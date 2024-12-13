Crea Video di Aggiornamenti Organizzativi con AI
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con video aziendali attraenti. Trasforma senza sforzo il tuo testo in video di alta qualità utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un contenuto video attraente di 60 secondi che mostri un recente successo del team, rivolto ai team leader e ai capi dipartimento. Utilizza grafiche in movimento dinamiche e musica di sottofondo ispiratrice per raccontare una storia avvincente, con la generazione di voiceover di HeyGen che assicura una narrazione chiara e d'impatto per questa storia di successo interna.
Produci un video aziendale conciso di 30 secondi che introduca una nuova politica o iniziativa aziendale, specificamente per i nuovi assunti durante il loro processo di onboarding. Questo video richiede uno stile visivo pulito e professionale, incorporando scenari reali o immagini di stock pertinenti con audio caldo e accogliente, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire un contesto visivo ricco.
Crea un video informativo di 90 secondi che presenti un riepilogo delle prestazioni trimestrali per gli stakeholder interni e la direzione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, con grafiche in movimento in stile infografica e una traccia audio professionale e vivace. Assicurati che sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori integrando i sottotitoli/caption di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti con Video AI.
Migliora la comprensione e la ritenzione degli aggiornamenti organizzativi e dei contenuti di formazione per un migliore coinvolgimento dei dipendenti.
Scala le Comunicazioni e la Formazione Interna.
Produci in modo efficiente moduli di formazione completi e annunci aziendali per informare tutti i dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare creativamente il mio contenuto video?
HeyGen ti consente di produrre contenuti video attraenti sfruttando gli avatar AI e le capacità di testo-a-video da script. I suoi ampi modelli e controlli di branding facilitano la narrazione coinvolgente e gli effetti visivi unici, dando vita alla tua visione creativa senza sforzo.
Quali tipi di video aziendali posso creare con HeyGen?
HeyGen è perfetto per creare video aziendali d'impatto, inclusi video di aggiornamenti organizzativi e video di formazione aziendale completi. Utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, HeyGen assicura audio e video di alta qualità per un coinvolgimento efficace dei dipendenti in scenari reali.
HeyGen supporta la produzione di audio e video di alta qualità?
Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un creatore di video di alta qualità, offrendo un'eccezionale fedeltà visiva e uditiva. Con avatar AI avanzati, testo-a-video da script preciso e una robusta generazione di voiceover, HeyGen assicura che il tuo output sia professionale e presenti audio chiaro e video nitido.
HeyGen può aiutarmi a creare video brandizzati in modo efficiente?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i colori del marchio in qualsiasi video. Puoi creare in modo efficiente contenuti visivamente accattivanti con modelli pre-progettati e una ricca libreria multimediale, garantendo un branding coerente per titoli e miniature in tutti i tuoi contenuti video attraenti.