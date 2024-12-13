Crea Video di Sicurezza OSHA: Veloci, Coinvolgenti e Conformi

Sviluppa programmi di formazione sulla sicurezza personalizzati e coinvolgenti che soddisfano gli standard OSHA e catturano l'attenzione del tuo team utilizzando avatar AI avanzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza personalizzato di 45 secondi rivolto ai dipendenti del settore manifatturiero, evidenziando protocolli di pericolo specifici con visual dinamici e istruttivi e una colonna sonora di sottofondo vivace. Inizia rapidamente selezionando dai Modelli & scene di HeyGen e arricchendo il contenuto con esempi visivi pertinenti presi direttamente dalla libreria multimediale/supporto stock, rendendo la formazione sulla sicurezza sul lavoro sia efficace che efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento sulla sicurezza personalizzato di 30 secondi per una forza lavoro diversificata, con grafica coinvolgente e visivamente attraente e una voce narrante amichevole e rassicurante. Crea messaggi d'impatto in più lingue istantaneamente utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen e garantisci l'accessibilità per tutti i dipendenti con Sottotitoli/caption automatici, trasformando i controlli di sicurezza di routine in video veramente coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida visiva sulla sicurezza di 90 secondi per i responsabili della sicurezza che necessitano di diffondere rapidamente informazioni critiche su varie piattaforme, presentando visual informativi e concisi con un narratore chiaro e autorevole. Ottimizza il processo di creazione con le capacità del creatore di video di sicurezza di HeyGen, utilizzando in particolare la funzione di ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per adattare i contenuti a diversi social media o display interni, e crea narrazioni avvincenti attraverso Testo-a-video da script.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Sicurezza OSHA

Trasforma linee guida OSHA complesse in video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti, conformi e personalizzati con strumenti potenziati dall'AI, garantendo che la tua forza lavoro sia ben informata e sicura.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da uno Script
Scegli dalla nostra libreria di modelli specifici per la formazione o incolla il tuo script esistente per gettare rapidamente le basi per il tuo video di sicurezza OSHA.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti e Voiceover
Arricchisci il tuo video con avatar AI diversi e generazione di Voiceover naturale, rendendo i tuoi contenuti di sicurezza più relazionabili e personalizzati per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Sottotitoli Automatici e Branding
Utilizza sottotitoli automatici per l'accessibilità e la conformità agli standard OSHA. Incorpora i tuoi controlli di Branding per mantenere un aspetto aziendale coerente.
4
Step 4
Esporta per una Distribuzione Senza Soluzione di Continuità
Esporta il tuo video di sicurezza OSHA finito in vari formati con ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per un'integrazione facile con il tuo LMS/LXP, garantendo una distribuzione ampia e tracciabile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure di Sicurezza Complesse

Trasforma protocolli e regolamenti di sicurezza complessi in video potenziati dall'AI chiari e facili da comprendere per una comprensione efficace.

Domande Frequenti

HeyGen può aiutarmi a creare video di sicurezza OSHA personalizzati e coinvolgenti?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di sicurezza personalizzati utilizzando avatar AI e script personalizzati, trasformando informazioni critiche in contenuti coinvolgenti che risuonano con la tua forza lavoro diversificata. La nostra piattaforma è un potente creatore di video di sicurezza per produrre video di formazione sulla sicurezza di alta qualità e creativi, su misura per le esigenze specifiche della tua organizzazione.

HeyGen supporta la creazione di formazione sulla sicurezza sul lavoro conforme a OSHA?

HeyGen ti consente di produrre video di formazione sulla sicurezza sul lavoro completi che possono aiutare a soddisfare gli standard OSHA e migliorare significativamente la conformità complessiva alla sicurezza. Mantieni il pieno controllo sui tuoi contenuti, garantendo che tutte le informazioni necessarie per i video di sicurezza OSHA siano trasmesse accuratamente ai tuoi dipendenti.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per creare video di sicurezza rapidamente?

HeyGen fornisce strumenti intuitivi potenziati dall'AI, inclusa la generazione avanzata di testo-a-video e avatar AI realistici, per semplificare significativamente il processo di creazione di video di formazione sulla sicurezza. Questa piattaforma innovativa ti aiuta a generare contenuti professionali in modo efficiente con funzionalità come sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità e portata.

Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video di formazione sulla sicurezza sul lavoro più interattivi?

La piattaforma versatile di HeyGen ti consente di sviluppare video basati su scenari e di incorporare elementi visivamente ricchi, aumentando il coinvolgimento nella tua formazione sulla sicurezza sul lavoro. La creazione di video più interattivi e coinvolgenti con HeyGen porta a una maggiore partecipazione dei dipendenti e a una migliore comprensione dei protocolli di sicurezza vitali.

