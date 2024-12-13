Crea Video di Annuncio di Partnership Senza Sforzo

Lancia annunci di grande impatto con video professionali. Utilizza i controlli di branding di HeyGen per garantire una perfetta coerenza del marchio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di annuncio sofisticato di 45 secondi per clienti aziendali e stakeholder B2B, enfatizzando un tono professionale e autorevole con una voce calda e chiara. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per presentare i benefici strategici di una nuova collaborazione attraverso una narrazione coinvolgente, offrendo video professionali che risuonano con i decisori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi che mostri un'alleanza creativa, specificamente per agenzie di marketing e direttori creativi, con animazioni visivamente ricche e musica contemporanea. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per evidenziare il branding innovativo e le forze creative reciproche, creando video di annuncio di grande impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un rapido clip di 15 secondi per i social media rivolto al pubblico generale e ai follower sui social, utilizzando uno stile visivo conciso, diretto e coinvolgente con sovrapposizioni di testo vivaci ed effetti sonori energici. Impiega i sottotitoli/caption di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per personalizzare il messaggio per varie piattaforme, assicurando che l'annuncio sia facilmente digeribile e ampiamente accessibile.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Video di Annuncio di Partnership

Annuncia le tue nuove collaborazioni con video coinvolgenti e professionali. Sfrutta gli strumenti intuitivi di HeyGen per creare impatto e raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una libreria di modelli professionali o inizia con una tela bianca per progettare il tuo annuncio di partnership unico.
2
Step 2
Genera il Tuo Messaggio
Trasforma il tuo script in una narrazione coinvolgente o una presentazione accattivante utilizzando le capacità AI di testo-a-video o generazione di voiceover.
3
Step 3
Brandizza e Migliora Visivamente
Integra i colori del tuo marchio, il logo e risorse personalizzate utilizzando robusti controlli di branding per garantire un aspetto coeso e professionale.
4
Step 4
Ottimizza e Condividi
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo video a varie piattaforme, quindi condividi il tuo annuncio di partnership professionale con il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Collaborazioni Aziendali Chiave

Utilizza video AI coinvolgenti per evidenziare e celebrare efficacemente importanti collaborazioni e partnership aziendali con visuali accattivanti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio professionali, inclusi gli annunci di partnership?

HeyGen offre un potente creatore di video con modelli video estesi e funzionalità AI, permettendoti di creare facilmente video di annuncio di alta qualità. Personalizza gli elementi di branding per garantire che i tuoi annunci di partnership risuonino professionalmente su tutte le piattaforme.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per garantire che i miei video siano in linea con il mio marchio?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, i colori e altri elementi visivi. Puoi anche utilizzare la nostra libreria multimediale e gli strumenti di editing video per adattare ogni video alle tue specifiche esatte per una presenza del marchio coerente.

Le funzionalità AI di HeyGen semplificano davvero il processo di creazione video?

Sì, le potenti funzionalità AI di HeyGen, inclusi gli avatar AI e le capacità di testo-a-video, accelerano significativamente la produzione di contenuti. Questo ti consente di creare video rapidamente, generando voiceover e sottotitoli coinvolgenti con facilità.

Per quali piattaforme sono ottimizzati i video di HeyGen e come possono aumentare l'engagement?

HeyGen assicura che i tuoi video professionali siano ottimizzati per varie piattaforme social media attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili. Incorpora elementi chiari di call-to-action all'interno del tuo contenuto per massimizzare l'engagement e raggiungere i tuoi obiettivi creativi.

