Crea Facilmente Video di Orientamento Tecnologico per Nuovi Assunti
Ottimizza l'orientamento dei nuovi assunti e aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con la funzione di testo in video da script di HeyGen per una formazione coerente e professionale.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo di 45 secondi per tutti i nuovi assunti che spieghi in modo conciso le politiche e le procedure aziendali critiche. Lo stile visivo deve essere chiaro, informativo e diretto, utilizzando testo sullo schermo per evidenziare i punti essenziali, mentre l'audio rimane semplice e autorevole. Gli avatar AI di HeyGen presenteranno questi materiali di formazione, garantendo un messaggio coerente e un tono professionale.
Produci un video di 30 secondi per i nuovi assunti sull'accesso alla tecnologia HR e ai portali online cruciali. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo moderno, pulito e conciso, incorporando immagini coinvolgenti delle interfacce software e una traccia audio calma e guida. Il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen può essere sfruttato per raccogliere rapidamente clip e immagini pertinenti che illustrano come navigare efficacemente nelle risorse aziendali.
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi mirato a promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e rendere il processo di onboarding iniziale un'esperienza entusiasmante per i nuovi membri del team. Lo stile del video dovrebbe essere vivace, energico e personalizzato, con immagini diverse di interazione del team e una traccia audio motivazionale. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione entusiasta e accogliente, coinvolgendo i nuovi assunti nella comunità aziendale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione dei Nuovi Assunti.
Migliora la comprensione e la ritenzione delle politiche aziendali critiche e delle procedure tecnologiche per i nuovi dipendenti.
Scala la Produzione di Video di Onboarding.
Crea e distribuisci efficacemente una vasta gamma di video di orientamento per nuovi assunti a una forza lavoro globale e diversificata.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per i dipendenti?
HeyGen semplifica il processo di creazione di video di onboarding professionali per i dipendenti sfruttando strumenti video AI e modelli predefiniti. Questo consente ai team HR di produrre facilmente comunicazioni video coinvolgenti per i nuovi dipendenti, garantendo un messaggio coerente.
Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di video di orientamento tecnologico personalizzati per i nuovi assunti con HeyGen?
Gli avatar AI di HeyGen forniscono un presentatore coerente e coinvolgente per i tuoi video di orientamento tecnologico per i nuovi assunti, aiutando a trasmettere efficacemente le politiche aziendali e i materiali di formazione. Puoi personalizzare questi avatar AI per riflettere la cultura aziendale e personalizzare l'esperienza di onboarding per i nuovi dipendenti.
HeyGen può aiutare i team HR ad automatizzare e standardizzare i loro materiali di formazione aziendale?
Assolutamente, HeyGen consente ai team HR di automatizzare la creazione di materiali di formazione coerenti e politiche aziendali attraverso video AI. Questo assicura che ogni nuovo dipendente riceva comunicazioni video standardizzate e di alta qualità, migliorando la ritenzione delle conoscenze e ottimizzando il processo di orientamento.
Come migliora HeyGen il coinvolgimento dei dipendenti durante il processo di onboarding?
HeyGen migliora il coinvolgimento dei dipendenti trasformando gli script di testo in comunicazioni video dinamiche con avatar AI e voiceover professionali. Questo crea video di orientamento per i nuovi assunti più interattivi e memorabili, portando a un'esperienza di onboarding più positiva ed efficace per i nuovi dipendenti.