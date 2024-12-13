Crea Video di Successo per i Partner che Stimolano il Coinvolgimento

Aumenta l'impatto del tuo programma partner e raggiungi il successo a lungo termine creando contenuti coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen.

381/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo professionale di 60 secondi rivolto ai Responsabili delle Partnership, illustrando come costruire un'esperienza partner veramente scalabile ottimizzando efficacemente la gestione dei referral. Questo video dovrebbe impiegare un approccio visivo pulito in stile infografica con una voce narrante autorevole, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di orientamento coinvolgente di 30 secondi per i Nuovi Partner, delineando le migliori pratiche essenziali per il successo nei primi 90 giorni. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accogliente con animazioni chiare e passo-passo, completato da una voce calda e incoraggiante generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, guidandoli su come utilizzare al meglio i contenuti e le risorse disponibili.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video veloce di 50 secondi per i Team di Marketing che supportano le Partnership, illustrando il percorso di creazione di video di successo per i partner, dalla proposta iniziale alla produzione. Questo video dovrebbe presentare un montaggio dinamico di immagini con musica vivace, mostrando come i Template e le scene di HeyGen possano accelerare l'intero processo creativo per sviluppare contenuti di impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Successo per i Partner

Produci rapidamente storie di successo per i partner per favorire un ecosistema di partner fiorente e stimolare il coinvolgimento con contenuti video professionali e scalabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione per la Produzione
Delinea la tua storia di successo per i partner. Sfrutta la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da un copione per trasformare senza sforzo i tuoi contenuti scritti in una narrazione video dinamica, pronta per la produzione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI Coinvolgente
Scegli l'avatar AI perfetto per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto per allinearlo al tuo brand, assicurando un'esperienza partner professionale e memorabile.
3
Step 3
Applica un Branding Coerente
Rafforza l'identità del tuo brand applicando i controlli di branding di HeyGen, inclusi loghi e colori personalizzati. Questo assicura coerenza visiva in tutte le tue storie di successo del programma partner.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Prepara il tuo video per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione di HeyGen. Distribuisci il tuo video di successo per i partner finale per massimizzare la portata in tutto il tuo ecosistema di partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Partner

.

Genera rapidamente video e clip condivisibili sui social media per amplificare il successo dei partner e stimolare una maggiore consapevolezza e coinvolgimento del programma.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di successo per i partner in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare video di successo per i partner coinvolgenti utilizzando avatar AI e la funzione di trasformare il testo in video da un copione. Questo semplifica il processo "dalla proposta alla produzione", permettendoti di consegnare rapidamente contenuti video di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare il coinvolgimento dei partner e scalare le esperienze?

HeyGen offre funzionalità come controlli di branding personalizzati, template e generazione di voiceover, permettendoti di personalizzare i contenuti video per un'esperienza partner scalabile. Questi strumenti aiutano a "stimolare il coinvolgimento" in tutto il tuo "ecosistema di partner".

HeyGen può assistere nello sviluppo di risorse video per il nostro programma partner?

Assolutamente, HeyGen è ideale per sviluppare risorse video complete per il tuo "programma partner". Puoi sfruttare la sua libreria multimediale e le capacità di trasformare il testo in video per produrre facilmente contenuti coerenti e brandizzati.

HeyGen supporta le migliori pratiche per la creazione di video di successo per i partner?

HeyGen supporta le "migliori pratiche per il successo" offrendo strumenti come sottotitoli, avatar AI e facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Questo assicura che la tua comunicazione con i partner favorisca il "successo a lungo termine" e si allinei con la tua strategia complessiva di "esperienza partner".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo