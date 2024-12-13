Crea Video per Cruscotti Operativi Senza Sforzo

Crea video d'impatto basati sui dati con gli avatar AI di HeyGen per spiegare cruscotti operativi complessi con facilità e chiarezza.

374/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video elegante e moderno di 45 secondi basato sui dati, rivolto a dirigenti e stakeholder, riassumendo metriche operative critiche e risultati raggiunti. Progetta scene dinamiche e personalizzabili, migliorando l'impatto visivo, e includi sottotitoli precisi per rafforzare i dati presentati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video amichevole e istruttivo di 30 secondi per i nuovi assunti o utenti del cruscotto, dimostrando come navigare e utilizzare efficacemente il nostro modello di cruscotto operativo. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per un flusso strutturato e utilizza la funzione di testo in video da script per una guida coerente e chiara.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico e ispirante di 60 secondi per potenziali partner esterni, mostrando l'impatto tangibile e i guadagni di efficienza forniti dal nostro cruscotto operativo. Incorpora ricche immagini dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, abbinate a un voiceover professionale, per trasmettere una narrazione coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video per Cruscotti Operativi

Trasforma dati operativi complessi in aggiornamenti video chiari e coinvolgenti con avatar AI e visual dinamici, assicurando che il tuo team sia sempre informato e allineato.

1
Step 1
Scrivi i Dati Operativi
Inizia delineando le tue metriche e intuizioni chiave. Inserisci il tuo contenuto nell'editor per utilizzare la capacità di HeyGen "Testo in video da script", trasformando il tuo testo in una narrazione dinamica, proprio come un "Generatore di Testo in Video Gratuito".
2
Step 2
Seleziona un Portavoce AI e Visual
Aumenta il coinvolgimento selezionando un "Portavoce AI" per presentare gli aggiornamenti del tuo cruscotto. Integra grafici e tabelle pertinenti utilizzando la versatile funzione "avatar AI" di HeyGen.
3
Step 3
Genera Voiceover per Chiarezza
Assicurati che il tuo messaggio sia ascoltato chiaramente aggiungendo una narrazione dal suono naturale. Sfrutta la "generazione di voiceover" di HeyGen per creare "voiceover" professionali che spiegano efficacemente le intuizioni del tuo cruscotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video operativo professionale. Usa gli "strumenti di ridimensionamento" di HeyGen per ottimizzare il tuo contenuto per varie piattaforme, quindi esporta e condividi con fiducia il tuo aggiornamento completo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse del Cruscotto

.

Usa video potenziati dall'AI per semplificare dati operativi intricati, rendendo le intuizioni complesse del cruscotto facilmente digeribili e comprensibili per tutti gli stakeholder.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video per cruscotti operativi rapidamente?

HeyGen semplifica la creazione di video dinamici per cruscotti operativi sfruttando modelli personalizzabili e tecnologia AI. Trasforma i tuoi video basati sui dati in narrazioni visive chiare e coinvolgenti per una comunicazione efficace all'interno della tua organizzazione.

Che tipi di video di formazione AI posso produrre con HeyGen?

HeyGen consente agli utenti di produrre una vasta gamma di Video di Formazione AI, inclusi Video di Formazione per il Team completi. Utilizzando avatar AI avanzati e voiceover naturali, puoi fornire contenuti di apprendimento coinvolgenti e scalabili in modo efficiente.

HeyGen può assistere nella produzione di video di marketing e vendite?

Assolutamente! Il Generatore di Testo in Video Gratuito di HeyGen è uno strumento inestimabile per i marketer per creare Campagne di Marketing coinvolgenti, Presentazioni di Vendita d'impatto e Storie di Successo del Cliente autentiche. Eleva i tuoi contenuti promozionali con video di qualità professionale facilmente.

Come migliorano i Portavoce AI la creazione di contenuti video?

I Portavoce AI e gli Attori Vocali AI di HeyGen offrono un modo potente per dare vita ai tuoi script utilizzando avatar AI realistici. Questo consente una rapida produzione di contenuti diversi, dalle scene personalizzabili ai video esplicativi, senza la necessità di riprese tradizionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo