Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video istruttivo di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e imprenditori individuali, illustrando come elevare i loro video di corsi online con un tocco professionale, anche senza uno studio di produzione completo. Utilizza uno stile visivo moderno e raffinato con video animati e grafiche eleganti, abbinati a un audio chiaro e conciso. Evidenzia gli avatar AI di HeyGen come soluzione per una produzione video di alta qualità, permettendo ai creatori di produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo.
Produci un video persuasivo di 30 secondi per sviluppatori di e-learning e progettisti didattici, sottolineando il ruolo critico dell'accessibilità e della rifinitura professionale nei video di corsi online. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e autorevole, utilizzando grafiche pulite e minimaliste e testo su schermo facile da leggere, supportato da una voce sicura e chiara. Dimostra come i sottotitoli/caption di HeyGen migliorino il valore della produzione media e garantiscano una maggiore portata per tutti i pubblici di apprendimento.
Progetta un video di 50 secondi con consigli rapidi per istruttori impegnati che cercano di creare video di corsi online in modo efficiente. Questo video dovrebbe adottare uno stile tutorial veloce e visivamente coinvolgente con tagli nitidi e una voce amichevole e utile, offrendo consigli pratici su come strutturare e modificare i contenuti video. Presenta i modelli e le scene di HeyGen come uno strumento potente per semplificare il montaggio video e accelerare la creazione di contenuti, permettendo agli istruttori di concentrarsi maggiormente sulla loro materia.
Come Funziona la Creazione di Video di Corsi Online

Produci video di corsi online coinvolgenti e professionali con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per una creazione di contenuti efficiente e esperienze di apprendimento di impatto.

1
Step 1
Crea il Contenuto del Tuo Corso
Redigi il tuo script del corso e poi seleziona un avatar AI per presentare il tuo materiale, utilizzando la funzione di testo-a-video da script per una produzione senza intoppi.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Audio
Incorpora immagini dalla libreria multimediale e genera voiceover professionali. Puoi anche aggiungere sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e i colori preferiti. Usa vari modelli e scene per dare al tuo corso un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Corso
Regola il rapporto d'aspetto per diverse piattaforme e poi esporta i tuoi video di corsi online di alta qualità, pronti per la pubblicazione sulla piattaforma di corsi scelta.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di corsi online?

HeyGen trasforma la creazione di un corso online permettendoti di generare video di corsi online coinvolgenti direttamente da script testuali utilizzando avatar AI realistici. Questo semplifica la produzione video e la creazione di contenuti, consentendoti di concentrarti sulla scrittura del tuo script e sulla narrazione per un'esperienza di apprendimento coinvolgente.

Quali strumenti offre HeyGen per realizzare video di corsi online visivamente coinvolgenti?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti per rendere i video per corsi online visivamente accattivanti. Puoi utilizzare modelli e scene personalizzabili, integrare media diversi dalla sua libreria multimediale e mantenere la coerenza del marchio con i controlli di branding, assicurando che i tuoi tipi di contenuti video siano professionali e coinvolgenti.

HeyGen può semplificare la produzione e il montaggio di video di corsi online?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione video per i corsi online offrendo funzionalità di testo-a-video, eliminando la necessità di registrazioni video complesse e montaggi video tradizionali. Con la generazione di voiceover integrata e sottotitoli automatici, HeyGen assicura un prodotto finale rifinito, rendendo la produzione media efficiente.

Come può l'AI migliorare la narrazione e la creazione di contenuti per i corsi online?

HeyGen sfrutta l'AI per elevare la narrazione e la creazione di contenuti per i tuoi video di corsi online. Convertendo la scrittura di script direttamente in video coinvolgenti con avatar AI, HeyGen consente agli educatori di concentrarsi sulla presentazione di narrazioni e concetti ricchi, facilitando la creazione di video per corsi online che catturano l'attenzione degli studenti.

