo video dovrebbe presentare immagini calde e autentiche e musica di sottofondo confortante, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione personale e relazionabile che incarna un design empatico e costruisce fiducia.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 90 secondi che spieghi le istruzioni comuni per la cura post-operatoria per una base di pazienti diversificata, garantendo la massima accessibilità per la comprensione del paziente. Lo stile visivo deve essere semplice e diretto, accompagnato da una voce chiara e professionale, con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen che assicura che tutte le istruzioni critiche siano facilmente comprese, anche per coloro con problemi di udito o barriere linguistiche, dimostrando la tecnologia video accessibile in azione.
Come Creare Video di Interazione con i Pazienti

Sviluppa video educativi per i pazienti coinvolgenti e informativi per migliorare il coinvolgimento e la comprensione della salute utilizzando strumenti di creazione video intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa contenuti chiari e adatti ai pazienti utilizzando principi di design istruttivo. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per convertire senza problemi il tuo testo in un'anteprima video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo studio e trasmetta il tuo messaggio con empatia. Questo sfrutta i video sanitari generati dall'AI per mantenere un tono professionale e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Funzionalità di Accessibilità
Assicurati che i tuoi video educativi per i pazienti siano inclusivi e facili da comprendere per tutti. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per fornire tecnologia video accessibile.
4
Step 4
Esporta e Condividi per il Coinvolgimento dei Pazienti
Finalizza i tuoi video educativi per i pazienti e preparali per la distribuzione. Esporta il tuo video utilizzando le capacità di esportazione di HeyGen, quindi condividili per favorire un maggiore coinvolgimento dei pazienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video educativi per i pazienti?

HeyGen trasforma l'educazione dei pazienti con video sanitari generati dall'AI, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti. Sfrutta avatar AI e capacità di testo-a-video per creare contenuti accattivanti rapidamente, assicurando che i tuoi pazienti ricevano messaggi chiari e coerenti per una migliore comprensione e aderenza al trattamento.

Quali formati coinvolgenti offre HeyGen per l'interazione con i pazienti?

HeyGen consente alle pratiche mediche di creare video di interazione con i pazienti utilizzando formati diversi e coinvolgenti. Utilizza modelli personalizzabili, scene dinamiche e una ricca libreria multimediale per progettare un'educazione personalizzata che risuoni con i pazienti, favorendo un maggiore coinvolgimento.

HeyGen supporta la tecnologia video accessibile per i contenuti sanitari?

Sì, HeyGen dà priorità alla tecnologia video accessibile per i video sanitari, generando automaticamente sottotitoli/closed captions per garantire che i contenuti raggiungano un pubblico più ampio. Questo impegno aiuta le pratiche mediche a soddisfare gli standard di accessibilità fornendo video educativi critici per i pazienti.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video sanitari con un branding specifico?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi per personalizzare i tuoi video sanitari con il nome, il logo e i colori del tuo studio. Questo assicura contenuti video professionali e coerenti che promuovono il tuo studio e rafforzano l'identità del tuo marchio per tutte le comunicazioni con i pazienti.

