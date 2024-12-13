crea video sui valori organizzativi che ispirano il tuo team
Operazionalizza i tuoi valori e costruisci una cultura coraggiosa. Trasforma facilmente i tuoi script in video coinvolgenti con la funzione di testo a video di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un clip motivazionale di 30 secondi rivolto a tutti i dipendenti e ai nuovi assunti, mostrando come vivere i valori favorisca una cultura veramente coraggiosa. Progetta questo video con visual dinamici e coinvolgenti, musica di sottofondo vivace e una presentazione amichevole con avatar AI, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i vari Modelli e scene per un'esperienza coinvolgente e memorabile.
Produci un video di formazione di 60 secondi per reclutatori e responsabili delle assunzioni su come identificare l'idoneità culturale durante i processi di assunzione, enfatizzando gli standard di comportamento stabiliti. Impiega un'impostazione visiva in stile intervista con testo sullo schermo che evidenzia i punti chiave, completato da un voiceover chiaro e conciso, e utilizza i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e sfrutta il supporto della sua Libreria multimediale/stock per visuali pertinenti.
Crea un video istruttivo di 50 secondi progettato per capi dipartimento e responsabili di progetto, illustrando come i valori organizzativi possano guidare decisioni produttive e fornendo indicazioni su come formare efficacemente i propri dipendenti. Questo video dovrebbe presentare animazioni in stile infografico, un voiceover professionale e musica di sottofondo sottile, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando le funzionalità di HeyGen di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto e le capacità di Testo a video da script.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione con l'AI.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione dei dipendenti creando video AI coinvolgenti per formare sui valori e comportamenti organizzativi.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Produci contenuti di formazione sui valori di grande impatto, raggiungendo tutti i dipendenti con standard comportamentali e aspettative culturali coerenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video sui valori organizzativi che risuonano con i dipendenti?
HeyGen consente alle organizzazioni di creare rapidamente video sui valori organizzativi utilizzando avatar AI e tecnologia di testo a video. Questo assicura una comunicazione coerente dei principi fondamentali, aiutando i dipendenti a comprendere e vivere i valori attraverso contenuti coinvolgenti.
Qual è il ruolo degli avatar AI di HeyGen nell'operazionalizzare efficacemente i valori organizzativi?
Gli avatar AI di HeyGen forniscono un volto coerente e professionale per la trasmissione dei messaggi, cruciale per l'operazionalizzazione dei valori organizzativi. Consentono una formazione e una comunicazione scalabili, aiutando a formare i dipendenti su comportamenti insegnabili e osservabili che incarnano quei valori.
HeyGen può aiutare a definire e comunicare comportamenti specifici e osservabili legati ai valori aziendali?
Sì, HeyGen facilita la comunicazione di comportamenti specifici e osservabili permettendo agli utenti di trasformare gli script in video, illustrando chiaramente gli standard di comportamento attesi. Questo aiuta a rafforzare i valori organizzativi e a guidare decisioni produttive all'interno del team.
Come supporta HeyGen la costruzione di una cultura coraggiosa rafforzando i valori organizzativi?
HeyGen aiuta a promuovere una cultura coraggiosa fornendo uno strumento potente per comunicare e rafforzare costantemente i valori organizzativi. Creando contenuti video coinvolgenti, le organizzazioni possono efficacemente responsabilizzare le persone agli standard condivisi e rafforzare l'idoneità culturale durante le assunzioni.