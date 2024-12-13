Crea Video sulle Competenze di Negoziazione con l'AI

Padroneggia le negoziazioni e migliora le prestazioni del team generando rapidamente scenari di formazione realistici utilizzando gli avatar AI e le capacità di testo-a-video di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 60 secondi che dimostri tattiche di negoziazione avanzate in scenari di negoziazione realistici, rivolto a manager di livello intermedio che seguono lo sviluppo della leadership. Questo video dovrebbe presentare avatar AI professionali che interagiscono in un contesto aziendale, con un tono audio calmo e istruttivo, utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen per dare vita allo scenario senza bisogno di attori dal vivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che affronti le sfide comuni nella risoluzione dei conflitti HR, in particolare come gestire obiezioni difficili durante le negoziazioni. Destinato a professionisti delle risorse umane e leader di team, il video dovrebbe adottare un formato visivo problema-soluzione con sovrapposizioni testuali concise e una voce neutra e autorevole, generata facilmente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per creare video sulle competenze di negoziazione in modo efficiente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video d'impatto di 50 secondi che sottolinei l'importanza critica della preparazione in tutte le competenze di negoziazione, destinato a imprenditori e proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere motivazionale e moderno, con musica di sottofondo ispiratrice e modelli visivamente coinvolgenti, rendendolo un eccellente esempio di creazione di contenuti coinvolgenti realizzati attraverso i modelli e le scene di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video sulle Competenze di Negoziazione

Trasforma le capacità di negoziazione del tuo team creando facilmente video di formazione d'impatto guidati dall'AI per vendite, leadership e risoluzione dei conflitti HR.

1
Step 1
Crea il Tuo Scenario di Negoziazione
Redigi il tuo script di formazione sulle competenze di negoziazione, delineando scenari chiave e dialoghi. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare il tuo testo direttamente in contenuti coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i partecipanti nei tuoi scenari di negoziazione. Questo ti consente di personalizzare e dare vita ai tuoi video di tattiche di negoziazione.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con sfondi personalizzati, oggetti di scena e controlli di branding per adattarsi ai materiali di formazione della tua organizzazione. Crea contenuti sulle competenze di negoziazione professionali e immersivi.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video di Formazione
Genera i tuoi contenuti video guidati dall'AI ed esportali in vari formati di aspetto, pronti per la distribuzione online. Fornisci video sulle competenze di negoziazione di alta qualità e d'impatto senza filigrane.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Moduli di Abilità Rapidi

.

Produci rapidamente brevi clip video d'impatto per tattiche di negoziazione specifiche, ideali per lo sviluppo continuo delle competenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti sulle competenze di negoziazione in modo efficace?

La piattaforma di contenuti video guidata dall'AI di HeyGen ti consente di creare facilmente video sulle competenze di negoziazione. Utilizza avatar AI professionali e attori vocali AI da testo-a-video per produrre contenuti altamente coinvolgenti per varie esigenze di formazione.

Quali strumenti offre HeyGen per sviluppare scenari di negoziazione realistici?

HeyGen fornisce un generatore di testo-a-video gratuito e avatar AI personalizzabili, permettendoti di costruire scenari di negoziazione realistici. Puoi facilmente creare video di tattiche di negoziazione coinvolgenti per applicazioni come la formazione del team di vendita o lo sviluppo della leadership.

Posso personalizzare gli avatar AI per ruoli specifici nei video di formazione sulla negoziazione?

Sì, HeyGen ti permette di personalizzare gli avatar AI per adattarli a ruoli specifici all'interno delle tue sessioni video sulle competenze di negoziazione. Questa funzione, combinata con i controlli di branding, assicura che i tuoi contenuti di formazione siano altamente pertinenti e professionali.

Come supporta HeyGen diverse applicazioni di apprendimento per le competenze di negoziazione?

HeyGen ti consente di sviluppare contenuti video versatili guidati dall'AI per diverse applicazioni di apprendimento come la formazione del team di vendita, lo sviluppo della leadership e la risoluzione dei conflitti HR. La sua facile distribuzione online assicura che i tuoi video sulle competenze di negoziazione raggiungano efficacemente il tuo pubblico.

