Crea Video di Annuncio di Partnership Senza Sforzo
Lancia annunci di grande impatto con video professionali. Utilizza i controlli di branding di HeyGen per garantire una perfetta coerenza del marchio.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di annuncio sofisticato di 45 secondi per clienti aziendali e stakeholder B2B, enfatizzando un tono professionale e autorevole con una voce calda e chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per presentare i benefici strategici di una nuova collaborazione attraverso una narrazione coinvolgente, offrendo video professionali che risuonano con i decisori.
Produci un video dinamico di 60 secondi che mostri un'alleanza creativa, specificamente per agenzie di marketing e direttori creativi, con animazioni visivamente ricche e musica contemporanea. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per evidenziare il branding innovativo e le forze creative reciproche, creando video di annuncio di grande impatto.
Progetta un rapido clip di 15 secondi per i social media rivolto al pubblico generale e ai follower sui social, utilizzando uno stile visivo conciso, diretto e coinvolgente con sovrapposizioni di testo vivaci ed effetti sonori energici. Impiega i sottotitoli/caption di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per personalizzare il messaggio per varie piattaforme, assicurando che l'annuncio sia facilmente digeribile e ampiamente accessibile.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Partnership di Grande Impatto.
Produci rapidamente annunci video professionali e di grande impatto per nuove partnership utilizzando l'AI, garantendo messaggi chiari e concisi.
Condividi Partnership sui Social Media.
Genera video e clip brevi coinvolgenti per annunciare efficacemente le partnership su tutte le piattaforme social media in pochi minuti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio professionali, inclusi gli annunci di partnership?
HeyGen offre un potente creatore di video con modelli video estesi e funzionalità AI, permettendoti di creare facilmente video di annuncio di alta qualità. Personalizza gli elementi di branding per garantire che i tuoi annunci di partnership risuonino professionalmente su tutte le piattaforme.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per garantire che i miei video siano in linea con il mio marchio?
HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, i colori e altri elementi visivi. Puoi anche utilizzare la nostra libreria multimediale e gli strumenti di editing video per adattare ogni video alle tue specifiche esatte per una presenza del marchio coerente.
Le funzionalità AI di HeyGen semplificano davvero il processo di creazione video?
Sì, le potenti funzionalità AI di HeyGen, inclusi gli avatar AI e le capacità di testo-a-video, accelerano significativamente la produzione di contenuti. Questo ti consente di creare video rapidamente, generando voiceover e sottotitoli coinvolgenti con facilità.
Per quali piattaforme sono ottimizzati i video di HeyGen e come possono aumentare l'engagement?
HeyGen assicura che i tuoi video professionali siano ottimizzati per varie piattaforme social media attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili. Incorpora elementi chiari di call-to-action all'interno del tuo contenuto per massimizzare l'engagement e raggiungere i tuoi obiettivi creativi.