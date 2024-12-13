Crea Video di Formazione per Partner con AI: Aumenta il Coinvolgimento

Potenzia i tuoi partner con video di formazione coinvolgenti. Crea contenuti ad alto impatto più velocemente utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

389/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di microlearning coinvolgente di 45 secondi progettato per i partner esistenti, dimostrando un aggiornamento delle funzionalità. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno e veloce con grafiche nitide e una voce amichevole e articolata di un avatar AI. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita al presentatore istantaneamente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione dettagliato di 90 secondi 'come fare' per i partner, fornendo una guida passo-passo per un'integrazione software complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo con registrazioni dello schermo chiare e annotazioni, accompagnato da una voce calma e esplicativa. Usa la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di abilitazione dei partner ispiratore di 30 secondi che evidenzi una recente storia di successo e delinei i principali vantaggi strategici per il prossimo trimestre. Questo video richiede uno stile visivo elegante e motivazionale con musica di sottofondo vivace e sottotitoli professionali e facili da leggere. Implementa la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare l'accessibilità per tutti i partner.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione per Partner

Produci in modo efficiente contenuti di formazione di alta qualità e coinvolgenti per i tuoi partner, garantendo messaggi coerenti e apprendimento accelerato.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione e i Visual
Inizia creando il tuo copione di formazione. Poi, sfrutta gli avatar AI di HeyGen e una ricca libreria multimediale per dare vita al tuo copione con visual accattivanti, ponendo le basi per contenuti di formazione efficaci.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Assicura la coerenza del marchio in tutti i tuoi materiali di formazione. Utilizza i controlli di branding di HeyGen per integrare il tuo logo, i colori e i font, creando video di formazione professionali e coinvolgenti che risuonano con i tuoi partner.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Essenziali
Migliora la chiarezza e l'accessibilità per i tuoi partner. Sfrutta la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per aggiungere automaticamente testo al tuo video, rendendo i tuoi video di formazione online completi e facili da seguire per tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione per la distribuzione. Scegli le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione ottimali per adattarsi alla tua piattaforma desiderata, quindi condividi facilmente il tuo contenuto completato per potenziare i tuoi programmi di formazione per partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di Abilitazione alle Vendite

.

Fornisci ai partner video generati da AI di storie di successo dei clienti per rafforzare le loro presentazioni di vendita e la comprensione del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione per partner?

HeyGen, il tuo Generatore di Video di Formazione AI, rivoluziona la creazione di video di formazione per partner sfruttando avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video. Questo ti consente di produrre contenuti di formazione altamente coinvolgenti rapidamente, rendendo l'abilitazione dei partner più efficace ed efficiente.

HeyGen supporta la creazione di video di formazione online coerenti per partner globali?

Assolutamente, HeyGen consente alle aziende di standardizzare le esperienze di apprendimento con video di formazione online coerenti e di alta qualità. Utilizza i controlli di branding, i modelli e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire uniformità in tutti i tuoi programmi di formazione per partner, indipendentemente dalla posizione.

Che tipo di contenuti di formazione possono essere sviluppati utilizzando le capacità AI di HeyGen?

Il Creatore di Corsi AI di HeyGen ti consente di sviluppare una vasta gamma di contenuti di formazione coinvolgenti, dai moduli di microlearning e video di onboarding a dimostrazioni dettagliate di prodotti e video di formazione 'come fare'. La nostra piattaforma semplifica la creazione di materiali di apprendimento personalizzati basati su video per tutte le tue esigenze di formazione.

Come aiuta HeyGen a ridurre il tempo e i costi associati alla produzione di video di formazione?

HeyGen aiuta significativamente a risparmiare costi e risorse trasformando i copioni in video di formazione professionali utilizzando avatar AI e voiceover, eliminando le complessità tradizionali del montaggio video. Questa efficienza ti consente di creare video di formazione di alta qualità molto più velocemente e a una frazione del costo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo