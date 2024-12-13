Crea Video di Eccellenza Organizzativa con la Velocità dell'AI

Potenzia i tuoi team e guida il miglioramento continuo trasformando i testi in video coinvolgenti rapidamente con il testo-a-video da script.

482/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di comunicazione interna di 90 secondi che spieghi una nuova iniziativa di miglioramento del processo agile ai team operativi. Il video dovrebbe presentare animazioni dinamiche passo-passo con una voce fuori campo amichevole e incoraggiante, puntando a uno stile visivo e audio coinvolgente. Assicurati che il video dimostri chiaramente il flusso di lavoro rivisto utilizzando scene personalizzabili per una migliore comprensione tra il personale interno.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti per tutti i dipendenti, spiegando gli aggiornamenti recenti dei protocolli di sicurezza informatica, inquadrato come un esempio di video guidati dall'AI che migliorano la comunicazione interna. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, chiaro ed esplicativo, utilizzando infografiche e una traccia vocale professionale e vivace per mantenere l'interesse. Questo video deve includere sottotitoli per l'accessibilità attraverso i diversi dipartimenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi specificamente per sviluppatori e ingegneri, delineando nuove pratiche di codifica o un rapido aggiornamento della documentazione tecnica. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e altamente conciso, con evidenziazioni di testo sullo schermo e grafica pertinente, accompagnato da una voce fuori campo precisa e articolata. Questo prompt richiede l'uso della capacità di generazione di Voiceover di HeyGen per fornire informazioni cruciali in modo efficiente a un pubblico tecnico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Eccellenza Organizzativa

Produci senza sforzo video di eccellenza organizzativa e miglioramento dei processi utilizzando strumenti guidati dall'AI per potenziare i tuoi team.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di Modelli e scene pronti all'uso o incolla direttamente il tuo script per iniziare rapidamente a costruire i tuoi video di miglioramento dei processi.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Portavoce
Dai vita al tuo messaggio selezionando un avatar portavoce AI e arricchendo le tue scene con media personalizzati ed elementi di stock.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Genera voiceover professionali e migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente per i tuoi video di formazione, garantendo l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di eccellenza organizzativa, apportando eventuali ridimensionamenti di rapporto d'aspetto e esportazioni necessarie, e condividilo per una distribuzione senza soluzione di continuità in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi una Cultura di Miglioramento Continuo

.

Genera video ispiratori e motivazionali per promuovere una cultura del lavoro positiva e potenziare i team verso l'eccellenza.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di eccellenza organizzativa?

HeyGen consente agli utenti di creare video di eccellenza organizzativa in modo efficiente utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia testo-a-video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera video coinvolgenti guidati dall'AI completi di voiceover professionali, accelerando significativamente la produzione di contenuti per video di miglioramento dei processi e video di formazione.

Posso personalizzare l'aspetto e il branding dei miei video di eccellenza organizzativa HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso scene personalizzabili e modelli diversi per garantire che i tuoi video di eccellenza organizzativa si allineino perfettamente con il tuo marchio. Puoi anche incorporare controlli di branding come loghi e schemi di colori specifici per un aspetto coerente.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità dei Video di Formazione AI?

HeyGen dà priorità all'accessibilità dei tuoi Video di Formazione AI generando automaticamente sottotitoli accurati e offrendo una vasta gamma di voiceover. Queste caratteristiche tecniche assicurano che i tuoi video di miglioramento dei processi e i contenuti di coinvolgimento dei dipendenti siano facilmente comprensibili da un pubblico diversificato.

In che modo le capacità del Portavoce AI di HeyGen avvantaggiano il coinvolgimento dei dipendenti?

Le capacità del Portavoce AI di HeyGen sono fondamentali per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e il miglioramento continuo. Fornendo un avatar AI coerente e professionale, puoi trasmettere efficacemente messaggi chiave e video di formazione, potenziando i team con una comunicazione chiara e coinvolgente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo