Crea Video di Onboarding che Coinvolgono i Nuovi Assunti

Crea facilmente video di onboarding per i dipendenti e messaggi di benvenuto per i nuovi assunti con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di onboarding professionale di 45 secondi destinato a tutti i nuovi dipendenti, funzionando come una guida concisa per il primo giorno su logistica cruciale e sistemi interni. Questo video di formazione mirato dovrebbe impiegare un'estetica pulita da video esplicativo con testo chiaro sullo schermo e una voce calma e guida, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere efficacemente le informazioni, completato da sottotitoli per una comprensione universale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di benvenuto energico di 30 secondi su misura per i nuovi assunti che si uniscono a un dipartimento specifico, come un team di marketing creativo o una divisione vendite dinamica, offrendo una rapida e coinvolgente panoramica del loro team e delle responsabilità. Lo stile visivo dovrebbe integrare tagli veloci e brevi clip autentiche di membri del team che collaborano, accompagnati da musica di sottofondo edificante, facilmente assemblati e migliorati utilizzando i Template e le scene di HeyGen e il suo ampio supporto di libreria multimediale/stock.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video istruttivo di 90 secondi progettato per aiutare tutti i nuovi dipendenti a comprendere e navigare efficacemente il software aziendale essenziale e le risorse digitali. Questo video mira a dimostrare come strumenti video specializzati per l'onboarding dei nuovi dipendenti possano semplificare informazioni complesse attraverso un approccio chiaro in stile tutorial, completo di registrazioni dello schermo precise e annotazioni, narrato professionalmente da una voce generata tramite gli avatar AI di HeyGen e la sua robusta generazione di Voiceover, ulteriormente supportato da sottotitoli completi per un riferimento dettagliato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Onboarding

Crea rapidamente video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti ed efficaci con gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen, garantendo un'esperienza senza intoppi e accogliente per i tuoi nuovi assunti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia il tuo video di onboarding incollando il tuo script direttamente per generare contenuti utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, formando rapidamente la spina dorsale narrativa per come creare un video di onboarding per i dipendenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore sullo Schermo
Eleva il tuo messaggio di benvenuto selezionando da una vasta gamma di avatar AI per consegnare il tuo contenuto, garantendo un aspetto coerente e professionale per i tuoi nuovi assunti.
3
Step 3
Brandizza e Migliora i Tuoi Visual
Integra l'identità della tua azienda applicando controlli di branding personalizzati per loghi e colori. Completa il tuo messaggio con media di sfondo accattivanti dalla libreria stock per creare contenuti video brandizzati.
4
Step 4
Finalizza e Condividi con i Nuovi Assunti
Garantisci l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli per il tuo video. Una volta completato, esporta i tuoi video di onboarding per i dipendenti di alta qualità in vari rapporti d'aspetto per una distribuzione senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi di Benvenuto e Motivazionali

Progetta messaggi di benvenuto d'impatto e contenuti ispiratori per impostare un tono positivo per i nuovi dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video di onboarding per i dipendenti offrendo capacità intuitive di testo-a-video da script e una vasta gamma di modelli video predefiniti. Puoi generare rapidamente contenuti video professionali, garantendo un messaggio di benvenuto coerente e coinvolgente per tutti i nuovi assunti.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per creare video di onboarding?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici e una robusta generazione di voiceover, per dare vita ai tuoi video di onboarding. Questi strumenti ti permettono di produrre contenuti video di alta qualità e coinvolgenti in modo efficiente, senza bisogno di un'esperienza estesa nella produzione video per i tuoi nuovi dipendenti.

HeyGen offre modelli predefiniti per creare video di onboarding?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di modelli video predefiniti specificamente progettati per avviare rapidamente i tuoi video di onboarding. Questi modelli ti permettono di personalizzare facilmente i contenuti video con il tuo logo e i tuoi colori, garantendo un aspetto coerente e professionale per i nuovi assunti.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare video di formazione completi per i dipendenti?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento video ideale per l'onboarding dei nuovi dipendenti e lo sviluppo di video di formazione completi, completi di sottotitoli automatici e registrazioni dello schermo di alta qualità. Le sue capacità ti permettono di creare facilmente tutorial video in-app coinvolgenti e contenuti video educativi per varie esigenze di formazione.

