Sviluppa un video di aggiornamento dinamico di 2 minuti rivolto ai partner esistenti per spiegare un recente miglioramento complesso del prodotto. Utilizza un'estetica visiva moderna con evidenziazioni di testo sullo schermo generate dai tuoi script personalizzabili tramite Testo-a-video da script, e assicurati chiarezza attraverso Sottotitoli/didascalie. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo energica che mantenga gli sforzi di Abilitazione dei Partner proattivi e informati.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di formazione per partner di 2 minuti, rivolto ai partner focalizzati sulle vendite, che illustri le migliori pratiche per presentare una nuova soluzione. La presentazione visiva dovrebbe essere motivazionale e informativa, utilizzando il supporto della Libreria multimediale/stock per creare una narrazione basata su scenari. Fornisci il contenuto con un tono sicuro e autorevole, sfruttando Modelli & scene per un assemblaggio rapido, risultando in video coinvolgenti che migliorano le prestazioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto ai potenziali partner, evidenziando i principali vantaggi di unirsi al nostro programma di canale. Questo breve video dovrebbe presentare grafiche vivaci e un messaggio conciso, potenziato da avatar AI per una consegna coinvolgente. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando il Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni, rendendolo conveniente per creare video di abilitazione dei partner su più canali.
Come Creare Video di Abilitazione dei Partner

Produci rapidamente video di formazione e onboarding per partner di alta qualità e coinvolgenti con AI, semplificando il tuo processo di abilitazione per un impatto massimo.

Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa facilmente il contenuto del tuo video o incolla il tuo materiale esistente in HeyGen. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" per generare istantaneamente la base per i tuoi video di abilitazione dei partner.
Step 2
Seleziona un Presentatore AI
Scegli tra una selezione diversificata di "avatar AI" per servire come tuoi presentatori virtuali. Questi avatar AI coinvolgenti garantiscono una consegna professionale e coerente del tuo messaggio ai partner.
Step 3
Applica Visuali & Branding
Personalizza il tuo video con "Modelli & scene" dinamici e incorpora i colori specifici del tuo marchio e il logo. Questo assicura che il tuo contenuto sia visivamente attraente e allineato con l'identità del tuo marchio.
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo contenuto e utilizza il "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma. Condividi facilmente i tuoi video di onboarding per partner professionali con l'intera rete di partner.

Potenzia i Partner con Storie di Successo

Fornisci ai partner video AI convincenti di storie di successo dei clienti per rafforzare le loro presentazioni di vendita e gli sforzi di marketing.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di abilitazione dei partner di alta qualità?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video, permettendo agli utenti di generare efficacemente video di abilitazione dei partner coinvolgenti direttamente da uno script. Questo semplifica la produzione di contenuti di formazione per partner di qualità professionale.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per garantire che i video di formazione per partner siano allineati con le linee guida del marchio?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendo agli utenti di incorporare loghi, colori del marchio e font personalizzati nei loro video di formazione per partner. Con modelli personalizzabili e una ricca libreria multimediale, puoi mantenere facilmente un'identità di marca coerente.

HeyGen supporta opzioni multilingue per i video di onboarding dei partner globali?

Assolutamente. HeyGen supporta la generazione di voce fuori campo multilingue e sottotitoli/didascalie automatici, rendendo facile localizzare i tuoi video di onboarding per partner per un pubblico globale. Questo garantisce accessibilità e comprensione in diverse regioni.

Quali opzioni di esportazione e rapporto d'aspetto sono disponibili per i video di formazione AI generati da HeyGen?

HeyGen offre un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, garantendo che i tuoi video di formazione AI siano ottimizzati per diverse piattaforme e dispositivi. Questo rende la condivisione dei tuoi contenuti per la formazione dei partner semplice ed efficace.

