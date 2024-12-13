Crea Video di Procedure Aziendali con AI: Rapido e Perfetto

Produci senza sforzo istruzioni di lavoro chiare e documenti di onboarding. Sfrutta gli avatar AI per creare video esplicativi professionali e guide pratiche rapidamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team leader, un video di formazione dettagliato di 2 minuti sull'implementazione del nostro nuovo software di gestione dei progetti, concentrandosi su funzionalità avanzate come l'assegnazione dei compiti e il monitoraggio dei progressi, sarebbe inestimabile. Questo video esplicativo necessita di uno stile visivo elegante e moderno con una voce narrante calma e informativa, e dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare in modo efficiente una narrazione accurata direttamente dal nostro materiale di formazione.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di comunicazione interna di 60 secondi che spiega i nostri protocolli di sicurezza informatica aggiornati a tutto il personale, enfatizzando le pratiche di password sicure e la consapevolezza del phishing. L'approccio visivo dovrebbe essere nitido e autorevole, utilizzando grafica chiara e una voce diretta, arricchito dalla funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione per ogni membro del team riguardo a queste procedure essenziali per l'ufficio.
Prompt di Esempio 3
Per aiutare i nuovi assunti a comprendere rapidamente il processo di prenotazione delle sale riunioni tramite l'intranet aziendale, si consiglia un video guida rapido di 45 secondi con un tono amichevole ed efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e intuitivo, con tagli rapidi e suggerimenti sullo schermo, con i Template & scene di HeyGen che forniscono una base raffinata e coinvolgente per questi documenti di onboarding.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Procedure Aziendali

Trasforma rapidamente le tue procedure scritte in guide video coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI, ottimizzando l'onboarding e la comunicazione interna.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia incollando il testo della tua procedura, e l'AI di HeyGen lo convertirà automaticamente in scene video dinamiche, gettando le basi per il tuo contenuto istruttivo con la funzione di trasformazione del testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare le tue informazioni, o seleziona Template & scene professionali per migliorare visivamente il tuo video di panoramica delle procedure aziendali.
3
Step 3
Migliora con Voce e Accessibilità
Genera voiceover dal suono naturale utilizzando la funzione avanzata di generazione di voiceover di HeyGen, e aggiungi automaticamente sottotitoli/caption per rendere il tuo contenuto accessibile e facile da comprendere per tutti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Guida
Finalizza il tuo video, ridimensionalo per diverse piattaforme se necessario, ed esporta il tuo materiale di formazione professionale, pronto per la comunicazione interna o i documenti di onboarding.

Chiarisci Protocolli Aziendali Complessi

Semplifica politiche aziendali e flussi di lavoro intricati in formati video facilmente digeribili, migliorando la chiarezza e riducendo la confusione per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di procedure aziendali utilizzando strumenti AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la capacità di trasformare il testo in video da script per ottimizzare la produzione di video professionali di procedure aziendali, trasformando istruzioni di lavoro complesse in contenuti visivi coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può aiutarmi a generare rapidamente video esplicativi per nuove istruzioni di lavoro?

Assolutamente. La piattaforma intuitiva di HeyGen ti consente di creare rapidamente video esplicativi e guide pratiche utilizzando template e scene pre-progettati, rendendo la comunicazione interna e la documentazione di onboarding senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i contenuti video di HeyGen?

HeyGen offre robuste opzioni di personalizzazione, tra cui la generazione di voiceover, controlli di branding e una libreria completa di media stock. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli/caption ed esportare in vari formati per adattarsi perfettamente alle esigenze del tuo materiale di formazione.

HeyGen offre strumenti per scalare la produzione di materiali di formazione?

Sì, HeyGen scala significativamente la produzione di materiali di formazione e video di comunicazione interna attraverso il suo editor drag-and-drop e lo scriptwriter AI. Questo assicura la creazione efficiente e coerente di contenuti di alta qualità in tutta la tua organizzazione.

