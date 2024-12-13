Crea Video di Workflow di Offboarding per Partenze Senza Problemi

Dai potere ai team HR di automatizzare video di offboarding coinvolgenti. Assicura un trasferimento di conoscenze senza soluzione di continuità con contenuti personalizzati utilizzando i modelli e le scene di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i nuovi manager HR che dimostri le migliori pratiche per l'"offboarding dei dipendenti" con un focus su "video personalizzati". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, incorporando registrazioni dello schermo di un sistema di offboarding simulato, accompagnato da una voce calma e informativa. Utilizza la funzione di HeyGen Text-to-video da script per generare rapidamente la narrazione e garantire un messaggio coerente, rendendo il processo facilmente comprensibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi con consigli rapidi per i proprietari di piccole imprese su come ottimizzare il loro "workflow" sfruttando un "Modello di Video di Workflow di Offboarding". Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo veloce ed energico con grafiche audaci e sovrapposizioni di testo, accompagnato da una voce narrante dinamica ed entusiasta. L'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen può fornire immagini accattivanti, insieme a modelli e scene personalizzabili per semplificare la creazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo animato di 40 secondi per i team leader, illustrando come i "video" automatizzati possano facilitare il "trasferimento di conoscenze senza soluzione di continuità" durante le transizioni dei dipendenti. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e illustrativa, utilizzando personaggi animati e semplici infografiche, con un sottofondo musicale caldo e invitante e una voce AI chiara e concisa. La funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen dovrebbe essere utilizzata in modo prominente per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video di Workflow di Offboarding

Semplifica i tuoi processi HR con video di offboarding coinvolgenti e automatizzati. Crea un'esperienza coerente, professionale e personalizzata per i dipendenti in partenza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Workflow
Inizia delineando le informazioni chiave per il tuo processo di offboarding. Utilizza un Modello di Video di Workflow di Offboarding per strutturare il tuo contenuto, assicurandoti che tutti i passaggi critici siano coperti, dal ritorno delle attrezzature ai saluti finali.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti e musica di sottofondo dalla libreria multimediale/supporto stock per rendere il tuo messaggio di offboarding chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza il Tuo Video
Aggiungi il tuo script e utilizza la generazione di voiceover per narrare il tuo video. Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Includi sottotitoli/didascalie per accessibilità e chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Automatizza la Consegna
Esporta il tuo video di offboarding completato nel formato di ridimensionamento e esportazione desiderato. Integra questi video nei tuoi sistemi HR esistenti per l'automazione dell'offboarding dei dipendenti, garantendo una consegna senza soluzione di continuità e un trasferimento di conoscenze ai membri del team in partenza.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Video di Offboarding Coinvolgenti

Genera rapidamente video di workflow di offboarding professionali e coinvolgenti con l'AI, semplificando il processo di creazione per i team HR e migliorando l'esperienza dei dipendenti.

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di workflow di offboarding coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video di workflow di offboarding coinvolgenti e automatizzati convertendo script di testo in video professionali con avatar AI e voiceover. Questo semplifica notevolmente il processo di produzione video, permettendo ai team HR di generare facilmente contenuti di alta qualità senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

HeyGen fornisce modelli per generare rapidamente video personalizzati di offboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli e scene personalizzabili progettati per aiutarti a generare rapidamente video personalizzati per il processo di offboarding dei dipendenti. Puoi facilmente integrare controlli di branding come loghi e colori per mantenere un'immagine aziendale coerente.

Quali capacità offre HeyGen per automatizzare il processo di video di offboarding dei dipendenti per i team HR?

HeyGen facilita l'automazione dell'offboarding dei dipendenti per i team HR attraverso le sue funzionalità di generazione di video e voiceover da testo. Inserendo semplicemente uno script, i team possono produrre in modo efficiente video coerenti e informativi, migliorando l'esperienza complessiva di offboarding con workflow automatizzati.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio e la sicurezza dei dati nella produzione di contenuti di offboarding per un trasferimento di conoscenze senza soluzione di continuità?

HeyGen consente una forte coerenza del marchio offrendo controlli di branding, permettendoti di incorporare facilmente loghi e colori aziendali nei tuoi contenuti di offboarding. La piattaforma è progettata con le migliori pratiche di gestione dei dati per supportare un trasferimento di conoscenze sicuro e senza soluzione di continuità durante il processo di offboarding dei dipendenti.

