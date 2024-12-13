Crea Video di Aggiornamenti Organizzativi con AI

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con video aziendali attraenti. Trasforma senza sforzo il tuo testo in video di alta qualità utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.

390/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un contenuto video attraente di 60 secondi che mostri un recente successo del team, rivolto ai team leader e ai capi dipartimento. Utilizza grafiche in movimento dinamiche e musica di sottofondo ispiratrice per raccontare una storia avvincente, con la generazione di voiceover di HeyGen che assicura una narrazione chiara e d'impatto per questa storia di successo interna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video aziendale conciso di 30 secondi che introduca una nuova politica o iniziativa aziendale, specificamente per i nuovi assunti durante il loro processo di onboarding. Questo video richiede uno stile visivo pulito e professionale, incorporando scenari reali o immagini di stock pertinenti con audio caldo e accogliente, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire un contesto visivo ricco.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 90 secondi che presenti un riepilogo delle prestazioni trimestrali per gli stakeholder interni e la direzione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, con grafiche in movimento in stile infografica e una traccia audio professionale e vivace. Assicurati che sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori integrando i sottotitoli/caption di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Aggiornamenti Organizzativi

Crea rapidamente e in modo efficiente aggiornamenti organizzativi d'impatto con il video maker intuitivo di HeyGen, progettato per elevare il coinvolgimento dei dipendenti con contenuti video professionali e attraenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello o un Avatar AI
Inizia scegliendo un modello professionale o un avatar AI che risuoni con il tuo messaggio aziendale, assicurando che il tuo pubblico target sia coinvolto fin dall'inizio.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Scrivi o incolla il contenuto del tuo aggiornamento. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen trasformerà automaticamente il tuo testo in un voiceover dal suono naturale, rendendo la tua narrazione avvincente.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Arricchisci il tuo contenuto video attraente con immagini pertinenti e applica i controlli di branding della tua azienda come loghi e colori, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Genera il tuo video di aggiornamento organizzativo di alta qualità. Utilizza funzionalità come sottotitoli/caption per garantire l'accessibilità, quindi esportalo e condividilo facilmente per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Comunicazioni Aziendali Dinamiche

.

Crea rapidamente contenuti video attraenti per annunci e aggiornamenti interni, assicurando che il tuo messaggio si distingua.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare creativamente il mio contenuto video?

HeyGen ti consente di produrre contenuti video attraenti sfruttando gli avatar AI e le capacità di testo-a-video da script. I suoi ampi modelli e controlli di branding facilitano la narrazione coinvolgente e gli effetti visivi unici, dando vita alla tua visione creativa senza sforzo.

Quali tipi di video aziendali posso creare con HeyGen?

HeyGen è perfetto per creare video aziendali d'impatto, inclusi video di aggiornamenti organizzativi e video di formazione aziendale completi. Utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, HeyGen assicura audio e video di alta qualità per un coinvolgimento efficace dei dipendenti in scenari reali.

HeyGen supporta la produzione di audio e video di alta qualità?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un creatore di video di alta qualità, offrendo un'eccezionale fedeltà visiva e uditiva. Con avatar AI avanzati, testo-a-video da script preciso e una robusta generazione di voiceover, HeyGen assicura che il tuo output sia professionale e presenti audio chiaro e video nitido.

HeyGen può aiutarmi a creare video brandizzati in modo efficiente?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i colori del marchio in qualsiasi video. Puoi creare in modo efficiente contenuti visivamente accattivanti con modelli pre-progettati e una ricca libreria multimediale, garantendo un branding coerente per titoli e miniature in tutti i tuoi contenuti video attraenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo