Crea Video di Onboarding che Coinvolgono i Nuovi Assunti
Crea facilmente video di onboarding per i dipendenti e messaggi di benvenuto per i nuovi assunti con avatar AI.
Progetta un video di onboarding professionale di 45 secondi destinato a tutti i nuovi dipendenti, funzionando come una guida concisa per il primo giorno su logistica cruciale e sistemi interni. Questo video di formazione mirato dovrebbe impiegare un'estetica pulita da video esplicativo con testo chiaro sullo schermo e una voce calma e guida, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere efficacemente le informazioni, completato da sottotitoli per una comprensione universale.
Crea un video di benvenuto energico di 30 secondi su misura per i nuovi assunti che si uniscono a un dipartimento specifico, come un team di marketing creativo o una divisione vendite dinamica, offrendo una rapida e coinvolgente panoramica del loro team e delle responsabilità. Lo stile visivo dovrebbe integrare tagli veloci e brevi clip autentiche di membri del team che collaborano, accompagnati da musica di sottofondo edificante, facilmente assemblati e migliorati utilizzando i Template e le scene di HeyGen e il suo ampio supporto di libreria multimediale/stock.
Costruisci un video istruttivo di 90 secondi progettato per aiutare tutti i nuovi dipendenti a comprendere e navigare efficacemente il software aziendale essenziale e le risorse digitali. Questo video mira a dimostrare come strumenti video specializzati per l'onboarding dei nuovi dipendenti possano semplificare informazioni complesse attraverso un approccio chiaro in stile tutorial, completo di registrazioni dello schermo precise e annotazioni, narrato professionalmente da una voce generata tramite gli avatar AI di HeyGen e la sua robusta generazione di Voiceover, ulteriormente supportato da sottotitoli completi per un riferimento dettagliato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding con l'AI.
Utilizza video potenziati dall'AI per migliorare la formazione dei nuovi assunti, garantendo un maggiore coinvolgimento e ritenzione fin dal primo giorno.
Sviluppa Video di Formazione Completi.
Produci rapidamente una gamma più ampia di video di onboarding per i dipendenti e moduli di formazione per tutti i nuovi assunti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per i dipendenti?
HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video di onboarding per i dipendenti offrendo capacità intuitive di testo-a-video da script e una vasta gamma di modelli video predefiniti. Puoi generare rapidamente contenuti video professionali, garantendo un messaggio di benvenuto coerente e coinvolgente per tutti i nuovi assunti.
Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per creare video di onboarding?
HeyGen sfrutta funzionalità avanzate potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici e una robusta generazione di voiceover, per dare vita ai tuoi video di onboarding. Questi strumenti ti permettono di produrre contenuti video di alta qualità e coinvolgenti in modo efficiente, senza bisogno di un'esperienza estesa nella produzione video per i tuoi nuovi dipendenti.
HeyGen offre modelli predefiniti per creare video di onboarding?
Sì, HeyGen fornisce una selezione di modelli video predefiniti specificamente progettati per avviare rapidamente i tuoi video di onboarding. Questi modelli ti permettono di personalizzare facilmente i contenuti video con il tuo logo e i tuoi colori, garantendo un aspetto coerente e professionale per i nuovi assunti.
HeyGen può essere utilizzato per sviluppare video di formazione completi per i dipendenti?
Assolutamente. HeyGen è uno strumento video ideale per l'onboarding dei nuovi dipendenti e lo sviluppo di video di formazione completi, completi di sottotitoli automatici e registrazioni dello schermo di alta qualità. Le sue capacità ti permettono di creare facilmente tutorial video in-app coinvolgenti e contenuti video educativi per varie esigenze di formazione.