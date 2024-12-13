crea video sui valori organizzativi che ispirano il tuo team

Operazionalizza i tuoi valori e costruisci una cultura coraggiosa. Trasforma facilmente i tuoi script in video coinvolgenti con la funzione di testo a video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un clip motivazionale di 30 secondi rivolto a tutti i dipendenti e ai nuovi assunti, mostrando come vivere i valori favorisca una cultura veramente coraggiosa. Progetta questo video con visual dinamici e coinvolgenti, musica di sottofondo vivace e una presentazione amichevole con avatar AI, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i vari Modelli e scene per un'esperienza coinvolgente e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione di 60 secondi per reclutatori e responsabili delle assunzioni su come identificare l'idoneità culturale durante i processi di assunzione, enfatizzando gli standard di comportamento stabiliti. Impiega un'impostazione visiva in stile intervista con testo sullo schermo che evidenzia i punti chiave, completato da un voiceover chiaro e conciso, e utilizza i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e sfrutta il supporto della sua Libreria multimediale/stock per visuali pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 50 secondi progettato per capi dipartimento e responsabili di progetto, illustrando come i valori organizzativi possano guidare decisioni produttive e fornendo indicazioni su come formare efficacemente i propri dipendenti. Questo video dovrebbe presentare animazioni in stile infografico, un voiceover professionale e musica di sottofondo sottile, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando le funzionalità di HeyGen di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto e le capacità di Testo a video da script.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sui Valori Organizzativi

Definisci chiaramente e comunica i valori fondamentali della tua azienda attraverso video coinvolgenti, rendendoli attuabili e integrati nella tua cultura.

1
Step 1
Crea il Tuo Script sui Valori
Inizia scrivendo uno script che articoli chiaramente i tuoi valori organizzativi fondamentali. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per convertire senza sforzo il tuo messaggio in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e una Voce
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tuo marchio per narrare i tuoi valori, assicurando una chiara comunicazione di comportamenti insegnabili e osservabili per il tuo team.
3
Step 3
Applica Branding e Scene
Applica l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding di HeyGen per incorporare il tuo logo e i tuoi colori. Questo rafforza l'idoneità culturale durante le assunzioni e la comunicazione interna.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Finalizza i tuoi video sui valori aggiungendo Sottotitoli/caption per l'accessibilità. Esporta nel rapporto d'aspetto desiderato per condividere facilmente su diverse piattaforme, aiutando a responsabilizzare le persone ai valori condivisi.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

Ispira una cultura coraggiosa creando video motivazionali che portano vividamente alla vita i valori organizzativi e il loro significato.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video sui valori organizzativi che risuonano con i dipendenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare rapidamente video sui valori organizzativi utilizzando avatar AI e tecnologia di testo a video. Questo assicura una comunicazione coerente dei principi fondamentali, aiutando i dipendenti a comprendere e vivere i valori attraverso contenuti coinvolgenti.

Qual è il ruolo degli avatar AI di HeyGen nell'operazionalizzare efficacemente i valori organizzativi?

Gli avatar AI di HeyGen forniscono un volto coerente e professionale per la trasmissione dei messaggi, cruciale per l'operazionalizzazione dei valori organizzativi. Consentono una formazione e una comunicazione scalabili, aiutando a formare i dipendenti su comportamenti insegnabili e osservabili che incarnano quei valori.

HeyGen può aiutare a definire e comunicare comportamenti specifici e osservabili legati ai valori aziendali?

Sì, HeyGen facilita la comunicazione di comportamenti specifici e osservabili permettendo agli utenti di trasformare gli script in video, illustrando chiaramente gli standard di comportamento attesi. Questo aiuta a rafforzare i valori organizzativi e a guidare decisioni produttive all'interno del team.

Come supporta HeyGen la costruzione di una cultura coraggiosa rafforzando i valori organizzativi?

HeyGen aiuta a promuovere una cultura coraggiosa fornendo uno strumento potente per comunicare e rafforzare costantemente i valori organizzativi. Creando contenuti video coinvolgenti, le organizzazioni possono efficacemente responsabilizzare le persone agli standard condivisi e rafforzare l'idoneità culturale durante le assunzioni.

