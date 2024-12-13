Crea Video di Onboarding per Partner Senza Sforzo

Ottimizza il tuo processo di onboarding per i partner con video coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI per personalizzare la formazione e aumentare la ritenzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un messaggio di benvenuto personalizzato di 60 secondi rivolto ai responsabili delle partnership, dimostrando il valore di un percorso partner su misura. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e incentrato sull'umano, con un avatar AI amichevole che offre un saluto conversazionale, accompagnato da musica di sottofondo soft. Sottolinea come gli avatar AI di HeyGen possano creare "video personalizzati" che costruiscono relazioni più forti con i partner fin dal primo giorno.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi per i coordinatori dei programmi di onboarding, illustrando come "scalare gli sforzi di onboarding" per i nuovi partner in modo efficiente. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno ed efficiente con grafica pulita e una narrazione precisa e informativa. Mostra la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente "strumenti video AI di alta qualità" per scopi di formazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 90 secondi "di formazione" rivolto ai partner globali che apprendono funzionalità complesse del prodotto, garantendo un'accessibilità universale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo, chiaro e accessibile a livello internazionale, incorporando registrazioni dello schermo e una voce narrante multilingue con i Sottotitoli/caption di HeyGen per una comprensione migliorata. Questo consente una consegna efficace delle informazioni cruciali indipendentemente dalle barriere linguistiche.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Onboarding per Partner

Ottimizza il tuo onboarding per i partner con video coinvolgenti e personalizzati utilizzando strumenti potenziati dall'AI, garantendo un'esperienza coerente ed efficiente per ogni nuovo partner.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Onboarding o Scegli un Template
Inizia delineando i tuoi messaggi chiave di onboarding. Puoi scrivere uno script dettagliato o selezionare un template pre-progettato per accelerare la creazione di video di onboarding per partner efficaci.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Genera Voiceover
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Inserisci il tuo script per generare voiceover dal suono naturale, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora i Visual
Personalizza i tuoi video con il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi. Integra media rilevanti dalla libreria o carica i tuoi per creare video personalizzati che risuonano con i tuoi partner.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Onboarding per Partner
Rivedi il tuo video di onboarding completato, assicurandoti che tutti i dettagli siano accurati. Una volta soddisfatto, esporta il tuo video in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per una condivisione senza problemi sulle tue piattaforme partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Video di Onboarding Coinvolgenti

Genera rapidamente contenuti video di alta qualità e coinvolgenti per l'onboarding dei partner, ottimizzando il processo di creazione e risparmiando tempo prezioso.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding per partner?

HeyGen sfrutta strumenti video potenziati dall'AI e avatar AI realistici per semplificare la produzione di video di onboarding per partner coinvolgenti, trasformando script in contenuti visivi professionali senza sforzo.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'AI per l'onboarding personalizzato dei partner?

Utilizzando la piattaforma guidata dall'AI di HeyGen, puoi creare video personalizzati che scalano i tuoi sforzi di onboarding in modo efficiente, garantendo che ogni nuovo partner riceva informazioni su misura tramite voiceover AI e contenuti dinamici.

HeyGen offre funzionalità per rendere i video di onboarding più coinvolgenti?

Assolutamente. La piattaforma guidata dall'AI di HeyGen ti aiuta a sviluppare video dinamici e interattivi, trasformando i video di formazione standard in contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione e migliorano la ritenzione dei nuovi assunti.

Quanto è facile creare video personalizzati per vari partner?

HeyGen ti consente di creare facilmente video personalizzati su larga scala, utilizzando voiceover AI e conversione testo-a-voce per adattare i messaggi in modo efficiente per diversi partner, garantendo video di onboarding rilevanti e di impatto.

